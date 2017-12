Hỗn Chiến, Ném Tiền, Chìm Tàu, Bé Sơ Sinh, Súng Nổ...

Xuân NiệmGiang hồ lúc nào cũng có chuyện. Nơi cao cấp sẽ là đòn phép giang hồ kiểu Chính Trị Bộ thanh trừng nhau. Thấp hơn là giang hồ đường phố...Báo Sao Star kể chuyện Sài Gòn: Hai nhóm giang hồ Sài Gòn hỗn chiến như phim chưởng, một người tử vong.Vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm giang hồ như phim xảy ra ở KDC Bình Điền, phường 7, quận 8, TP. SG vào tối 13/12 khiến một người bị chém tử vong.Ngày 15/12, Công an quận 8 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. SG điều tra truy xét vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong.Báo Thanh Niên kê: Nam thanh niên bị đánh gục sau khi đòi 'dùng tiền ném chết người', 'mua' công an.Sáng 15.12, Công an P.Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) tạm giữ 6 người trong vụ ẩu đả tại ngã 6 P.Phú Cường, bàn giao cho Công an Thủ Dầu Một điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.Báo Tuổi Trẻ ghi lời: Doanh nghiệp kêu cứu vì dồn dập đón các đoàn kiểm tra...Sau khi tiếp 4 đoàn về thanh tra, kiểm tra và chuẩn bị đón thêm 4 đoàn khác nữa, một công ty ở Hà Tĩnh đã "cầu cứu" đến lãnh đạo tỉnh.Báo Người Lao Động kể: Vào lúc 19 giờ 30 tối 14-12, một bé gái bị bỏ trong một chiếc giỏ nhựa màu đỏ trước cổng chùa Bảo Quang, thuộc thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (Bình Phước).Ni sư Thích Nữ Như Xuân cho biết: "Hiện chùa đang trong giai đoạn nâng cấp. Thường ngày từ lúc 19 giờ đến 20 giờ, chùa mở cổng để các Phật tử đến tụng kinh. Vào lúc 19 giờ 30, nghe chó sủa phía trước cổng, nghĩ rằng xe chở vật liệu vào chùa. Đợi 1 lúc không thấy gì nên tôi cùng các Phật tử ra thì thấy 1 chiếc giỏ nhựa màu đỏ. Khi mở ra xem thì thấy một bé sơ sinh được quấn khăn bông cùng vài bộ đồ nhỏ. Nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, ngoài giỏ đồ".Thông tấn TTXVN kể: Khẩn cấp cứu nạn, đưa về bờ 7 thuyền viên bị chìm tàu trên biển.Vào lúc 21 giờ ngày 13/12, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đưa về bờ an toàn tại Đà Nẵng 7 thuyền viên của tàu Quảng Bình mang số hiệu QB 92869 TS do ông Nguyễn Văn Thân trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng; khi tàu đang hành nghề đánh bắt thủy sản cách thành phố Đà Nẵng gần 100 hải lý thì tàu bị phá nước và chìm dần.Báo Lao Động kể chuyện Quảng Nam: Nhà máy Soda Chu Lai ngừng hoạt động: 2.000 tỉ đồng vay ngân hàng nguy cơ thành nợ xấu.“Nhà máy ngàn tỉ” - Soda Chu Lai (Quảng Nam) “đắp chiếu” hơn 1 năm nay. 5 tổ chức tín dụng, trong đó gồm 4 chi nhánh của Ngân hàng NNPTNT - Agribank và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng VN - PVcomBank đã phải cử cán bộ cắm trại, giữ “đống sắt” lạnh. Ngừng hoạt động kéo dài, Nhà máy Soda đang gỉ sét từng ngày, không chỉ khiến hàng trăm công nhân khó đòi được nợ lương, mà hơn 2.000 tỉ đồng vay từ Agribank và PVcomBank đang có nguy cơ thành nợ khó đòi…Báo SGGP kể: Chi phí vận chuyển một container hàng hoá từ Singapore về cảng Hải Phòng chỉ có hơn 100USD nhưng cũng một container hàng như vậy vận chuyển từ Hà Nội ra cảng Hải Phòng với quãng đường chỉ có 100km lại lên tới hơn 200USD.Tương tự, chi phí vận chuyển một lô hàng từ TPSG đi Singapore chỉ có 1-2 triệu đồng nhưng từ TPSG đi Vũng Tàu lại lên tới 5,3 triệu đồng mặc dù quãng đường chỉ có 120km.VnExpress kể: Hơn chục phát súng bắn vào một nhà dân ở Quảng Ninh lúc rạng sáng khiến dân cư không dám mở cửa ra ngoài.Khoảng 5h ngày 12/12, nhà anh Vương Văn Kiên (42 tuổi) ở khu 5, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh bị "cơn mưa" hơn 10 viên đạn bắn vào.Anh Kiên lúc này vắng nhà, bên trong có vợ và ba con nhưng không ai bị nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, chiếc ôtô đậu ở cửa và nhiều vật dụng trong nhà đã bị trúng đạn.Báo Hà Nội Mới kể: Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 14-12, ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Toyota Altis BKS: 30E-377.43 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hoằng Quỳ (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.Tài xế đã kịp thoát ra ngoài và liên hệ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa.