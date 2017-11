Luật Sư Võ An Đôn, Bắng Giả, Xóa Nợ Thuế, Xuất Cảng...

Xuân NiệmCó phải nhà nước đang bịt miệng các luật sư nhân quyền? Và bịt miệng công khai, không giấu giếm gì… bất kể thế giới đang dòm ngó.LS Võ An Đôn nói với Đài RFA: 'Tước giấy phép hành nghề của tôi để ngăn chặn thông tin về phiên toà Mẹ Nấm'…Chiều ngày Chủ Nhật 26 tháng 11, thông tin về việc Luật sư Võ An Đôn, 1 trong 5 luật sư bào chữa cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên kỷ luật và tước giấy phép hành nghề. Đài RFA liên lạc với Luật sư Võ An Đôn vào 10g00 tối cùng ngày để tìm hiểu thêm sự việc. Sau đay là một câu hỏi/đáp....RFA: Quyết định kỷ luật của Đoàn Luật sư Phú Yên đưa ra ngay trước phiên toà phúc thẩm Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Theo ông thì mục đính chính có phải chỉ là ngăn cản sự tham dự của ông ở phiên toà hay có chủ ý khác?Luật sư Võ An Đôn: Những luật sư ở Việt Nam tham gia những vụ án liên quan đến tù nhân lương tâm thì tiếng nói của họ ở phiên toà chẳng ai nghe cả. Cả Hội đồng xét xử chẳng quyết định được gì. Bản án đã được quyết định từ trên ấn xuống. Một phiên toà chỉ là hình thức. Luật sư chỉ là hình thức. Luật sư những vụ án này có vai trò duy nhất là đưa thông tin cho người dân biết, cũng như thâm nhập bị can bị cáo trong trại giam để thông báo tình hình cho gia đình biết. Chỉ có 2 chức năng đó thôi. Nhưng mà người ta sợ. Mình tham gia bào chữa, nói lên sự thật vụ án người ta rất sợ. Nên người ta bị miệng để tôi khỏi nói lên thông tin đó. Mục đích là như vậy.Báo Pháp Luật ghi nhận tình hình: Hiệu Phó trường Cao đẳng cầm đầu đường dây làm bằng giả…Công an tỉnh Nam Định đã gửi thông báo tới Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hải Phòng (trụ sở ở huyện An Dương, Hải Phòng) về việc ông Mai Xuân Minh, Phó hiệu trưởng trường bị khởi tố và bắt giam về tội giả mạo trong công tác. Cùng với ông Minh, một số giáo viên khác của trường cũng bị triệu tập vì liên quan đến vụ việc.Bản tin Infonet kể chuyện Sài Gòn: Phụ huynh phẫn nộ bao vây lớp mẫu giáo Mầm Xanh, Công an vào cuộc…Chiều 26/11, Công an quận 12 (TP.HCM) cùng đơn vị chức năng địa phương đã đến cơ sở mẫu giáo tư thục Mầm Xanh (khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12) để làm việc về hành vi bạo hành trẻ em của chủ cơ sở và các bảo mẫu sau khi báo chí phản ánh.Báo Công Luận kể: Sửa luật để xóa nợ thuế cho… chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết.Luật Quản lý thuế chỉ cho phép xóa nợ đối với cá nhân, không có quy định xóa nợ cho chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết. Do vậy, Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi quy định về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho một số trường hợp cụ thể để phù hợp với thực tế và quy định mới của pháp luật có liên quan.Hà Nội Mới lạc quan: Xuất cảng sẽ vượt đích sớm.Cách đây vài tháng, một số cơ quan chức năng đã đưa ra nhận định tổng kim ngạch xuất cảng năm 2017 sẽ đạt 200 tỷ USD, nhưng không lâu sau dự báo này đã trở nên “lạc hậu” bởi con số dự đoán được tăng lên 203 tỷ USD. Nhiều chuyên gia nhận định năm nay hoạt động xuất cảng sẽ vượt đích sớm.Báo Thanh Niên kể chuyện Cần Thơ đòi đốt tiền, “Bù lỗ đường bay mới bằng ngân sách nhà nước: Đề xuất phi lý và ngớ ngẩn.”Nhiều chuyên gia cho rằng ngân sách nhà nước là tiền thuế của dân, không thể mang ra để bù lỗ cho doanh nghiệp trong khi không phải vì mục đích quốc phòng hay an sinh xã hội...UBND TP.Cần Thơ vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc thông qua ''Quy định chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở các đuờng bay mới đi và đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ''.