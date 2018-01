Hoàng Sa Hải Chiến

Xuân NiệmCó một người được lịch sử gắn liền định mệnh với một địa danh: cố Trung Tá Hải Quận VNCH Nguỵ Văn Thà và Đảo Hoàng Sa. Các trang sử sau này sẽ không thể nào tách rời tên ông Ngụy Văn Thà và Đảo Hoàng Sa. Ngày ông tử trận, cũng là ngày Hoàng Sa bị Hải quân Trung Quôc chiêm trọn.Và ông đã làm trọn nhiêm vụ của một sĩ quan Hải quân: hy sinh theo tàu chìm.Ngụy Văn Thà sinh ngày 16 tháng 1/1943, và tử trận ngày 19/1/1974.Anh là Thuyền trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10, tử trận trong hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 và được truy thăng cấp bậc Trung tá Hải quân.Tự điển Bách khoa Mở ghi rằng Ông sinh ngày 16 tháng 1 năm 1943 tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Ở độ tuổi trưởng thành, ông gia nhập lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa và theo học khóa 12 Trường Sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng hòa tại Nha Trang. Anh tốt nghiệp khóa Đệ nhất Song ngư, ngành Chỉ huy vào tháng 3 năm 1964 với cấp bậc thiếu úy.Sau khi tốt nghiệp, ông thực tập trên hải vận hạm LST-1166/MSS-2 Washtenaw County thuộc Hạm đội 7 của Hoa Kỳ. Trong thời gian phục vụ trên một số chiến hạm của Hạm đội Hải quân Việt Nam Cộng hòa, ông lần lượt đảm nhận các chức vụ:Thuyền phó Tuần dương hạm Ngô Quyền HQ-17,Chỉ huy phó Giang đoàn 23 Vĩnh Long,Thuyền trưởng tuần duyên đĩnh (Patrol Boat) Kèo Ngựa HQ-604,Thuyền trưởng giang pháo hạm (Landing Ship Infantry Light) Tầm Sét HQ-331, vàThuyền trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10 từ ngày 16 tháng 9 năm 1973.Ông được chính phủ Việt Nam Cộng hòa tặng thưởng 13 huy chương đủ loại, trong số đó có Đệ ngũ Đẳng Bảo quốc Huân chương kèm Anh dũng Bội tinh với nhành dương liễu.Ngày 18 tháng 1 năm 1974, hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10 do Thiếu tá Ngụy Văn Thà chỉ huy đang tuần tiễu tại vùng biển Đà Nẵng thì được lệnh hành quân trực chỉ quần đảo Hoàng Sa, tiếp ứng lực lượng hải đội Việt Nam Cộng hòa tại đây. Bấy giờ, tàu HQ-10 đang có một máy chính và radar hải hành đang ở trạng thái hư hỏng không sử dụng được.Lúc 10 giờ 22 phút sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, trận giao chiến giữa lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc đã nổ ra. Phía Trung Quốc, hai chiến hạm Trung Quốc mang số 389 và 396 đồng loại tấn công thẳng vào soái hạm của Việt Nam Cộng hòa là chiếc tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16. HQ-10 lập tức can thiệp, pháo kích dữ dội, bắn trúng đài chỉ huy của tàu 389 và làm cháy phòng máy khiến 389 bị hư hại nặng, không thể điều khiển được nữa. Các tàu Trung Quốc 389 và 396 chuyển làn nhắm vào HQ-10 và phản pháo. HQ-10 bị bắn trúng tháp pháo và buồng điều khiển, làm thuyền trưởng và thuyền phó Nguyễn Thành Trí bị thương nặng, tay lái không còn điều khiển được nữa và HQ-10 cũng bị rơi vào tình trạng bị trôi dạt như 389.Trước tình hình tàu bị hư hại nặng, thuyền trưởng Ngụy Văn Thà ra lệnh cho thủy thủ đoàn dùng bè đào thoát, nhưng một số pháo thủ và ông tiếp tục ở lại bắn vào tàu Trung Quốc. Cả hai 389 và 396 đều bị HQ-10 bắn hư hại; 389 dạt vào một bãi san hô, và 396 bị HQ-10 bắn trúng hầm máy gây nổ và phát hỏa. Về phía HQ-10, cơ khí trưởng là Trung úy Huỳnh Duy Thạch cùng các nhân viên cơ khí khác cũng bị tử thương...Tới 11 giờ 49 phút, khi các chiến hạm khác của Việt Nam Cộng hòa đã rút khỏi vùng giao chiến, hai chiến hạm Trung Quốc là 281 và 282 tiến vào vùng Hoàng Sa và tập trung hỏa lực bắn vào HQ-10. Hộ tống hạm Nhựt Tảo chìm cùng thuyền trưởng và một số thủy thủ ở vị trí cách 2,5 hải lý về hướng nam đá Hải Sâm, lúc 14 giờ 52 phút ngày 19 tháng 1 năm 1974.Sau khi Thiếu tá Ngụy Văn Thà tử trận, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã truy tặng Đệ ngũ Đẳng Bảo quốc Huân chương kèm Anh dũng Bội tinh với nhành dương liễu và truy thăng ông lên cấp bậc Trung tá Hải quân.Tháng 1/2012, nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã sáng tác một ca khúc, nhan đề “Ngụy Văn Thà, Lời Thề Chiếm Lại Hoàng Sa...” trong dịp tưởng niệm 38 năm trận hải chiến Hoàng Sa giữa hải quân Việt Nam Cộng Hòa và hải quân Trung Cộng, lúc đó Thiếu Tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo HQ10, đã hi sinh cùng 74 đồng đội để bảo vệ biển đảo quê hương.Bài hát tựa đề “Ngụy Văn Thà Lời Thề Chiếm Lại Hoàng Sa” của nhạc sĩ Trần Chí Phúc có lời như sau:“Tôi viết tên anh Ngụy Văn Thà. Cùng bao chiến sĩ đã hi sinh. Oai dũng năm xưa liều thân giữ đảo, những người con tổ quốc, trận tử chiến Hoàng Sa.Tôi viết tên anh tôi viết tên các anh.Hoàng Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa Hoàng Sa quần đảo quê ta, từ ngày giặc chiếm, Biển Đông phong ba, tàu lạ cướp giết ngư dân đau thương.Hoàng Sa Hoàng Sa là bản hùng ca, Hoàng Sa Hoàng Sa lời thề còn vang,người người còn nhớ, niềm đau quê hương, Tầu Cộng xâm lăng quần đảo thân yêu.Năm tháng trôi qua vẫn ghi lòng. Lời thề cương quyết giữ non sông.Sóng nước mênh mông còn ghi dấu vết, người chiến sĩ Hải Quân, trận tử chiến năm xưa.Hoàng Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, vang vang lời thề, vang vang lời thề, vang vang lời thề , chiếm lại Hoàng Sa.”Tác giả Trần Chí Phúc tâm sự rằng muốn góp thêm tiếng nói của một con dân Việt Nam trước nguy cơ Biển Đông bị xâm lấn bởi đế quốc Trung Cộng.Muốn nghe bài hát do chính tác giả hát và đàn, xin vào www.tranchiphuc.com hoặc vào Youtube gõ tựa đề bài hát hoặc bấm vào http://www.youtube.com/watch?v=3wehTVT67Qk