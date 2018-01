Đột Tử, Đình Công, Cháy Kho, Mất Tích, Hoa Hậu...

Xuân NiệmMột taì năng vừa ra đi. Nhà đạo diễn Mỹ gốc Việt Stephane Gauger đột tử và hưởng dương chỉ 48 tuổi. Mới biết, cuộc đời là vô thường... Kinh Phật dạy về ý nghĩa cuộc sống: Chỉ trong một khoảnh khắc, ngưng thở là có thể qua đời khác.Bản tin VietnamNet ghi nhận: Stephane Gauger, đạo diễn phim 'Yêu đi, Đừng sợ' với sự góp mặt của Nhã Phương và Ngô Kiến Huy vừa đột tử ở tuổi 48.Stephane Gauger sinh năm 1970, là đạo diễn người Mỹ gốc Việt. Mặc dù định cư tại Mỹ nhưng Stephane Gauger rất gắn bó với Việt Nam. Anh được biết đến với tư cách đạo diễn của hai bộ phim 'Cú và chim se sẻ', 'Sài Gòn Yo!' và 'Yêu đi, Đừng sợ'.Bệnh gì? Theo báo Người Lao Động: Đạo diễn người Mỹ gốc Việt Stephane Gauger, 48 tuổi, qua đời đột ngột tối 11-1 tại nhà riêng vì đột quỵ.Chị Vũ Quỳnh Hà, đại diện nhà sản xuất phim "Yêu đi đừng sợ!", chia sẻ với báo Người Lao Động rằng Stephane Gauger qua đời đột ngột nên ai cũng bất ngờ. Anh không có tiền sử bệnh tim mạch và ra đi đột ngột do đột quỵ.Báo Tuổi Trẻ kể: Ngừng việc tập thể có dấu hiệu gia tăng...Năm 2017, xu hướng ngừng việc tập thể lại có dấu hiệu gia tăng. Cả nước đã xảy ra 314 cuộc ngừng việc tập thể (tăng 28 cuộc so với 2016) và các cuộc ngừng việc đều liên quan đến tiền lương, thưởng…Báo SGGP kể: Phát hiện cô gái đi xe máy một mình, Dương áp sát định sàm sỡ nhưng nạn nhân chống cự quyết liệt nên đối tượng bỏ đi. Tuy nhiên, Dương tiếp tục bám theo và đạp ngã xe khiến chị này bị thương rồi lấy đi túi ba lô.Ngày 12-1, Công an Quận 9, TPSG cho biết, đang tạm giữ Mai Thanh Dương (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi "Cướp tài sản". Nạn nhân là chị Đ.T.T.P. (sinh năm 1990, ngụ quận 9).Báo Hà Nội Mới kể: 9h30 sáng 12-1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa keo dán đế giày của Công ty TNHH sản xuất giày Easily, cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).Phát hiện ngọn lửa, các công nhân đã sử dụng bình xịt chữa cháy tại chỗ song bất thành. Khi lửa bùng mạnh, hơn 800 công nhân đang làm việc tại nhà xưởng gần kho được lệnh sơ tán ra ngoài để giữ an toàn.Báo Thanh Niên kể: Chị Tiên cùng người thân đi viếng Phật bà Quan âm Nam Hải tại Bạc Liêu hôm 5.1, sau đó trên đường về nhà thì đột ngột không thấy đâu cũng không về nhà cho đến nay.Chiều 11.1, anh Dương Duy Khánh (29 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tạ An Khương Đông, H.Đầm Dơi, Cà Mau), cho biết trong mấy ngày qua gia đình anh rất hoang mang, lo lắng dù đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin gì về vợ anh là chị Trần Cẩm Tiên (28 tuổi) đột ngột không thể liên lạc được.Báo VnExpress kể: Tài xế đòi cảnh sát bồi thường 1.000 đồng vì phạt ‘vượt đèn vàng’...Cho rằng cảnh sát "bắt lỗi sai", nam tài xế kiện ra tòa yêu cầu hai cơ quan công an hủy quyết định, xin lỗi, hoàn lại tiền phạt.Ngày 12/1, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên phân xử vụ án ông Phạm Xuân Chúc (33 tuổi, trú Hà Nội) kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng Công an thị xã Từ Sơn và quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.Báo Kiến Thức kể: Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã đề nghị hủy kết quả đối với Lê Âu Ngân Anh tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017....Trước đó, việc Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 vấp phải những ý kiến trái chiều của dư luận khi đông đảo khán giả cho rằng nhan sắc của cô chưa xứng tầm hoa hậu. Trước phản ứng của dư luận, Bộ VHTT&DL đã yêu cầu thanh tra lại quá trình diễn ra cuộc thi.Báo Dân Việt kể: Ngày 12.1, thông tin từ Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) TP.HCM cho biết đã đề nghị HTX Vận tải và Dịch vụ Đông Nam đình chỉ ngay lái xe và phương tiện trong vụ tài xế xe buýt rượt đuổi xe container xảy ra ngày 10.1.Báo Phụ Nữ VN kể chuyện tỉnh Tiền Giang: Giữa đêm khuya, đôi vợ chồng làm nghề sửa xe bỗng dưng bị một đối tượng dùng vật nhọn đâm liên tiếp. Hậu quả là người chồng tử vong, còn người vợ cũng bị thương tích nghiêm trọng…Sáng 12/1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cho biết cơ quan này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra tại hiện trường, đồng thời truy bắt đối tượng dùng vật nhọn đâm đôi vợ chồng thương vong.