Bắt 4 Kẻ Âm Mưu Nổ: Bom Phi Cơ Robot

MEXICO CITY - Cảnh sát Mexico bắt 4 nghi can lái xe chở phi cơ không người lái (UAV) gắn bom tự chế tại Guanajuanto hôm 20-10, báo hiệu chiến thuật mới hưá hẹn tai họa.Các nhà phân tích tin rằng đây là điển hình các băng đảng đang tìm cách vũ trang cho phi cơ robot.Các viên chúức an ninh Hoa Kỳ đầu năm nay cũng đã cảnh báo trước Quốc hội Mỹ về nỗi lo quân khủng bố sẽ dùng phi cơ robot tấn công các mục tiêu trong nội điạ Mỹ.Small Wars Journal cho hay: UAV của họ là 3DR Solo Quadcopter tầm bay nửa dặm, có thể thay đổi để bay xa hơn.Giám đốc tư pháp sở tại xác nhận vụ bắt giữ 4 thành viên băng đảng và bom tự chế gắn vào UAV – giám đốc Aguirre cho hay: bom tự chế này gồm đủ chất nổ và sẵn sàng điều khiển kích hỏa từ xa.Nhóm 4 nghi can có thể bị truy tố tội khủng bố.Nơi họ bị bắt là lãnh thổ tranh chấp của 5, 6 băng đảng, gồm Sinaloa, CJNG và Los Zetas.Trên xe bị trộm cắp mà 4 nghi can xử dụng, cảnh sát tìm thấy súng AK, và ngòi nổ viễn khiển.Các viên chức Mexico nói rằng từ ít nhất là năm 2010 bọn vận chuyển ma túy đã sử dụng phi cơ robot để chở lậu ma túy.Tháng 1/2015, một phi cơ robot chở ma túy tổng hợp “meth” bị tai nạn rớt vào thành phố Tijuana.Tháng 8/2017, cảnh sát biên phòng ở San Diego của Hoa Kỳ ngăn chận một trường hợp chở lậu ma túy qua bầu trời bằng phi cơ robot.