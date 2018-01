Mua Giải, Đậu Xe, Câu Ma, Tranh Việt, Chôm Xe...

Xuân NiệmCó phải là mua giải, chạy giải? Đó là câu hỏi của nhiều người, được Báo Pháp Luật ghi nhận qua bản tin “Ồn ào giải thưởng Hội Nhà văn: Có mua giải, chạy giải?”Ngày 30-12-2017, ban chấp hành Hội Nhà văn TP.SG chính thức công bố Giải thưởng Hội Nhà văn TP.SG 2017 với kết quả, trong đó có tặng thưởng cho tập thơ Thơ trắng của tác giả La Mai Thi Gia và tập thơ Nghi lễ của ánh sáng của tác giả Lê Tuân.Nhiều nhà văn, nhà thơ, thậm chí nhiều thành viên ở Hội đồng thơ của giải thưởng này đã phản ứng khá nặng nề vì có thông tin tập Thơ trắng của La Mai Thi Gia không được quá bán số phiếu bầu của Hội đồng nên không được đưa vào danh sách chấm giải. Cạnh đó, tập Nghi lễ của ánh sáng của Lê Tuân cũng không có tên trong danh sách tác phẩm chấm giải lại... bỗng dưng xuất hiện và đoạt giải.Trong khi đó, báo Công Lý & Xã Hội kể chuyện nhà thơ Phan Văn Quang (68 tuổi) ngày 2/1/2018 bị bảo vệ chung cư yêu cầu đưa 50.000 đồng tiền phạt vì đậu xe sai quy định, nhà thơ không đồng ý liền bị bảo vệ chung cư SaiGon Metro Park đánh thương tích nặng dẫn đến nhập viện: “...bảo vệ Quân xông vào giật chìa khóa, tấn công ông Quang túi bụi. Ông Quang bị đánh ngã xuống nền đất chảy máu, bầm mắt, gãy sống mũi… nhưng vẫn bị Quân đạp vào người...”Bản tin CafeF kể về cầu ma: “Được đầu tư hàng tỷ đồng với mái che tản nhiệt nhưng hàng loạt cây cầu bộ hành ở Sài Gòn lại không có người sử dụng, ngày càng xuống cấp trầm trọng, trở thành nơi chứa rác, xú uế không khác gì những cây cầu “ma”...”Báo Đák Lắk kể về nghề thô cẩm: Nhiều cơ sở phải lần lượt đóng cửa, hoặc hoạt động cầm chừng do thiếu vốn đầu tư và đặc biệt là đầu ra bế tắc là thực trạng chung của nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở Đắk Lắk hiện nay.Sản phẩm làm ra không bán được và ngày càng ứ đọng, khiến người dệt thổ cẩm “đứt vốn”, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Vì thế đã có không ít chị em ngậm ngùi chia tay với nghề.Báo Tin Tức kể: Sau khi nhận “hàng” từ đầu mối, “ông trùm” ma túy Nguyễn Văn Toàn bị trinh sát bắt giữ với 13.000 viên thuốc lắc và 0,5kg Ketamin trong cốp xe.Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP SG cho biết vừa bắt đối tượng Nguyễn Văn Toàn (thường gọi Tùng, SN 1977, ngụ quận 4) khi đang tàng trữ khoảng 13.000 viên thuốc lắc và 0,5kg Ketamin trong cốp xe.Báo Người Lao Động kể: Tranh của các họa sĩ Việt Nam càng lúc càng có giá. Mới đây, phiên đấu giá online 2 bộ "Truyện Kiều" và "Lục Vân Tiên" thu được 410,4 triệu đồng, trong đó 15 bức tranh "Truyện Kiều" bán được 362,4 triệu đồng. Trong một phiên đấu giá khác, bức tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm có tên "Nguyệt ước" bán 83.000 USD (khoảng 1,87 tỉ đồng).Báo Cần Thơ kể: Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xuất hiện loại tội phạm giả làm khách du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn dùng giấy tờ tùy thân giả đến thuê xe mô tô tại các điểm cho thuê xe máy dành cho du khách, các đối tượng này đã chiếm đoạt nhiều xe gắn máy.Điển hình, là vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy vừa bị Công an huyện Phú Quốc bắt giữ do đối tượng Huỳnh Quốc Trung (33 tuổi), ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thực hiện.Báo Tin Tức kể: Gần 100% các ca ung thư dạ dày tại Việt Nam được phát hiện muộn.Theo ghi nhận của tổ chức Phòng chống ung thư thế giới tại Việt Nam, có trên 15.000 ca mới được phát hiện ung thư dạ dày và hơn 11.000 ca tử vong vì bệnh này mỗi năm.Ung thư dạ dày là loại ung thư xếp thứ 2 ở nam giới (sau ung thư phổi) và xếp thứ 5 ở nữ giới, nhưng đa số bệnh nhân thường được phát hiện ở giai đoạn muộn nên tỉ lệ sống trên 5 năm còn thấp.Báo Chính Phủ kể: Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động đi Australia, Tây Ban Nha......Theo TTXVN, ngày 4/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Giáp Văn Hạnh (sinh năm 1978, quê Bắc Giang), là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Báo Đắk Nông kể: Theo ông Trần Mạnh Đương, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông thì có nhiều nhân tố khiến cho sản xuất ngô của cả nước cũng như của Đắk Nông mất lợi thế, bị dồn vào “thế chân tường”. Tuy nhiên, chung quy vẫn tập trung vào một số yếu tố như: Năng suất thấp so với các nước trên thị trường nhập khẩu; tổng chi phí sản xuất cao, từ 28 – 30 triệu đồng/ha; sản xuất chạy theo giá cả thị trường ngắn hạn; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, áp dụng cơ giới hóa còn chậm…