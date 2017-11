Xe Vô Chủ, Bằng Dỏm, Sập Cầu, Đá Vỡ, Mekong…

Xuân NiệmMở mắt ra là thấy chuyện gì cũng làm hỏng đất nước mình, thò tai ra nghe là nhức nhối chuyện gì cũng hại cho người dân… Từ chuyện bằng dỏm, cho tới sông Mekong.Báo Thanh Niên kể chuyện: Hàng vạn xe máy “vô chủ” nằm phơi mưa, phơi nắng, chiếm dụng bến bãi... không chỉ gây lãng phí tài sản, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.Tại nhiều bãi giữ xe ở TP.SG, rất nhiều xe máy được gửi nhưng suốt thời gian dài sau đó không có người tới lấy khiến đơn vị quản lý bãi xe chưa biết xử lý thế nào.Trong khi đó, một ông xài bằng cử nhân giả, bằng thạc sĩ giả, bằng Tiến sĩ giả cũng vẫn làm quan chức trường đại học, theo báo Giáo Dục VN: Ông tiến sĩ dỏm ở Đà Nẵng xài bằng giả từ đại học cho đến tiến sĩ nhưng vẫn được nhận vào làm tại cơ quan nhà nước, trường đại học... Tại sao với những bộ hồ sơ giả mạo đó, Huy lại ung dung làm việc tại một cơ quan nhà nước rồi chuyển sang trường đại học?Bản thân ông không đủ khả năng, trình độ và chuyên môn nghiệp vụ nhưng vẫn làm việc với cái mác “tiến sĩ” gần 10 năm trời mà không ai phát hiện.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyên Bình Định: Mưa lớn làm sập cầu, người dân băng suối đi qua… Do mưa lớn kéo dài liên tục đã làm sập, cuốn trôi cầu Cây Sung thôn Đồng Sim, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn khiến 56 hộ dân phải băng suối đi lại sinh hoạt.Báo Xây Dựng kể chuyện nh dường có rút ruột công trình ở Thừa Thiên – Huế: Kè vừa làm xong đã hỏng, dân "nghi" làm dối.Dự án nâng cấp hệ thống đê kết hợp giao thông nội đồng Đông Tây Hói Tôm qua xã Phong Chương (huyện Phong Điền, TT - Huế), có tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng. Trong quá trình thi công nhà thầu có dấu hiệu rút ruột công trình, khiến bờ kè vừa thi công xong đã bong tróc,vữa, đá hộc không gắn hết với nhau, có đoạn tấm đan bị sụt mái...Báo Người Đưa Tin kể: Bắt nguyên Giám đốc công ty lương thực Trà Vinh cùng 3 thuộc cấp…Qua kiểm tra, tổng số lượng gạo và phụ phẩm khác theo báo cáo trên sổ sách bị thiếu hụt so với thực tế dự trữ tại các kho là trên 82.000 tấn.Ngày 28/11, Công an Trà Vinh phối hợp cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (bộ Công an) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Tâm (42 tuổi, ngụ khóm 4, phường 1, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; nguyên Giám đốc công ty Lương thực Trà Vinh, tên giao dịch Imex TraVinh).Báo Dân Việt kể chuyện Hài Phòng: Cách chức Hiệu trưởng, kỷ luật Hiệu phó trường học thu quỹ khủng…Chiều hôm 28.11.2017, UBND huyện An Dương đã chính thức công bố quyết định kỷ luật đối với các sai phạm liên quan đến Hiệu trưởng, Hiệu phó Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng).Báo Tuổi Trẻ kể chuyện tỉnh Ninh Bình: Khi đang đánh bạc, phát hiện lực lượng công an lên tàu kiểm tra, các nam thanh niên nhảy xuống sông thoát thân, sau đó một người bị đuối nước tử vong.Ngày 28-11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết trước đó hồi 23h ngày 25-11, tổ tuần tra Đồn công an Khu công nghiệp Gián Khẩu (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Công an xã Gia Trấn tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã phát hiện tại chân cầu Gián Khẩu có 3 xe máy không có người trông coi.Báo Lao Động kể chuyện thủ đô: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ đá tự nhiên lát vỉa hè vỡ nát.Tại nhiều tuyến phố như Nguyễn Trãi, Lê Trọng Tấn, mặt đá mới đưa vào sử dụng vài tháng đã bị bong tróc, vỡ nát nhiều vị trí.Báo SGGP kể chuyện Đà Lạt: Công an vào cuộc điều tra vụ phá rừng thông nội ô Đà Lạt.Trước đó, đầu tháng 11-2017, lực lượng liên ngành gồm Kiểm lâm Đà Lạt, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Lạt, Ban quản lý rừng Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông hơn 40 năm tuổi tại lô A, khoảnh 1, tiểu khu 151, thuộc phường 12, thành phố Đà Lạt.Bản tin VnExpress ghi lời ông Tư Lệnh Sài Gòn: TP.SG sẽ tăng mức phạt giao thông, thuế thuốc lá… Nguyễn Thiện Nhân cho biết "không phải tăng thu với tất cả mà sẽ chọn lọc" với một số loại hàng hóa đặc biệt như thuốc lá, để không khuyến khích tiêu thụ, bảo vệ môi trường."Phí cũng vậy, ví dụ một số phí xử phạt trong giao thông chưa có tác dụng nên có thể nâng lên. Điều chỉnh mạnh đối với một số hành vi để thành phố trật tự hơn, đẹp hơn…"Báo Hà Nội Mới kể: Theo Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số (Bộ Công Thương), hiện đã có hơn 1.300 website với khoảng 3.000 doanh nghiệp gồm các gian hàng trên sàn giao dịch TMĐT… đăng ký tham gia Ngày mua sắm trực tuyến (Online Friday) lần thứ tư năm 2017.... Sự kiện Online Friday sẽ diễn ra trong 24h ngày thứ sáu đầu tiên của tháng 12 (ngày 1-12), do Cục TMĐT và Kinh tế số tổ chức.Bản tin Đài RFA ghi nhận: Liên minh cứu sông Mekong kêu gọi dừng ngay việc xây dựng các đập thủy điện trên sông Mekong vì những đập này sẽ làm ảnh hưởng đến lượng cá trên sông, là nguồn thực phẩm của hàng triệu người sống dọc sông này.Theo ước tính của Liên minh cứu sông Mekong, nếu các dự án đập thủy điện được thực hiệp sắp tới đây, tổng lượng cá đánh bắt được sẽ giảm từ 26 đến 42%.Các đập thủy điện này cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nơi sản xuất hơn phân nửa lượng gạo của cả nước và nuôi sống 145 triệu người châu Á.