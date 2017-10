Kỷ Niệm Đôi:

Hội SAP-VN Kỷ niệm 25 năm Hoạt động,

10 năm Dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng”



Trangđài Glassey-Trầnguyễn

1. Kỷ Niệm Đôi

Hội SAP-VN sẽ mừng kỷ niệm 25 năm hoạt động và 10 năm thực hiện Dạ tiệc gây quỹ “Cho Em Niềm Hy Vọng - Gift of Hope" vào lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 10, 2017 tại nhà hàng Mon Amour, thành phố Anaheim. Đây là một dịp vui đặc biệt không chỉ cho Hội, mà cho tất cả những ai quan tâm đến sứ mạng phục vụ trẻ em khuyết tật và đồng bào nghèo khổ tại quê nhà. Có lẽ vì vậy mà vé tham dự đã được mua hết nhiều tuần trước dạ tiệc.

Tiến sĩ Huỳnh Phước Đương, một thành viên sáng lập của Hội và người được nhận giải Bác Ái của SAP năm 2013, đã chia sẻ những kỷ niệm 'thưở ban đầu' khi anh mới gia nhập Hội nhân kỷ niệm 25 năm thành lập SAP. Anh kể, “Mình tham gia SAP-VN năm 1993, sau khi đến gặp mặt các bạn thành lập Hội trong một buổi picnic ra mắt tại Mile Square Park. Lúc đó trong Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) có bạn Anh Bằng, anh Thành, Phượng Châu, Duy Hùng, Quang Vinh, v.v. Sau khi tham gia vài buổi sinh hoạt của Hội, mình thích không khí sinh hoạt của các bạn trong HĐQT cũng như các thiện nguyện viên. Mình gặp chị Trâm Anh lúc đó. Chị nói chị tham gia SAP-VN sau khi chị đọc một bài trong LA Times về Hội. Chị là là người lớn tuổi nhất trong nhóm nhưng đẹp nhất và làm việc có hiệu quả nhất, lúc đó chị Trâm Anh là người có công nhất trong việc tổ chức các buổi gây quỹ cho Hội như các buổi dạ vũ tại Majestic cũng như các buổi raffle. Nhờ chị mà SAP-VN có ngân quỹ để bắt đầu các chương trình như chương trình phẫu thuật chỉnh hình, Smile, và mổ hột cườm. Khoảng năm 2000, anh Võ Văn Đạt đến với SAP-VN. Anh Đạt là một trong những người có công nhất trong việc quảng bá SAP-VN đến với các mạnh thường quân. Anh đã có mặt trong việc tổ chức các buổi gây quỹ cho SAP-VN từ sau khi anh đến với Hội. Năm nay anh Đạt và chị Trâm Anh đều qua đời, để lại bao tiếc thương cho các bạn trong SAP-VN. Hiện nay con chị Trâm Anh là bác sĩ Hương Anh, và vợ anh Đạt là thành viên HĐQT.”

Ông Nguyễn Văn Thành đã chia sẻ những cảm nhận về SAP trong suốt quãng đường 25 năm đã qua, nhất là từ ngày ông tham gia với SAP và giữ vai trò Chủ tịch trong nhiều năm. Ông nói, “Là người trực tiếp tham gia thành lập hội SAP-VN, tôi đã tự nguyện dốc hết công sức để cùng các tình nguyện viên xây dựng SAP-VN ngày càng vững mạnh. Qua 25 năm hoạt động, SAP-VN quả thật đã phát triển lớn mạnh. Đối với tôi, SAP-VN là điểm hội tụ của những người có lòng nhân ái, nơi đó công việc từ thiện là mẫu số chung của mọi người. Tình nguyện viên đến với SAP-VN vì muốn được góp phần vào việc phục vụ các đối tượng nghèo và khuyết tật ở Việt Nam. Tôi thật hạnh phúc được là thành viên của SAP-VN và được có cơ hội để thực hiện những ước mơ của mình.”



01. Mỹ Ngọc và gia đình



02. Ông Thành đến thăm cháu Anh Thư



03. Đoàn Mobile Care 2017 và một số trẻ em địa phương



04. Cháu Anh Thư sau khi được giải phẫu

05. Cháu Anh Thư trước khi giải phẫu

2. Chắt Chiu Hy Vọng

Từ năm 1994, SAP-VN đã thực hiện những chuyến Y Tế Di Động Mobile Care mỗi mùa hè ở khắp mọi miền quê hương: Quảng Ngãi, Bình Minh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bình Thuận, và nhiều lần tại Thừa Thiên Huế, An Giang, Quảng Nam, Khánh Hoà. Cho đến năm 2017, Hội đã giúp khám y tế tổng quát cho 34,427 người, khám và trị bệnh răng nướu cho 9,887 người, khám mắt cho 11,494 người, và cấp thuốc cho 103,196 người. Nhưng có lẽ không ai có thể đếm được số giờ được dành để chuẩn bị cho những chuyến đi này, những tân toan để sắp xếp hành lý, nơi ăn chốn ở, tìm thuốc men, soạn quà cho trẻ em, tìm thiện nguyện viên, gây quỹ, vv. Tình thương thì không thể đếm được. Tình thương mà SAP-VN đã mang đến cho những đồng bào nghèo khổ tại quê nhà đã nẩy lộc thành hy vọng và hạnh phúc. Tình thương ấy như những cơn mưa dầm, thấm đất, làm hoa nở qua mỗi mùa, làm cây xanh thêm mỗi năm. Làm đời tươi thêm mỗi ngày.

