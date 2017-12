Sơ Đồ Lãi Suất Báo Hiệu Bão Tố Kinh Tế Mỹ

NEW YORK - TT Trump thuờng nêu ra những số liệu lạc quan kinh tế trong nhiều tháng qua, gồm tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất 17 năm và cổ phiếu tăng giá không ngừng.Twitter hôm 23-12 của ông ghi các thành tựu trong năm đầu tiên của chính quyền Trump là chưa từng thấy so với các TT trước.Nhưng, giới phân tích đang theo dõi thị truờng trái phiếu trong âu lo. Dấu hiệu báo truớc suy thoái thường là đường cong trên biểu đồ lãi suất.Trưởng kinh tế gia Christopher Low tại FTN Financial nói : từ thập niên 1950, mỗi đợt suy thoái đuợc nhận thấy tiếp theo sự đảo ngược đường cong lãi suất.Với kinh tế gia, thời hạn đầu tư càng ngắn thì lãi càng thấp, đầu tư thời gian dài nhận đuợc lãi lớn hơn, là lẽ thường.Nhưng, từ ngày ông Trump làm TT, đường cong duỗi thẳng, lãi của đầu tư ngắn hạn thấp gần bằng lãi của đầu tư dài hạn, nghĩa là các giới không thấy tin tưởng vào tương lai, theo giải thích của kinh tế gia Gregori Volokhine tại Meeschaert Financial Services.Nguyên nhân chính là Quỹ dự trữ liên bang tăng lãi suất căn bản 5 lần từ cuối 2015, gồm 3 lần trong năm nay.Lãi suất dài hạn thường biến động theo tỉ lệ GDP và tỉ lệ lạm phát.Chuyên gia Neel Kashkari, thống đốc chi nhánh Minneapolis thuộc FED không tán đồng quyết định tăng lãi suất hôm 13-12 để chờ lạm phát tăng – ông Kashkari đã báo động các nhà lập pháp.Cũng như đa số kinh tế gia, ông Low không trông đợi suy thoái phát sinh trước đầu năm 2020.Dĩ nhiên, không phải mọi dường cong trên biểu đồ có ý nghĩa như thế – 1 số kinh tế gia đồng ý với thống đôc Janet Yellen rằng : đừng hoảng loạn sớm.Hơn nữa, tiềm năng kinh tế toàn cầu phát triển sẽ hỗ trợ sức tăng trưởng tại lục địa Hoa Kỳ.