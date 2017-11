Hoa Hậu, Ngư Dân, Sập Cầu, Internet, Hàng VN

Xuân NiệmThoạt nghe chuyện hàng giả của người đẹp, hàng giả của Hoa Hậu... chúng ta có thể ngờ vực tới chuyện giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng không phaỉ thế, đây chỉ là hàng giả mỹ phẩm.Báo Sao Star kể về “Lô hàng nghi giả của người đẹp tham dự Hoa hậu Quý bà: 100% sản phẩm không hóa đơn chứng từ”......Theo Đội trưởng Đội QLTT số 6, với lô hàng của Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam (Công ty TS Việt Nam), 100% các sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, trên sản phẩm không có địa chỉ nhà cung cấp, chỉ có số điện thoại.Sau nhiều ngày im lặng, vào chiều 31/10, bà Nguyễn Thu Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thiên nhiên TS.Việt Nam đã có mặt tại trụ sở Đội QLTT số 6 để làm việc.Tận diệt hải sản, rồi đời con cháu làm sao mà sống? Báo Lao Động kể: Trong chưa đầy 1 tuần, Biên phòng Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 17 phương tiện đánh bắt hải sản bằng hình thức tận diệt.Cụ thể là từ ngày 24.10 đến 2.11, Hải đội 2 Biên phòng Quảng Ninh kiểm tra, bắt giữ 17 phương tiện đánh bắt hải sản bằng hình thức tận diệt. Tang vật thu giữ gồm 45 chiếc kích điện, 730m dây điện, 18 bộ quần áo lặn, 685m dây dẫn khí, phạt vi phạm hành chính gần 130 triệu đồng.Bản tin BizLIVE kể: Gần 33% vốn FDI vào TP.SG đổ vào bất động sản.Trong 10 tháng đầu năm, TP.SG thu hút được 5,03 tỷ USD nguồn vốn FDI, đứng đầu cả nước, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu, chiếm 34,5%; lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng 32,9%, đứng thứ 2.Trong khi đó, VOV kể: Lũ làm sập cầu ở Đắc Lắc, 245 hộ dân bị chia cắt...Mưa liên tục trong những ngày qua khiến cầu tràn liên hợp ngầm Ea Mlay bị sập chia cắt hàng trăm hộ dân.Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông, trong 2 ngày qua mưa liên tục trên diện rộng tại huyện M'Đrắk, tỉnh Đắc Lắc đã gây lũ, nước chảy xiết làm một số ngầm, cầu, cống bị ngập lụt.Theo ông Nguyễn Thế Thập - Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện M’Đrak, công trình bị hư hỏng nặng nhất bởi đợt mưa lũ này là cầu tràn liên hợp ngầm Ea Mlay, trên tuyến đường nối buôn Pa, buôn Jô buôn Năng, xã Cư Prao, huyện M'Đrắk, phục vụ cho trên 245 hộ.Bản tin TTXVN kể: Sau 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu ngành Dệt May Việt Nam đạt gần 23 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành trên 75% kế hoạch xuất khẩu cả năm và Hiệp hội Dệt may Việt Namg dự báo, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong năm 2017 có thể đạt 31 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2016.Tuy nhiên, các chuyên gia và doanh nghiệp cũng dự báo thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam, nhất là tại các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt.Báo Tuổi Trẻ ghi nhận: dự kiến theo quy định mới, tất cả các dịch vụ của nước ngoài đang cung cấp tại Việt Nam hiện nay như Google, Facebook, Viber, Skype, Gmail, Uber... buộc phải có giấy phép hoạt động, có cơ quan đại diện, có đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng ở Việt Nam mới được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.Nếu quy định trong Dự thảo này được thông qua và trong trường hợp các doanh nghiệp lớn như Google, Facebook không tuân thủ, nhiều người cho rằng sẽ rất thiệt thòi cho sự phát triển của Internet nói riêng, kinh tế số Việt Nam nói chung, đặc biệt trong kỷ nguyên 4.0 hiện nay.Trong khi đó, ông quan chức công an khét tiếng khó tính đã bị luân chuyển: Trả lời Thanh Niên sáng 3.11, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, xác nhận đã ra quyết định luân chuyển công tác thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai về nhận nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Đồng Nai.Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, dư luận mạng xã hội từng lan truyền 'chóng mặt' về việc một đại úy, Trạm trưởng CSGT ở Đồng Nai bị kỷ luật, chuyển khỏi lực lượng năm 2003, do để xảy ra tiêu cực, nay trở lại làm Phó phòng CSGT Công an tỉnh.Báo SGGP kể chuyện: Hàng Việt dấn sâu vào thị trường Hàn Quốc...Ngày 2-11, tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc, đại diện Sở Công thương TPSG cho biết, Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 5 với kim ngạch xuất khẩu chiếm hơn 5%.Kim ngạch xuất nhập khẩu khẩu hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc trong 10 tháng năm 2017 đạt gần 45 tỷ USD, tăng hơn 52% so với cùng kỳ.Bản tin VOV nêu quan ngại rằng “Cắt bỏ điều kiện kinh doanh: Đừng để “cắt” cái này “mọc” cái khác...”Việc cắt giảm giấy phép con được nhiều người đánh giá là “cuộc cách mạng” nhưng không đổi mới thủ tục thì gốc vấn đề vẫn còn đó....Trưởng ban pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn khẳng định, chỉ 1 giấy phép con, một loại điều kiện kinh doanh vô lý có thể giết chết hàng trăm, hàng nghìn DN, làm héo mòn sức sáng tạo và năng lực cạnh tranh của DN.Bản tin VnExpress kể: Phòng Giáo dục TP Vinh (Nghệ An) khẳng định việc cô giáo dùng que đánh trẻ là sai, song mức độ vết thương thì phải đợi công an xác minh.Hôm nay, công an thành phố Vinh (Nghệ An) bắt đầu xác minh vụ cô Nguyễn Thị Đào, giáo viên mầm non xã Nghi Đức bị tố cáo đánh gãy ngón tay một trẻ 5 tuổi. "Phụ huynh nói đứa trẻ bị vết thương ở tay, nhưng thực tế tới mức đó hay không và do đâu thì phải xác minh", cán bộ công an nói.