Quan Sát Bầu Cử, Nam-Bắc Hàn, Ổ Gà, Hiệu Trưởng, Nghệ...

Xuân NiệmChuyện kể ra, cả thế giới đều cười: chính phủ Nga mời chính phủ VN cử phái đoàn giám sát bầu cử Nga, vì Nga sắp bầu tân Tổng Thống... Thế là, chính phủ VN hoan nghênh lời mời. Trong khi đó, có một dấu hiệu mới từ anh họ Kim: đông ý hòa dịu nói chuyện Nam-Băc Hàn.Bản tin VOA kê: Việt Nam ‘hoan nghênh’ lời mời làm quan sát viên bầu cử tổng thống Nga.Hãng Thông Tấn Nga TASS hôm 2/1 nói Nga đang mời các nhà quan sát quốc tế, trong đó có Việt Nam, đến quan sát cuộc bầu cử tổng thống nga 2018.Bản tin RFI kể: Hôm 05/01/2018, bộ Thống Nhất Hàn Quốc thông báo Bình Nhưỡng đã chấp nhận đàm phán vào ngày 09/01 theo đề nghị của Seoul. Đây là cử chỉ tích cực của Bình Nhưỡng ít giờ sau khi Mỹ-Hàn Quốc đồng ý hoãn các cuộc tập trận chung diễn ra trong thời gian tổ chức Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào tháng 2/2018.Báo Tuổi Trẻ kể: Đường nghìn tỉ đầy rẫy ổ voi, ổ gà...Tuyến đường ven biển của tỉnh Quảng Nam có vốn đầu tư hơn nghìn tỉ đồng, sau gần hai năm đưa vào sử dụng xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà gây mất an toàn giao thông.Thanh Niên kể: Thị trường đang xuất hiện nhiều loại trái cây VN không thiếu nhưng vẫn được nhập về bán với giá “trên trời”.Đơn cử mãng cầu dai của Đài Loan được bán với giá 455.000 đồng/kg, thanh long vỏ vàng ruột trắng của Malaysia giá 750.000 đồng/kg, quýt vàng Hàn Quốc 450.000 đồng/kg, sầu riêng Musang King Malaysia 650.000 đồng/hộp 400 gr...Báo SGGP kể: Trồng nghệ không ai mua...Thấy cây tiêu bị bệnh, chết nhiều, dân chuyển sang trồng cây nghệ với hy vọng loại cây này sẽ có giá trị kinh tế cao. Nào ngờ đến thời điểm thu hoạch, thương lái không ngó ngàng đến, nông dân phải để nghệ khô rụi giữa vườn.Đầu năm 2017, nghe thông tin cây nghệ được mua giá cao nên người dân ở các huyện Chư Pưh, Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đổ xô mua giống về trồng.Bản tin VOV kể: Tổng giám đốc Công ty Bạch Việt tổ chức cho nhân viên khách sạn ở Nha Trang đưa hàng chục nữ tiếp viên vào bán dâm cho khách Trung Quốc.Ngày 5/1, trao đổi với Pháp Luật TP.SG, bà Trần Thanh Thủy, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận Viện vừa phê chuẩn quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh này về khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công TNHH Sản xuất-thương mại-dịch vụ Bạch Việt (Bavico). Ông Sử bị khởi tố tội chứa mại dâm.Báo Người Lao Động kể: Một nhóm học sinh chờ đối thủ trước quán karaoke để đánh. Không ngờ trong lúc hỗn chiến một học sinh bị đâm chết.Sáng 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000) về hành vi "giết người" và 4 bị can khác bị khởi tố về hành vi "gây rối trật tự công cộng"Báo Lao Động kể về chuyện nữ công nhân có bầu, liền bị công ty kiếm cớ đuổi: Với những lý do không hoàn thành nhiệm vụ, Cty TNHH JNTC Vina (100% vốn Hàn Quốc) đã chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với công nhân Đặng Thị Kim Cúc. Điều đáng nói là công nhân này đang mang thai tháng thứ 6.Sau khi bị Cty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, công nhân Cúc đã có đơn gửi tới Báo Lao Động đề nghị làm rõ vụ việc. Công nhân Đặng Thị Kim Cúc (TP.Việt Trì, Phú Thọ)Báo Giáo Dục VN kể: Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng bỏ túi tiền ăn, tiền sữa của học sinh.Ngày 5/1, nguồn tin từ Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng cho hay, cơ quan công an vừa tiến hành bắt tạm giam bà Ngô Thị Hòa, nguyên Hiệu trường trường mầm non Tuổi Ngọc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).Bản tin Infonet kể: Hiện nay, TP.SG đang đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, trong đó có việc cải tạo và xây dựng vỉa hè. Tuy nhiên, ở vỉa hè một số đoạn đường như Hai Bà Trưng, Võ Văn Kiệt (quận 1), Pasteur (quận 3), Điện Biên Phủ (quận 3), Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh)… đã bị hư hỏng nặng, gây mất an toàn cho người đi bộ.Nhiều đoạn, gạch lát vỉa hè nham nhở, bong tróc, bung lên chất thành đống. Vỉa hè trên tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn Hai Bà Trưng – Lý Tự Trọng, quận 1) gạch lát bị vỡ vụn, hư hỏng nằm ngổn ngang. Nhiều chỗ tạo thành hố sâu.Báo Hà Nội Mới kể: Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn nước rút. Thời điểm này "giặc lửa" rất dễ xảy ra khi nhiều nơi người dân, thậm chí chủ doanh nghiệp lại lơ là về thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy…Báo Pháp Luật kể: Trong đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con gửi đến TAND huyện Ba Tri (Bến Tre), chị O. trình bày là do vợ chồng không còn hợp nhau nên chị và anh D. đã thỏa thuận ly hôn vào cuối tháng 9-2016. Theo đó, chị là người trực tiếp chăm sóc, nuôi con chung (sinh năm 2013) giữa chị với anh D.Từ đó đến nay anh D. chưa lần nào cấp dưỡng nuôi con chung. Chị đã nhiều lần yêu cầu anh D. thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người cha là cấp dưỡng nuôi con nhưng anh D. vẫn không thực hiện mà cố tình trốn trách nhiệm.