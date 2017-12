Mỹ Ủng Hộ Liên Âu Trong Vụ Bị TQ Kiện Tại Tổ chức WTO

PARIS - Trong lúc TT Trump tìm kiếm sự tiếp sức của Trung Cộng để kềm chế Bắc Hàn, giao thương đông tây chứng kiến căng thẳng kéo dài – khi Trung Cộng kiện Liên Âu tại “tổ chức mậu dịch thế giới - WTO”, Hoa Kỳ chính thức phản đối yêu cầu của Trung Cộng đòi đuợc đối xử như là 1 nền kinh tế thị trường.Chính quyền Trump không bao giờ giữ bí mật về điểm này, nhưng đây là lần đầu tiên can thiệp với WTO.Hồ sơ kiện của Beijing lập luận: mọi thành viên WTO phải tự động cư xử với họ như là kinh tế thị trường 15 năm sau ngày WTO nhận đơn gia nhập. Hoa Kỳ và EU cùng không đồng ý, vì Trung Cộng phải đáp ứng tất cả tiêu chuẩn trước đã.Theo xếp hạng không là kinh tế thị trường, Trung Cộng là đối tượng kiểm tra để xác định có phải sản phẩm của Hoa Lục bán giá hạ, là cạnh tranh không công bằng.Nếu khiếu nại của Trung Cộng đệ nạp tuần này tại WTO thành công, Hoa Kỳ và EU sẽ thấy khó hơn để áp dụng thuế suất phạt bán phá giá trên hàng hoá nhập cảng từ Trung Cộng.Phúc trình Tháng 6 của đại diện thuơng mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer xác nhận với Thượng Viện: đây là vụ tranh tụng nghiêm trọng nhất tại WTO, theo ghi nhận của phóng viên New York Times – ông Lighthizer báo động “Quyết định không thích hợp về quy chế của Trung Cộng sẽ là tai họa cho WTO”.Washington hành động can thiệp sau khi Trung Cộng tuyên bố hôm Thứ Tư: không hài lòng với loan báo từ Bộ thương mại Hoa Kỳ tuần này về thuế suất phạt nhôm xuất cảng của Trung Cộng vì bán phá giá.Nhà báo nhận xét: cho tới gần đây, chính quyền Trump có vẻ tạm thả lỏng vấn đề mậu dịch với Beijing.