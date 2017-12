Làm Đẹp, YouTube, Lại Phí, Sụp Lan Can…

Xuân NiệmLàm đẹp là làm cho đẹp hơn… nếu đã sẵn có nhan sắc. Nhưng nếu kém người, làm đẹp là phải nhờ tới dao kéo… Thế là nguy hiểm, khi gặp thẩm mỹ dỏm.Báo Người Lao Động kể: Muốn làm đẹp nhưng lại không muốn tốn nhiều tiền, nhiều người đã đánh cược tính mạng, sức khỏe của mình cho các thẩm mỹ viện chui....muốn có một khuôn mặt đầy đặn, chị V.T.H (29 tuổi, ngụ quận 10, TPSG) lên mạng tìm kiếm một cơ sở thẩm mỹ để thực hiện phẫu thuật. Chị H. được nhân viên tiêm silicon lỏng vào vùng mặt. Khoảng 3 tháng sau, hai gò má bị mưng mủ do chất làm đầy vón cục bên trong khiến chị đau đớn phải vào BV cấp cứu.Vậy là áp lực YouTube? Vì lý do chính trị, hay thuần xã hội? Bản tin Zing kể: Vinasoy dừng quảng cáo, Vietjet Air gửi 'tối hậu thư' cho YouTube… Vinasoy cho biết đã tạm dừng quảng cáo YouTube sau khi biết nhãn hàng xuất hiện bên cạnh video có nội dung xấu.Ông Ngô Văn Tụ, CEO của Vinasoy, thông tin ông rất bất ngờ khi biết quảng cáo của nhãn hàng mình xuất hiện trên video nội dung không phù hợp. Điều này đi ngược với chủ trương của doanh nghiệp.Lại phí nữa… Báo Tuổi Trẻ viết: Dân đã chịu quá nhiều loại phí, đừng thêm phí chống ùn tắc!Nhiều chuyên gia giao thông không đồng tình với dự định thu phí ôtô vào trung tâm để hạn chế ùn tắc giao thông của TP.SG....Dự kiến việc thu phí sẽ bắt đầu năm 2020, thực hiện trong 15 năm, tạo nguồn thu 15 nghìn tỉ đồng.Báo Thanh Niên kể: Khoảng 7 giờ ngày 12.12, xe tải BS 54Y- 0606 (chưa xác định danh tính tài xế) chở bia lưu thông trên QL1 theo hướng từ miền Tây về TP.SG.Khi vừa qua khỏi ngã ba Bình Ảnh (thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An), xe tải bất ngờ lấn sang trái đường, lao vào lề phụ, đâm thẳng xuống ruộng lúa. Xe chạy thêm gần 10 m thì lật nghiêng.Tại hiện trường, xe tải hư nặng phần đầu, tài xế và phụ xế kịp thoát ra ngoài.Bản tin SGGP ghi nhận: Ngày 11-12, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Trường Tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, làm nhiều học sinh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong, cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, vào thời điểm đó, trước lúc vào giờ học, nhiều cháu đã chơi đùa ở khu vực lan can tầng hai của trường.Ông Đặng Trần Trung, Bí thư Huyện ủy Yên Phong cho biết, vụ tai nạn xảy ra đã làm cho 16 học sinh bị thương, trong đó có 2 cháu bị thương nặng nhất với chẩn đoán là vỡ thái dương.Báo Lao Động kể: Sau khi Lao Động đăng tải bài viết “Đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt của PGS Bùi Hiền vào đề thi Ngữ văn”, thông tin về việc một số trường yêu cầu học sinh phân tích, bình luận, đưa ra quan điểm cá nhân về đề xuất cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền, rất nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến bày tỏ không đồng tình với cách ra đề của các trường....Bạn đọc Tú Chi (đến từ Tiền Giang) gay gắt hơn: “Bao nhiêu câu chuyện cảm động, bao nhiêu tấm gương vượt khó đi lên không đưa vào cho học sinh phân tích để các em nêu gương. Muốn ra đề cập nhật các thông tin thời sự, thì việc bạo lực học đường tràn lan, bạo hành trẻ em tràn vào cả gia đình, sao không để các em phân tích, bày tỏ quan điểm, để biết cách phòng tránh, lại đi chạy theo những thông tin gây tranh cãi này."Bản tin Infonet kể chuyện Sài Gòn: 142 học sinh tiểu học sốt đồng loạt, đau bụng, nôn ói…Ngày 12/12, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban An toàn thực phẩm TP.SG cho biết, Ban đang điều tra vụ việc 142 học sinh Trường Tiểu học An Phú bị sốt đồng loạt....heo đó, trong buổi học sáng 8/12, nhiều học sinh của Trường Tiểu học An Phú (phường An Phú, Q.2) sau khi được ba mẹ cho đến trường học thì có biểu hiện sốt (38-39 độ), bị đau bụng, buồn nôn và nôn, bị tiêu chảy.Báo Người Đưa Tin kể: Theo tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các cá nhân liên quan đến vụ trật bánh 3 toa xe của tàu 3405 ở ga Tiên An (Quảng Trị), làm tuyến đường sắt Bắc – Nam tê liệt đã bị kỷ luật.Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu chi nhánh xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng phải chịu trách nhiệm, bồi hoàn toàn bộ thiệt hại do vụ tai nạn gây ra. Ông Nguyễn Văn Thông bị sa thải, ông Trương Minh Hưng buộc phải chuyển công việc khác không liên quan đến chạy tàu. Năm cán bộ, lãnh đạo thuộc chi nhánh xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng cũng chịu kỷ luật do liên đới trách nhiệm.Báo Kiến Thức kể: Từ tháng 9 đến nay (tháng 12/2017), tình trạng ùn tắc giao thông liên tục diễn ra tại khu vực đường hầm Thủ Thiêm (nối quận 1 với KĐT mới Thủ Thiêm, quận 2, TP.SG). Nhất là trong 2 khung giờ cao điểm sáng – chiều, hàng nghìn người tham gia giao thông một phen khốn đốn vì kẹt cứng kéo dài từ đầu đường dẫn vào hầm đến gần 1,5km trong đường hầm.