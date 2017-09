Công Tố Viên Đặc Biệt Mueller Đòi Bạch Ốc Giao Tài Liệu

WASHINGTON - Đoàn điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller muốn Bạch Ốc giao thông tin có liên quan với các tố giác về toa rập giữa nhóm thân cận TT Trump và viên chức Nga trong chu kỳ tuyển cử 2016.Đoàn muốn phỏng vấn 5, 6 phụ tá của nhà lãnh đạo hành pháp nguyên là tỉ phú New York.Ấn bản ngày Thứ Tư của New York Times cho hay văn phòng Mueller đã gửi văn thư liệt kê 13 lãnh vực quan tâm mà các nhà điều tra muốn đuợc cung cấp tài liệu bổ túc.Phóng viên AP dẫn nguồn tin ẩn danh xác nhận: Bạch Ốc sẵn sàng hợp tác.Kich thước của cuộc điều tra chưa đuợc biết rõ, nhưng văn thư của văn phòng Mueller là bằng chứng cho thấy đoàn Mueller muốn thẩm tra 1 số khiá cạnh.Thông tấn AP cho hay: cuộc tiếp xúc với 1 luật sư Nga tại Trump Tower hồi Tháng 6-2016 có mặt con trai, con rể và quản đốc tranh cử Paul Manafort của ứng viên Trump là 1 sự kiện lớn với đoàn Mueller.Bản tin của New York Times ghi: thứ trưởng tư pháp Rod Rosenstein, là người bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Mueller đã trả lời chất vấn về vụ cách chức giám đốc FBI James Comey đầu Tháng 5.Danh sách thông tin yêu cầu cung cấp cho đoàn Mueller gồm buổi tiếp ngoại trưởng Nga tại Phòng bầu dục 1 ngày sau khi giám đốc Comey bị sa thải.Đoàn điều tra cũng chú ý tới vai trò của cựu Tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh quôc gia đầu tiên của nội các Trump – ông này đã nói chuyện với ĐS Nga về các trừng phạt trong thời gian chuyển tiếp Bạch Ốc. Ông Comey xác nhận: ông Flynn bị điều tra về các tiếp xúc với viên chức Nga – theo lời ông, trong 1 buổi tiếp riêng, TT Trump tỏ ý hy vọng FBI ngưng điều tra ông Flynn – nhưng, ông Trump chối cãi sau này.