Công Tố Viên Đặc Biệt Sẽ Điều Tra Về Tony Podesta

WASHINGTON - Cuộc điều tra mở rộng của công tố viên đặc biệt muốn tìm hiểu các thương luợng của nhà vận động hành lang Tony Podesta có là trái luật liên bang – ông này là anh em của quản đốc vận động tranh cử TT năm 2016 của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. NBC News đưa tin trước tiên, cho biết đoàn Robert Mueller chú ý tới mục tiêu mới này sau các tìm hiểu hồ sơ tài chính của ông Paul Manafort, cựu quản đốc tranh cử của ứng viên tỉ phú New York.Anh em Tony và John Podesta là đồng giám đốc sáng lập của The Podesta Group - ông John Podesta là phụ tá của ông Clinton trong 1 thời gian dài, và giúp bà Hillary trong vai trò chủ tịch đoàn tranh cử năm 2016.Theo NBC News, đoàn Mueller muốn biết ông Podesta và công ty có phạm hay không Foreign Agents Registration Act (hay FARA) là luật buộc nhân viên ngoại quốc trình báo và kê khai việc làm cuả mình với Bộ tư pháp.Phát ngôn viên của The Podesta Group loan báo cùng ngày Thứ Hai ; tuân thủ mọi luật lệ và sẵn sàng hợp tác với đoàn điều tra.