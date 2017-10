Taxi, Ngồi Học, Trên Sông, Cháy Nhà, Tạt Axit…

Xuân NiệmTình hình taxi nhức nhối… Có vẻ như taxi truyền thống trên đà bị xóa sổ, không chống cự nổi với taxi công nghệ Uber, Grab… Hình như chính phủ cũng muốn bỏ mặc chuyện này.Báo Tiền Phong kể chuyện: Thêm gần 2.000 nhân viên Vinasun thôi việc…Vinasun chưa thoát khỏi đà lao dốc không phanh khi kết quả kinh doanh tăng trưởng âm hai chữ số và gần 2.000 nhân viên thôi việc trong quý III.Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) cho biết, số lượng nhân viên tính đến cuối quý III của doanh nghiệp này là 7.292 người, giảm gần 2.000 người so với số liệu ghi nhận trong báo cáo tài chính bán niên.Từ đầu năm đến nay, tổng số nhân viên nghỉ việc hoặc chuyển sang hoạt động theo mô hình nhượng quyền thương mại (không được xem là người lao động trực tiếp của Vinasun) xấp xỉ 10.000 người. Trong công văn kiến nghị gửi Thủ tướng hồi giữa tháng 5, công ty cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng này là do chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh "thiếu lành mạnh" của Uber và Grab.Khi nói “thiếu lành mạnh” rõ ràng là Vinasun muốn gièm pha, vì hiển nhiên là nguyên tắc dịch vụ rẻ hơn, tốt hơn, nhanh hơn… là sẽ chiếm thị trường.Báo Dân Việt kể chuyện “Khó tin: Học sinh được đề nghị đội mũ bảo hiểm lúc ngồi học”…Thành lập hẳn một đội xung kích chuyên đi chọc những mảng tường rạn nứt, tránh rơi bất ngờ gây nguy hiểm hay khuyến cáo học sinh đội mũ bảo hiểm trước khi vào lớp là những chuyện thật ngỡ như đùa đang xảy ra tại một ngôi trường ở Hà Nội.Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) toạ lạc trên tuyến phố trung tâm của Thủ đô, ngôi trường có tuổi đời gần 60 năm này hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và giảng dạy. Hằng ngày, hơn 1.500 học sinh vừa học vừa nơm nớp lo sợ vì lở tường, rơi vữa.Báo Thanh Niên kể về chuyện sông hồ cũng y hệt đường bộ: phải cúng tiền cho công an.Bản tin nói rằng thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng phòng CSGT đường thủy Đồng Nai, gọi điện trao đổi với PV Thanh Niên. Theo thượng tá Quang, hiện tại đã cho 6 CSGT trong tổ tuần tra giải trình và viết kiểm điểm. Qua xác minh, số hiệu ca nô CA60-53.033 và CA60-53.022 mà Thanh Niên đăng đúng là của Phòng CSGT đường thủy Đồng Nai. Thượng tá Quang thừa nhận, quy trình kiểm tra của các CSGT như bài báo phản ánh là sai. Khi PV nêu vấn đề các chủ sà lan cho rằng CSGT đường thủy đi “gom tiền” chứ không kiểm tra giấy tờ, thượng tá Quang cho biết vụ việc đang xác minh cụ thể, chưa thể kết luận.Bản tin Infonet kể chuyện Sài Gòn “Cháy nhà trong đêm khuya, 6 người thương vong”…Trong lúc cả nhà đang ngủ, ngọn lửa bất ngờ bùng phát, khiến 2 bà cháu tử vong và nhiều người khác bị bỏng nặng.Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 23/10, người dân ở con hẻm 82 đường 138 (khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9, TP.SG) phát hiện khói lửa bốc ra nghi ngút ở 1 căn nhà gần đó nên hô hoán.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Nữ kế toán trường quốc tế bị tạt axit trên đường…Ngày 22-10, Cảnh sát điều tra Công an Q.2 (TP.SG) đã lập hồ sơ và đang điều tra truy xét những đối tượng liên quan vụ tạt axit vào mặt chị Võ Thị D.H. (46 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12).Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, chị H. là kế toán của một trường quốc tế trên đường Nguyễn Văn Hưởng (P.Thảo Điền, Q.2).Lúc 18h20 ngày 20-10, sau khi tan giờ làm việc, chị H. lấy xe máy từ trường chạy về nhà. Khi chị đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Hưởng, đến một bãi đất trống (khu phố 6, P.Thảo Điền, Q2) thì một xe máy chạy phía sau vượt lên bên phải chị. Rồi một người trên xe đó hất chất lỏng vào mặt (bên phải) của chị H. khiến chị bị bỏng rát hai mắt, sau đó lan ra khắp người.Bản tin Người Lao Động kể: Gần 50 tấn mỹ phẩm, bánh kẹo "Made in USA" bị nghiền nát…Sáng 24-10, Chi cục QLTT TP SG tiến hành tiêu hủy lô mỹ phẩm, thực phẩm không đủ tiêu chuẩn lưu thông trị giá gần 20 tỉ đồng.Lô hàng nhập lậu này có trọng lượng khoảng 50 tấn, là tang vật trong vụ việc kiểm tra kho hàng hóa tại địa chỉ 30/1 (số cũ 32) đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức vào ngày 17-9-2016.Báo Lao Động kể: Trong báo cáo "Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, trung bình mỗi tháng có hơn 10.000 doanh nghiệp mới thành lập….