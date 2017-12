Nam Cali Còn Cháy: Thiêu Rụi 500 Nhà, 141,000 Mẫu Ra Tro

LOS ANGELES - 6 đám cháy rừng chính tại phiá bắc Los Angeles đã đốt thành tro than 141,000 acres và buộc 212,000 dân bỏ nhà tránh bão lửa.Tính vào sáng Thứ Sáu, gần 8700 lính cứu hoả chiến đấu với lửa rừng do gió Santa Ana thổi bùng và lan nhanh.Đám cháy lớn nhất là Thomas Fire rộng 132,000 acres đã thiêu rụi 401 kiến trúc, chỉ mới bị dập tắt 10% trong khi 15,000 nhà tiếp tục bị đe dọa.Các đám cháy tại phạm vi Los Angeles county nhỏ hơn – nhưng dân số di tản từ đám cháy Creek Fire là lớn nhất, với 150,000 người.Ngoài ra, đám cháy Lilac Fire tại quận San Diego đã lan rộng 4100 acres.Tại vùng Riverside, đám cháy Liberty Fire rộng 300 acres. Ít nhất 6 người bị thương, 25 con ngựa đua bị chết và 85 kiến trúc bị thiêu rụi.Tổng Thống Trump hôm Thứ Sáu đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại California và ra lệnh cung cấp thêm hỗ trợ liên bang. Tuyên bố của tổng thống là do Thống Đốc California Jerry Brown yêu cầu, cho phép các cơ quan liên bang phối hợp các nỗ lực cứu nạn.Tổng cộng các đám cháy tại Nam California đã làm cho 500 căn nhà bị cháy và đe dọa 23,000 căn nhà khác.