66% Dân Mỹ Nói Kinh Tế Đang Toàn Hảo

WASHINGTON - Các tiết lộ về nội tình Bạch Ốc đuợc nhà báo Michael Wolff kể lại trong tập sách “Fire and Fury – Inside The Trump White House” là đề tài bàn tán sôi nổi trong công chúng từ mấy ngày qua – thị trường chứng kiến cuốn sách cùng tên “Fire and Fury” của 1 tác giả khác xuất bản năm 2009 lại đuợc tìm mua qua mạng.