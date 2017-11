Câu Chuyện Con Số

Xuân NiệmCó bao nhiêu người tin vào các con số thông kê của Việt Nam? Thí dụ, những con số tử trận, bị thương thời chiến? Thí dụ, những con số khai báo tài sản của quan chức? Hình như không bao nhiêu người tin... Nhưng các con số vẫn ra đều hàng năm.May ra, số người chết là đúng nhất. Vì không mấy ai không làm đám ma cho người chết. Vì không lẽ không làm nghi lễ thương khóc người thân?Đặc biệt có một con số nhạy cảm... theo Liên Hiệp Quốc, nhà nước VN báo cáo sai kinh khủng. Có thê vì muốn gìn giữ thê diện dân tôc?Than ôi... từ ngày ông Hồ quậy, các con số đều lộn xộn cả rồi.Báo Người Lao Động nêu câu hỏi: Việt Nam có 15.000 hay 300.000 người bán dâm?Bản tin này ghi nhiều thống kê dị biệt, trích:“Báo cáo từ các địa phương có 15.000 người bán dâm nhưng ILO ước tính là 101.272 người trong đó 72.000 là nữ, còn Bộ Y tế ước tính số người bán dâm khoảng 87.000, đặc biệt một tài liệu nghiên cứu của Liên hợp quốc ước xấp xỉ 300.000 người bán dâm ở Việt Nam.Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh vừa có báo cáo tổng hợp kết quả giám sát "Việc thực hiện Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật phòng, chống ma túy và Pháp lệnh phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2016" (báo cáo giám sát) gửi đến Quốc hội.Theo đó, Đoàn giám sát đã nghe báo cáo của 8 bộ, ngành có liên quan (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và 9 địa phương (Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Khánh Hòa, Nghệ An, Lai Châu và Sơn La).Kết quả giám sát từ các Bộ ngành, địa phương cho thấy về tình hình mại dâm, căn cứ vào thống kê của các địa phương trên toàn quốc, hiện nay ước tính có khoảng hơn 15.000 người bán dâm.Còn theo kết quả của một nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính số lượng người bán dâm ở Việt Nam hiện nay là 101.272 người. Đáng chú ý, trong đó có 72.000 người bán dâm là nữ và hầu hết khách hàng là nam giới (ILO, ngành công nghiệp tình dục ở Việt nam – một khía cạnh về quyền lao động. Tóm tắt báo cáo nghiên cứu định tính, 2016).Như vậy, theo ILO, ở Việt Nam đã tồn tại mại dâm nam, người đồng tình, với số lượng người bán dâm khá lớn, có thể tới con số gần 30.000 người.Trong khi đó theo ước tính của Bộ Y tế, số lượng người bán dâm ở Việt Nam hiện nay vào khoảng 87.000 người (năm 2016).Còn một tài liệu nghiên cứu của Liên hợp quốc ước số lượng người bán dâm ở mức xấp xỉ 300.000 người (năm 2014).”(ngưng trích)Tại sao phải báo cáo cons ố sụt giảm?Vậy rồi ém luôn những người bệnh chăng?Thực tế, có những trường hợp bán dâm trá hình, móc nôi qua mạng, hối lộ quan chức bằng sex, rủ nhau mua bán sex bằng cách dắt nhau đi chơi Singapore, Nhật Bản...Hãy nhớ, có câu hỏi khó trả lời: cặp nhau theo thời gian để đổi tình lấy tiền, có gọi là bán dâm chăng? Như chuyện kéo nhau ra tòa đòi tiền cả chục tỷ rùm beng nhiê2u tháng qua.Thôi thì, dân ta phải lo cho dân mình... Do vậy, báo Pháp Luật kể về một hình ảnh tuyệt vời: Phòng khám dành cho những phụ nữ ‘bán hoa’...Năm nhóm công tác xã hội ở địa bàn TP.SG đã hùn nhau mở một phòng khám để tư vấn kỹ cho các bệnh nhân mắc bệnh xã hội và người chuyển giới trong sự cởi mở, thân thiện.Trong một lần gặp PV, chị Đỗ Thụy An My, trưởng nhóm công tác xã hội Hoa Cát Tường (nhóm có chức năng tiếp cận, giúp đỡ các cô gái mại dâm và người nhiễm HIV) đã chia sẻ câu chuyện rất trăn trở về một cô gái. N., cô gái bán dâm nhiễm HIV, đã suy sụp và từ chối mọi sự giúp đỡ từ các nhóm công tác xã hội. Bằng sự kiên trì, An My đã thuyết phục N. chấp nhận điều trị. Mất vài tháng An My mới giúp N. bình tâm quay lại cuộc sống. Dù được An My theo sát nhưng N. vẫn có lúc rất buồn bã, tuyệt vọng: “Mỗi khi đến bệnh viện, em căng thẳng lắm vì sợ mọi người biết”.An My chia sẻ: “Từ câu chuyện của N. và các chị em khác, tôi cùng những anh chị em làm công tác xã hội quyết tâm mở một phòng khám thật thân thiện, cởi mở để các chị em và người chuyển giới đến điều trị và tư vấn tâm lý”. Hai tháng sau, đầu tháng 9-2017, phòng khám đa khoa Galant (Dịu dàng) ra đời, nằm trên đường Trần Bình Trọng, quận 5.Ca tư vấn “rất thương”Ngày 30-10, một cô gái đến Galant để gặp nữ tư vấn viên xinh đẹp Mia Nguyễn. Mia là chuyên gia ngành tâm lý học ở Úc trước khi về Việt Nam. A. là cô gái bán dâm chuyển giới. Lần đầu tiên A. được thoải mái trải lòng mình với một chuyên gia tâm lý: “Nhìn vẻ ngoài, ai cũng nghĩ em là con gái bẩm sinh nên em kiếm khách rất dễ. Nhưng khi biết em là người chuyển giới, có nhiều khách đã nổi nóng đánh đập, bạo hành em. Em muốn đi phẫu thuật chuyển đổi cơ thể hoàn toàn để không bị đánh nữa. Chị cho em lời khuyên đi”.Mia tâm sự với PV: “A. mới 17 tuổi, trẻ quá mà. Nhiều cô gái chuyển giới do rất khó tìm cơ hội trong cuộc sống nên họ chọn con đường bán dâm. Tôi đã khích lệ em tìm thấy bản thân mình trước khi quyết định phẫu thuật hay không”.Mia đã cung cấp ngay cho A. những số điện thoại và những địa chỉ giúp đỡ nếu cô bị bạo hành tình dục....Cuộc đời đầy nước mắt như thế... Dân mình không thương nhau rồi ai sẽ thương dân mình. Đâu có ai muốn rơi vào hoàn cảnh đen tối đâu...Nếu tin vào con số, Việt Nam hẳn là thiên đường rồi. Nhưng bước vào bất kỳ ngõ hẻm nào, cũng sẽ thấy con số là sai hẳn vậy...