4 Thành Phố Bảo Vệ Di Dân Có Cơ Bị Phạt: New York, New Orleans, Philadelphia, Chicago

WASHINGTON - Bộ tư pháp chỉ danh 4 thành phố và 1 quận hạt thi hành chính sách “bao che di dân” có thể phạm luật liên bang buộc chính quyền địa phương không đuợc hạn chế chia sẻ thông tin với thẩm quyền cưỡng chế luật di trú.1 thông cáo báo chí ghi rõ: các thành phố New York, New Orleans, Philadelphia cùng quận Cook (bao gồm thành phố Chicago) có những chính sách vi phạm luật liên bang. Nếu Bộ có thể xác nhận các địa phương kể trên phạm điều luật 1373, tài trợ cấp cho cơ quan công lực sở tại sẽ bị cắt.Chưa thấy bằng chứng vi phạm tương tự với tiểu bang Connecticut, các quận Milwaukee (Wisconsin), Clark (Nevada) và Miami-Dade (Florida).Tại New Orleans, thị trưởng Mitch Landrieu và giám thị cảnh sát nói “Thành phố tuân thủ mọi luật pháp liên bang nhưng không muốn là lực luợng tống xuất của Washington”.Viên chức quận Cook (bao gồm Chica) loan báo tương tự.Tại New York, phát ngôn viên báo tin: sẽ tranh đấu bảo vệ tài trợ cần thiết cho nhu cầu an toàn công.Hồi Tháng 8, Chicago kiện liên bang đưa tới phán quyết của quan toà là cấm từ chối tài trợ về an ninh công.Mặt khác, Huffington Post cho hay bộ trưởng Jeff Sessions đang vận động để lập pháp xiết chặt thủ tục tị nạn – ông tố cáo di dân khai gian để lập hồ sơ tị nạn và các luật sư di trú ông mô tả là “bẩn thiủ” là đồng lõa gian lận và lạm dụng. Ông Sessions công nhận 1 số người là dân tị nạn thực cần đuợc bảo vệ – nhưng đa số lừa dối gây đình trệ hệ thống toà di trú và tốc độ tống xuất.