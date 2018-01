Thổ Phản Đối: Mỹ Lập Đơn Vị 30,000 Lính Chống Assad, ISIS

BAGHDAD - Hoa Kỳ đang làm việc với các nhóm dân quân chống Assad trong việc thành lập 1 lực luợng an ninh biên giới quân số 30,000, theo loan báo hôm chủ nhật – chương trình huấn luyện lực luợng này là lý do khiến các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ tại Ankara bị mời tới Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ để nhận kháng thư trong tuần qua.Phát ngôn viên của TT Erdogan giải thích: việc ấy gây quan ngại Thổ Nhĩ Kỳ và là không thể chấp nhận.Lực luợng biên giới đang huấn luyện sẽ đuợc phối trí tại biên giới các vùng thuộc quyền kiểm soát của “Syria Democratic Forces - SDF” là liên kết các nhóm nổi dậy tại miền đông và miền bắc Syria mà lực luợng YPG của người Kurd là chủ lực.E-mail gửi từ Phòng giao tế của liên minh chống ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu xác nhận các chi tiết trong bản tin của The Defense Post, theo đó 50% quân số của lực luợng biên giới này là cựu binh SDF, 50% còn lại đang đuợc tuyển mộ.Thành phần Kurd sẽ phụ trách miền bắc Syria sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, thành phần Arap kiểm soát lưu vực sông Euphrates và biên giới Iraq ở mặt nam.YPG chứng tỏ là hữu hiệu nhất trong cuộc chiến chống ISIS, theo đánh giá của Ngũ Giác Đài.Phát ngôn viên Ibrahim Kalin tại Phủ TT Thổ Nhĩ Kỳ nói : Washington hợp thức hoá SDF là cho phép bất ổn kéo dài trong vùng – ông Kalin khẳng định: Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm đánh khủng bố bất kể danh xưng và thành phần, trong nước hay ngoài biên giới.Phòng giao tế của liên quân chống ISIS xác nhận : vai trò của lực luợng biên giới này là đưa 15,000 chiến binh SDF vào vai trò an ninh sau khi sứ mạng chống ISIS hoàn thành.Tại Syria, Hoa Kỳ hiện có 2000 binh sĩ của lực luợng hành quân đặc biệt - Washington xác nhận lực luợng này tiếp tục lưu lại Syria cho tới khi biết chắc ISIS đã tan rã và thấy tiến bộ trong nỗ lực hoà giải – 1 chính khách Kurd Syria nêu nhận xét với Reuters trong tuần qua : Hoa Kỳ không vội rời khỏi Syria.