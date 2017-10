Bệnh Tâm Thần: Khủng Hoảng Toàn Cầu

WASHINGTON - Hơn 80% dân số nam bán cầu sống với bệnh tâm thần trong khi tại Hoa Kỳ, nhà tù là hệ thống sức khỏe tinh thần lớn nhất nước, theo ấn bản mới nhất của The Nation.Bài của ký giả Michelle Chen ghi: tỉ lệ người mắc bệnh trầm cảm và các bệnh xã hội khác không ngừng tăng tại Hoa Kỳ, là khuynh hướng đang diễn ra tại các nước phát triển.Tại Ghana, chữa bệnh tâm thần có nghĩa là xiềng chân người bệnh, mọi nguời tránh xa. Do thiếu hiểu biết hay vì chẩn đoán sai, nhiều vị thành niên và người truởng thành bị từ chối cơ hội sống độc lập, làm việc, hay đi học như mọi người bình thường.Để bảo vệ hay điều trị, gia đình giam người bệnh trong nhà. 1 số khác bị đưa đến các “trại cầu nguyện cô lập”, sống trong các điều kiện tồi tệ. Điều trị tự nguyện và liệu pháp thích hợp là hầu như không tồn tại. Tệ hơn, điều trị bệnh tâm thần tại nam bán cầu là ưu tiên thấp. Tại các nước nghèo, hệ thống chăm sóc y tế sơ sài luôn thiếu nhân viên toàn thời và bác sĩ toàn khoa. Dưỡng đường tâm thần càng hiếm hơn.Nhà báo Chen cho biết: giam người bệnh tâm thần là phổ biến ở Indonesia, tuy đã có luật cấm từ thập niên 1970 – khoảng 18,000 người bị giam, bị xiềng trong vài năm gần đây. Tại Ghana, mọi dịch vụ y tế là thiếu – chỉ 14 bác sĩ tâm thần phục vụ 26 triệu dân.Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho hay: dịch bệnh trầm cảm và loạn trí là nguyên nhân tăng nguy cơ yểu tử từ 40% đến 60% vì có liên quan với các chứng nan y khác như ung thư, tiểu đường, bệnh tim, hay HIV.Tự tử có thể là chọn lựa gọi là “giải thoát” với thành phần trẻ.