Hội Đồng Bảo An LHQ Cân Nhắc Nghị Quyết Về Jerusalem

LIÊN HIỆP QUỐC - HĐ Bảo An đang tính toán 1 nghị quyết bác bỏ tuyên bố của TT Trump về Jerusalem - các thông tấn Reuters và AFP cho biết: mọi thay đổi với quy chế về thành phố Jerusalem là vô giá trị trong nghị quyết do Ai Cập đề xuớng không chỉ danh Hoa Kỳ đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.Văn bản này khuyến cáo các nước không thiết lập cơ sở ngoại giao tại Jerusalem – nghị quyết 1 trang đã đuợc luân lưu với 15 thành viên HĐ Bảo An để chuẩn bị biểu quyết vào tuần tới. 9 phiếu là đa số cần thiết để thông qua nghị quyết.Biểu tình phản đối quyết định của TT Trump diễn ra tại nhiều nơi sau loan báo ngày 6-12.Tại Jakarta hôm chủ nhật, hơn 80,000 dân Indonesia xuống đuờng tại thủ đô của nước có dân số Hồi Giáo lớn nhất thế giới - nhân dịp này, TTK Anwar Abbas của Ulema Council kêu gọi cộng đồng thế giới phản bác quyết định đơn phương và sai trái của Trump.Tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày chủ nhật, TT Erdogan tỏ ý hy vọng có thể đặt toà ĐS tại Đông Jerusalem như là thủ đô của Palestine trong tương lai gần. Israel chiếm quyền kiểm soát Đông Jerusalem sau cuộc chiến 1967 - LHQ không công nhận sự sáp nhập Đông Jerusalem, và xác quyết quy chế Đông Jerusalem phải do thương luợng quyết định. Tin mới nhận cho hay : ĐS Nikki Haley, là đại diện thường trực của Hoa Kỳ, sẵn sàng dùng quyền phủ quyết, là điều mà đa số phân tích gia đã đoán trước. Bà Haley tuyên bố “Điều khó khăm đối với 1 số người là Hoa Kỳ có can đảm và trung thực để công nhận thực tế có căn bản – Jerusalem là quê hương chính trị, văn hoá, tinh thần của dân chúng Israel từ hàng ngàn năm. Họ không có thủ đô nào khác”.Theo lời bà, nghị quyết ngược lại của HĐ Bảo An là có ý nghĩa xúc phạm và không bao giờ quên. Sau tuyên bố của TT Trump về Jerusalem ngày 6-12, bạo động phản đối đã đưa tới 9 tử vong và hơn 1900 người bị thương tại các lãnh thổ bị Israel chiếm đóng. Phiá Palestine đoán trước phủ quyết của đại diện Hoa Kỳ, định đặt vấn đề với Đại Hội Đồng và tìm kiếm 1 nghị quyết khác tại cơ chế này. Ngoại trưởng Riyad al-Maliki của thẩm quyền Palestine tuyên bố “Các thành viên của đại hội đồng LHQ đuợc yêu cầu biểu quyết cùng văn bản này”.Hồ sơ của nhà báo ghi : từ thập niên 1970, Hoa Kỳ đã dùng quyền phủ quyết 42 lần tại HĐ Bảo An có liên quan với hành động của binh lính Israel tại các phần lãnh thổ chiếm đóng.Thổ Nhĩ Kỳ đang vận động 1 nghị quyết về Jerusalem tại đại hội đồng LHQ. Kết quả thuận lợi với Palestine không có ý nghĩa ràng buộc nhưng sẽ phô lộ rõ thế cô lập ngày càng tăng với chính quyền Washington dưới quyền lãnh đạo của Trump.