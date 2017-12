Bảo Kê, Dạy Ngoại Ngữ, Xe Lật, ChỮA Cháy, Hội Tơ Trà...

Xuân NiệmBảo kê là chuyện bình thường, xảy ra đều đặn, là sự thực diễn ra trước mắt... nhưng để khám phá là chuyện hy hữu. Vì bảo kê là hai bên cùng có lợi, thiệt hại chỉ là thành phần thúứ ba...Báo Dân Việt kể rằng Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Giám đốc Công an Hà Nội vào cuộc vụ Chánh Thanh tra giao thông bị cấp dưới tố "bảo kê".Chiều tối 26.12, thông tin từ Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo liên quan đến việc tố cáo bảo kê xe quá tải.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện ma túy: Bị cáo Hồ Sự Cơ được giảm hình phạt từ tử hình xuống chung thân do Cơ có công khai ra các “mắt xích” quan trọng, giúp cơ quan điều tra triệt phá đường dây mua bán 294 bánh heroin.Ngày 26-12, tại trại giam Công an tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án 4 tử hình với 4 bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 294 bánh heroin...Báo Quốc Tế kê: Phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017 - 2025.100% học sinh lớp 3 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm...Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành việc ban hành chương trình và học liệu làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non.Đối với giáo dục phổ thông hoàn thành việc ban hành chương trình môn ngoại ngữ tự chọn lớp 1 và lớp 2 vào năm 2020; đến năm 2025, phấn đấu 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm (bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12).Báo Thanh Niên kể: Đang chạy trên đường, ô tô 4 chỗ bất ngờ đâm vào trụ điện chiếu sáng rồi lật ngửa khiến tài xế mắc kẹt bên trong.Khoảng 14 giờ 30 ngày 26.12, ô tô BS 71A - 022.52 đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.SG).Báo Hà Nội Mới: Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26-12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ cháy lớn tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An Việt Nam, đóng tại Khu Công nghiệp Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.Bản tin VietnamNet kể: Tài xế Đỗ Văn Đồng khai nhận đã lái ôtô chạy với tốc độ 60 km/h và không thấy 4 người đang đi bộ qua đường.Ngày 26/12, đại diện Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết nam tài xế lái xe Ford Ranger gây tai nạn làm 4 người tử vong xảy ra 3 ngày trước là Phạm Văn Đồng (30 tuổi, trú tại địa phương).Báo SGGP kể: Khai hội tơ – trà xứ B’Lao...Đêm 25-12, tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã diễn ra chương trình “Đêm hội B’Lao - tơ trà lan tỏa”. Đây là hoạt động mở màn của Tuần văn hoá trà và tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng, một trong những chương trình chính của Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII-2017 (diễn ra từ ngày 23 đến 27-12).Tuần văn hoá trà và tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng là sự kiện kinh tế, văn hoá nhằm tôn vinh những người trồng trà, chế biến trà, nghề trồng dâu nuôi tằm và sản xuất tơ lụa cũng như giới thiệu và quảng bá thương hiệu trà B’Lao và tơ lụa Bảo Lộc.Báo Kiến Thức đăng bản tin Zing: Nhiều nhà nghỉ trên khu du lịch Mẫu Sơn bị bỏ hoang...Lượng khách nghỉ qua đêm ít, khí hậu khắc nghiệt làm chi phí sửa chữa tăng cao, dự án đầu tư trục trặc khiến các chủ nhà nghỉ trên khu du lịch Mẫu Sơn không còn mặn mà với việc kinh doanh.Khu du lịch Mẫu Sơn (Lạng Sơn) với độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, từ lâu đã nổi tiếng với khí hậu mát mẻ vào mùa hè, là điểm đón băng tuyết vào mùa đông.Bản tin VTV kể: Ngày 26/12, lần đầu tiên 2 tấn vú sữa của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Để có thể vào được thị trường Mỹ, sản phẩm vú sữa tại đây phải đáp ứng khá khá nhiều tiêu chí, đặc biệt phải sản xuất theo tiêu chuẩn GAP.Là doanh nghiệp duy nhất được cấp phép xuất khẩu vú sữa sang Mỹ, đại diện Công ty TNHH Cát Tường, tỉnh Tiền Giang, cho biết, doanh nghiệp phải mất cả chục năm để chuẩn bị bởi các nhà nhập khẩu Mỹ đã đưa ra rất nhiều yêu cầu.Báo Đầu Tư kể: Theo số liệu của Business Monitor International – BMI, thị trường dược phẩm Việt Nam đang trên đà tăng trưởng khá lạc quan, với doanh thu năm 2017 thị trường dược trong nước ước đạt 5,2 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số trong vòng 5 năm tới....Báo cáo của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc tại Việt Nam dừng ở 9,85 USD vào 2005, đã tăng lên 22,25 USD trong năm 2010 và đạt xấp xỉ 38 USD vào năm 2015.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện Quảng Nam: Nhà máy triệu đô phải ngừng hoạt động do ô nhiễm môi trường.Kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường nêu rõ, Công ty CP Sản xuất sô đa Chu Lai đã thực hiện không đầy đủ các nội dung và yêu cầu trong kết luận kiểm tra về bảo vệ môi trường, không thu gom triệt để chất nguy hại. Nghiêm trọng hơn, công ty chưa có giấy phép xả nước thải.Nhà máy sản xuất sô đa Chu Lai được đầu tư xây dựng từ năm 2010 trên diện tích 20ha tại Khu công nghiệp Tam Hiệp (huyện Núi Thành - Quảng Nam) với tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu USD, công suất thiết kế 200 nghìn tấn/năm.