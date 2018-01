Iran: Bắn Đoàn Biểu Tình, 12 Người Chết

TEHRAN - 12 nguời chết trong các cuộc biểu tình tại Iran hôm chủ nhật khi đoàn biểu tình định chiếm đồn cảnh sát và căn cứ quân sự – đợt xuống đường toàn quốc này là thách thức lớn nhất với giới lãnh đạo Tehran từ thời kỳ bất ổn hơn 8 năm trước.Các giới đuợc hô hào biểu tình tiếp qua ngày đầu tuần, là dấu hiệu báo trước bất ổn kéo dài – đài truyền hình nhà nước đưa tin sáng Thứ Hai : 1 số người biểu tình định chiếm đồn cảnh sát và trại lính bị lực luợng an ninh đẩy lui, 12 người chết tại 5, 6 thành phố trong đêm chủ nhật.Bản tin ngắn không mô tả chi tiết. Iran là 1 nước xuất cảng dầu quan trọng và là thế lực vùng, nhưng dân chúng cảm thấy hoang mang về sự can dự xung đột vũ trang tại Syria và Iraq như là 1 phần trong cuộc đối đầu với Saudi Arabia.Dân chúng trong nươc muốn tạo ra việc làm hơn là tham gia chiến tranh ủy nhiệm nhiều tốn kém.Các tuyên cáo không ký tên xuất hiện trên mạng hô hào biểu tình đồng loạt tại thủ đô và 50 thành phố.Tại Mashhad là thành phố lớn hạng nhì toàn quốc, biểu tình phản đối vật giá leo thang nhanh chóng mang ý nghĩa chính trị, đòi lãnh tụ Ali Khamenei từ chức và lên ác các viên chức là phường trộm cắp.Tỉ lệ thất nghiệp năm 2017 tại Iran là 28.8%.TT Rouhani hô hào bình tĩnh, mọi hành động gây mất trật tự, gây thiệt hại tài sản không đuợc dung thứ – ông Rouhani khẳng định lực luợng an ninh tự chế nhưng phải băt hàng trăm người.Giới phân tích nhận xét : biểu tình bùng nổ từ tối Thứ Năm không chỉ vì giá xăng và thực phẩm leo thang.