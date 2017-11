Xe Tự Lái An Toàn, Cứu Hàng Ngàn Người

Xe tự lái sắp chạy trên đường sá ở Mỹ, hàng ngàn mạng sống sẽ được cứu mỗi năm, theo một phúc trình mới cho thấy.Với lý do đó, nhóm nghiên cứu của RAND Corporation mà đã thực hiện bản phân tích thì đang cảnh giác chống lại việc trì hoãn việc trình làng các xe tự lái – mà họ gọi là “các xe tự động cao” (HAVs) – theo bất cứ tiền đề sai lầm nào cho rằng kỹ thuật hiện nay có thể ít an toàn “nhất.”“Chúng tôi thật ngạc nhiên bởi tầm vóc quan trọng của việc cứu mạng bởi xe tự động,” theo Nidhi Kalra. Bà ấy là nhà khoa học thông tin cao cấp và giám đốc văn phòng tại San Francisco của RAND.Phúc trình của RAND, được công bố hôm Thứ Ba, cảnh cáo về tổn thất của việc từ bỏ xe tự lái an toàn trong ưu tiên chờ đợi rất nhiều xe an toàn mà có thể mất nhiều năm nữa để phát triển.Kỷ lục an toàn sẽ cải thiện ngay cả nhiều hơn nữa bằng việc để xe tự lái chạy trên đường sá “như thế kỹ thuật đó chỉ tốt hơn con người khi được giới thiệu để trở thành tốt hơn, nhanh hơn nhiều,” theo Kalra cho biết.Đặc biệt, việc trình làng của xe tự lái mà chỉ 10% an toàn hơn những xe được lái bởi con người mà có thể cứu được hàng trăm ngàn mạng sống trong thời gian từ 15 tới 30 năm. Những mạng người đó ngược lại có thể bị mất nếu những chiếc xe như thế không được cho chạy trên đường mà có tới từ 75 tới 90% an toàn hơn tài xế là người, theo các nhà nghiên cứu cho biết.