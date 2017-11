Trump Lại Đả Kích Cha Của Cầu Thủ SV LiAngelo Ball

WASHINGTON - Cha của cầu thủ sinh viên can tội ăn cắp vặt tại Hoa Lục đuợc TT Trump can thiệp với chủ tịch Xi Jinping để đuợc trả tự do và về nước lại bị TT Trump đả kích – các twitter sáng Thứ Tư của TT Trump gọi ông LaVar Ball là “thằng ngu vô ơn”.Twitter của ông Trump nhắc nhở ông Ball “có thể mừng lễ Thanksgiving với con trai trong 5 đến 10 năm tại Trung Quốc trong lúc không có hợp đồng của NBA để hậu thuẫn”.Ông LaVar Ball cũng đuợc nhắc nhở “Tội ăn cắp không là chuyện nhỏ tại Hoa Lục”.Ngoài ra, TT Trump khẳng định cầu thủ LiAngelo Ball đuợc tự do là công của chính ông, không của Bạch Ốc hay Bộ ngoại giao.Hôm chủ nhật, ông Trump viết twitter “Đáng lý nên để họ ở tù”.