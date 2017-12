Mỹ: Thêm 228,000 Việc Làm Mới Tháng 11, cao Hơn Dự Đoán

WASHINGTON - Tin về thị trường lao động hôm Thứ Sáu là sáng sủa – 228,000 việc làm đuợc tạo ra trong tháng qua, nhiều hơn mong đợi của giới phân tích (là 195,000) – tỉ lệ thất nghiệp vẫn là 4.1% và ổn định.Việc làm mới của tháng trước là 244,000.Tốc độ tăng lương là đáng thất vọng, tăng chỉ 0.2% so với tháng trước và tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước.Kinh tế gia phỏng đoán sức tăng 0.3% so với tháng trước và tăng 2.7% so với năm trước. Kinh tế gia theo dõi sức tăng của công lao động để thấy nếu có dấu hiệu tăng lạm phát.Quỹ dự trữ liên bang họp ủy ban thị trường mở tuần này. Các nhà hoạch định chính sách của FED đuợc trông đợi quyết định tăng lãi suất 1 lần nữa trong năm khi họp định kỳ ngày 13-12.Phân tích ghi: các ngành chế xuất tiếp tục mạnh, thu thêm 31,000 công nhân – kỹ nghệ xây dựng tạo ra 24,000 việc làm.Lãnh vực dịch vụ (là 85% GDP) tạo ra 159,000 việc làm trong tháng qua.