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện dựng tượng ông Quan Công: Chiều 24-11, ông Trần Văn Chuyện, chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - đã bác thông tin cho rằng Sóc Trăng có chủ trương cho một doanh nghiệp xây dựng tượng Quan Công tại thị xã Vĩnh Châu."Chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước. Khi đó một đơn vị ngỏ ý đầu tư dự án du lịch tại thị xã Vĩnh Châu, trong đó có việc xây dựng một tượng Quan Công hướng ra biển. Qua xem xét, Sóc Trăng không đồng ý nên đơn vị này rút lui", ông Chuyện cho biết.Báo SGGP kể chuyện cổ nhạc, “Bảo tồn di sản ca trù: Nhiều tín hiệu vui”… Sau khi được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại chưa bao lâu, ca trù lại đối mặt với nguy cơ thất truyền bởi sự mai một trong thực hành.Việc công bố công trình nghiên cứu, phục dựng trình thức hát cửa đình (hát thờ) trong dự án bảo tồn ca trù ở Hà Nội theo phương pháp tiếp cận mới; thực hành nhuần nhuyễn hát, điểm chầu theo đúng lề lối cổ truyền của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền và các cộng sự, vừa tổ chức tại Hà Nội, đã đem đến nhiều tín hiệu vui cho công tác bảo vệ, gìn giữ di sản.Báo Người Lao Động ghi nhận tình hình, “Muốn cấp thẻ hành nghề: Ca sĩ tự trói mình.”Không phải vì một vài cá nhân chưa đáp ứng được khả năng, trình độ biểu diễn mà lại đi cấp thẻ hành nghề cho hàng ngàn nghệ sĩ. Showbiz Việt lại rộ lên chuyện cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ vốn gây tranh cãi nhiều lần trước đây và đã chìm vào dĩ vãng vì tính bất khả thi của nó. Đáng ngạc nhiên là trước đây, việc cấp thẻ hành nghề do cơ quan quản lý đề xuất, còn nay do chính giới ca sĩ đề xuất.Báo Lao Động kể chuyện Sài Gòn kêu gọi đầu tư công nghệ... đốt rác thành điện.Ngày 26.11, tại TPSG đã diễn ra Hội nghị kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt – phát điện. Gần 500 đại biểu của TPHCM, 18 tỉnh – thành khu vực phía nam và hơn 40 nhà đầu tư trong nước và quốc tế đã tham dự hội nghị này...Báo Thể Thao & Văn Hóa kể chuyện đề xuất xóa sổ chữ quốc ngữ để thiết lập “tiếng Việt mới.” Có nêu vài ý:“Trong tiếng Việt có rất nhiều trường hợp, thoạt đầu dùng sai nhưng cộng đồng vẫn hiểu và chấp nhận, rồi thành đúng. Như vậy, nhờ đặc tính võ đoán ấy mà ngôn ngữ không có đúng hay sai. Vấn đề là nó được chấp thuận bởi đại đa số trong cộng đồng hay không mới là quan trọng.PGS Bùi Hiền nói rằng cách viết hiện tại sai và bất hợp lý, trong khi người dùng tiếng Việt hiện nay vẫn sử dụng một cách bình thường, từ phương diện phát âm cho đến viết thành văn bản. Chữ viết tiếng Việt thuộc nhóm những ngôn ngữ không cần tra từ điển cũng đọc đúng, trong khi nhiều ngôn ngữ khi gặp từ mới, từ lạ thì phải tra mới đọc được và đọc đúng.”Bản tin Zing ghi lời một học giả -- GS.TSKH Trần Ngọc Thêm – nhận định rằng “Đề xuất 'giáo dục' thành 'záo zụk': Không nên cải cách chữ viết…” Bản tin viết:“GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng nhà nghiên cứu ngôn ngữ am hiểu sâu sắc vấn đề sẽ không bao giờ đưa ra đề xuất cải tiến chữ viết mang tính đảo lộn. Về mặt kinh tế, đề xuất của ông Bùi Hiền nếu áp dụng cho các em bé vào lớp một thì không khó khăn gì, nhưng sẽ là vấn đề rất lớn đối với gần 100 triệu người Việt Nam còn lại.Ví như một đoạn trong văn bản Luật giáo dục mà ông Bùi Hiền đưa ra, nếu không có bản dịch phía dưới chắc chắn sẽ có rất nhiều người không đọc được. Có nghĩa rằng đây sẽ là một thứ chữ viết mới, và chúng ta lại phải đi học thêm thứ chữ viết mới này.Toàn bộ sách vở, văn chương, khoa học phải dịch và in lại. Số tiền tiết kiệm được từ việc rút 38 chữ cái xuống còn 31 chữ liệu có bù đắp được không? Hay là ngược lại, sự thiệt hại về kinh tế sẽ lớn hơn rất nhiều lần?”