Nguyễn: Tiệm Vàng Bị Vét Chớp Nhoáng

ALOHA, OR -- Một tiệm vàng và đồng hồ của một người Mỹ gốc Việt đã bị trộm chớp nhoáng sáng sớm Thứ Hai.Chỉ trong vòng 3 phút đông hồ, hơn $25,000 nữ trang và đồng hồ đã bị trộm vơ vét.Chuyện xảy ra ở tiệm Advantage Jewelry-N-Watch nơi khu phố Southwest 185th lúc 3:45 a.m.Chủ tiệm là Andrew Nguyen đang ngủ được đánh thức bằng 1 cú điện thoại của cảnh sát khoảng một giờ sau đó.Khi Nguyen xem lại hệ thống ghi hình an ninh, thấy có một người mang bộ râu Ông Già Nô En, áo có nối trùm đầu, áo khoác và găng tay đã đập kính trước tiệm và đi bộ tới tủ trưng bày dọc theo bức tường phía sau.Kẻ gian lấy ra một đuốc thổi lửa nhỏ, phun lửa để làm kính giãn ra và rồi thò tay vào vét những món hàng đắt giá.Nguyen kể lại, kẻ gian trộm 3 đồng hồ, một Rolex, một Jacob & Co và một Omega -- cùng lúc vét gần 20 dây chuyền cổ, Nguyen chỉ vào dây chuyền vàng 14-karat trong tiệm khi nói với phóng viên.May mắn, Nguyen có mua bảo hiểm, và nói sẽ tăng cường biện pháp an ninh. Cũng như sẽ dọn đồ quý giá mỗi đêm.Nguyen nóí là may mắn, vì cứ tưởng là mất hết, không ngờ chỉ nhiêu đó.Cảnh sát quận Washington County đang điều tra.