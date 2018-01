Đức Giáo Hoàng Đi Chile, Peru: Lo Thế Giới Bên Bờ Chiến Tranh

ROME - Vị lãnh đạo toà thánh Vatican báo động : thế giới chỉ còn cách chiến tranh nguyên tử 1 bước – khi lên máy bay để tông du Chí-Lợi và Peru, Đức giáo hoàng Phanxico nói “Thế giới đã tới giới hạn sau cùng – chỉ 1 tai nạn là đủ phát sinh chiến tranh nguyên tử”.Nhưng, vị chủ chiên Công giáo Hoàn vũ không nói tới báo động lầm tại Hawaii và về bán đảo Đại Hàn.Khi nhà báo lên máy bay chở giáo hoàng đi Chile, viên chức Vatican phát hình ảnh chụp năm 1945 ghi lại cảnh 1 thiếu niên Nhật mang xác người em trên vai sau khi bom nguyên tử nổ tại Nagasaki.Đức Giáo hoàng cho biết ngài yêu cầu in lại và phân phát ảnh này vì nó có ý nghĩa hơn 1 ngàn lời – đó là lý do ngài muốn chia sẻ.Đã có những lời hăm dọa bạo động và sẽ có biểu tình khi ngaì tơ1ới thăm Chile.Thủ đô Santiago của Chile tuần trước đã xảy ra một số vụ phá hoại nhà thờ, trong đó một thông điệp viết bằng tiếng Tây Ban Nha để lại tại nơi đập phá rằng sẽ có bom nổ chờ Đức giaó hoàng, theo báo The Catholic Herald.Tông Thống Michelle Bachelet của Chile nói rằng người dân có quyền biểu tình, nhưng phải giữ ôn hòa.Một trong các lý do hăm dọa bạo động vì Đức giáo hoàng bổ nhiệm linh mục Juan Barros vào chức Giám mục ở thành phố Osorno năm 2015.Đức giám mục Barros bị tố cáo bao che một linh mục bị kết tội tình dục trẻ em.Đức giáo hoàng từ Thứ hai sẽ tông du Chile và Thứ Năm sẽ bay tới Peru.