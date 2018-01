Tuyết Đổ Dày Tại Miền Đông: Trường Đóng, Chuyến Bay Hủy

NEW YORK CITY - Cục khí tượng quốc gia dự báo 1 inch tuyết trút xuống thành phố New York trong khi phi đạo của các phi trường Logan (Boston) và Hartfield-Jackson (Atlanta) phủ tuyết – hơn 700 chuyến bay bị bãi bỏ tại miền nam cho tới vùng New England hôm Thứ Tư.Nhưng, có lẽ miền nam bị ảnh hưởng mạnh hơn với lệnh khẩn cấp do các thống đốc Alabama, Georgia và North Carolina ban hành.Nhiệt độ trong gió lạnh cắt da đuợc dự báo ở độ âm Fahrenheit.Nhiều phần tại miền nam không quen với băng tuyết thấy “chất trắng” và kẹt xe trên xa lộ.Hôm Thứ Tư hơn nửa foot tuyết đổ xuống nhiều nơi tại tiểu bang North Carolina, khiến đóng cửa nhiều trường học và tạo ra nhiều xáo trộn trên đường sá.Vào xế trưa, Sở Khí Tượng Quốc Gia cho biết 6 inches tuyết đã trút xuống nhiều nơi trên Quận Alamance, trong khi 4 inches đổ xuống Chapel Hill làm cho Đại Học University of North Carolina phải hủy bỏ nhiều lớp học.115 hệ thống trường học của tiểu bang North Carolina đã hủy bỏ hay đình hoãn các lớp học.Sở Kiểm Soát Xa Lộ tiểu bang North Carolina đã báo cáo có tới hơn 500 vụ đụng xe vào sáng Thứ Tư, theo Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Cơ Quan Kiểm Soát Xa Lộ tiểu bang là Glenn McNeill cho biết. Tiểu bang đã rải hơn 2 triệu gallons (7.5 triệu lít) muối chống đóng băng trên các đường sá.Một phần tư trong số 360 chuyến bay đến và đi hàng ngày tại Phi Trường Quốc Tế Raleigh-Durham International Airport đã bị hủy bỏ, theo các viên chức hàng không cho biết.