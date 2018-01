Cali: 376 Người Chết Trong Sở Làm Vào Năm 2016; Tỉ Lệ Chết Nhiều Nhất Nơi Làm Việc Là Ở Wyoming

California có tỉ lệ thấp hàng thứ 4 trên toàn quốc về tử vong nơi chỗ làm việc trong năm 2015-16, theo các số liệu liên bang cho thấy.California có 376 người chết trong lúc làm việc trong năm 2016, giảm 12 người so với năm 2015, theo thống kê mới nhất từ Phòng Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ cho biết.Vâng, đó là con số cao hàng thứ 2 trên toàn quốc về tử vong. Nhưng để so sánh đồng đều với các tiểu bang, người ta phải tính tình trạng của California như là cỗ máy việc làm lớn nhất trên toàn quốc. Như thế, các chuyên gia an toàn chỗ làm việc cũng theo dõi những tai nạn tính theo bình quân đầu người.Điều đó có nghĩa là những thương tích chết người tại sở làm xảy ra tại California ở tỉ lệ trung bình 2.2 tử vong tính trên mỗi 100,000 công nhân làm việc toàn thời gian trong năm 2015-16. Chỉ 3 nơi khác tốt hơn trên toàn quốc trong tỉ lệ tử vong của công nhân ở chỗ làm.Số 1 là Rhode Island ở tỉ lệ 1.5 tử vong tính trên mỗi 100,000 công nhân. Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đứng hạng thứ 2 với 1.9 tử vong trên mỗi 100,000. Thứ ba là Connecticut ở tỉ lệ 2.1 tử vong trên mỗi 100,000. Đứng ngay sau California là Delaware và Washington cùng tỉ lệ 2.25 tử vong trên mỗi 100,000.Làm ơn nhớ rằng tỉ lệ tử vong thì khác biệt trong số các tiểu bang vì nhiều lý do từ loại việc làm được hoàn tất bình thường (các kỹ nghệ sản xuất hàng hóa, như xây dựng hay việc làm hãng xưởng, là dễ chết hơn) tới mức độ hoạt động kinh tế (càng nhiều người làm, càng nhiều cơ hội tai nạn) tới các loại tội phạm bạo động (như những kẻ giết người tại chỗ làm).Bạn cũng nhìn thấy các khu vực với sự tập trung sản xuất năng lượng, loại thương mại nguy hiểm khác, nằm trong số tỉ lệ tử vong cao nhất.Đứng đầu năm 2015-16 là Wyoming, 12.15 trên mỗi 100,000 công nhân với 34 tử vong trong năm 2016, tương tự năm 2015. Kế tiếp là North Dakota (9.75 trên mỗi 100,000), rồi tới Montana (7.7 trên mỗi 100,000) và Alaska (7.35 trên mỗi 100,000). Đứng hạng 5 là Mississippi ở mức 6.55 trên mỗi 100,000.