Và hy vọng, hạnh phúc là những thứ mà người ta không thể trao đi mà không cảm nhận. Tình thương trao ban là tình thương được nhận lại. Anh Đương nhớ lại một biến cố không quên với Hội, qua việc gặp gỡ và trao đổi với các em khuyết tật được SAP-VN bảo trợ làm giải phẫu khi anh đảm trách Chương trình Giải phẫu Chỉnh xương. Tuy không còn nhớ rõ tên tất cả các em, nhưng anh nói, “Có một em tôi vẫn còn giữ liên lạc cho đến nay, tên là Mỹ Ngọc ở tỉnh Bình Thuận. Trước khi được giải phẫu, Ngọc chỉ di chuyển bằng cách lếch hay bò đi. Sau khi được bảo trợ phẫu thuật và trang bị nạng gỗ và leg bracelet, Ngọc có thể đứng lên được và tự đi lại. Sau đó, qua sự giới thiệu của SAP-VN, người bảo trợ chi phí phẫu thuật cho em đã đồng ý nhận nuôi Ngọc ăn học. Nhờ đó, em đã học xong đại học, có công ăn việc làm, và đặc biệt hơn Chú Đương, là có chồng và hiện nay đã có hai con và ở tại Sài Gòn.”

Cô Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh năm 1984, đã chia sẻ cảm xúc của mình về cuộc giải phẫu đổi đời. Cô nói, “Trước tiên tôi cảm ơn hội SAP đã cho tôi được một thế giới có nụ cười trong sáng, có bước chân đi đầu đời, có nhiều người quan tâm, lo lắng, chăm sóc. Hội ngộ bất ngờ thay đổi cuộc đời tôi, một dấu ấn cuộc đời, khi SAP tiếp nhận phẫu thuật cho tôi. Người đỡ đầu ca phẫu thuật là cô Phùng Kim Vy. Nhờ có SAP và cô Kim Vy mà ngày hôm nay tôi đứng vững trên đôi chân của mình, được học hành và hoàn thành chương trình đại học khoa Công Nghệ Thông Tin (CNTT) với ước mơ không nhỏ, để ngày nay tôi có công ăn việc làm nuôi bản thân và gia đình nhỏ của mình.” Mỹ Ngọc đã không bao giờ chịu nhượng bộ trước những khó khăn của một người khuyết tật, mà quyết tâm học hành và theo đuổi ước mơ. Cô kể lại, “Tôi tốt nghiệp trung học và trung cấp kế toán, nhưng không thích ngành kế toán. Do đó, tôi đã cố gắng học để tốt nghiệp đại học CNTT. Tôi ra trường đi làm và đã lập gia đình năm 2012. Đến nay 2017, vợ chồng tôi đã có hai cháu, cháu gái sinh 2013 và cháu trai sinh 2016. Chồng tôi tên Ngọc Hân, bị liệt bại não, nay đã phục hồi, chỉ còn nói ngọng, liệt hai chân và một tay phải. Chồng tôi làm trong ngành CNTT. Gia đình tôi hạnh phúc và có công ăn việc làm.”

Có rất nhiều những trường hợp đặc biệt và thương tâm như Mỹ Ngọc tại quê nhà. Ông Thành ôn lại một kỷ niệm trong mùa hè năm 2017, về một em được giải phẫu chỉnh hình, “Trong chuyến đi thăm các cháu sau phẫu thuật tháng 7 vừa qua, tôi đã thăm cháu Đào Anh Thư ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Cháu Thư năm nay 5 tuổi, bị phỏng rất nặng làm biến dạng tai bên trái và làm co kéo da ở vùng mắt và miệng của cháu. Năm 2016, SAP-VN bảo trợ phẫu thuật để giúp chỉnh sửa tai của cháu. Mặc dù không phải là khuyết tật về chân tay nhưng thấy trường hợp của cháu Thư thật đáng thương nên SAP-VN đồng ý giúp. Sau khi được các bác sĩ của BV Chỉnh Hình và Phục Hồi Chức Năng tỉnh Thái Nguyên phẫu thuật, tai của cháu Thư hiện nay đã không bị phỗng to như trước. Năm nay cháu đã đi học mẫu giáo. Khuôn mặt cháu vẫn còn bị biến dạng do di chứng bỏng nhưng ít nhất cháu Thư đã bớt đi một phần mặc cảm.” Những vết thương đã được SPA-VN giúp chữa lành sẽ đưa các em vào một hành trình mới, một cuộc đổi đời cho bản thân các em cũng như gia đình.



06. Sinh viên y khoa Trương Hùng (VN) khám bệnh cho một bà cụJPG



07. Mỹ Ngọc trước khi giải phẫu



08. Mỹ Ngọc chụp hình chung với người bảo trợ, Cô Kim Vy năm 2003



09. Thơ Mỹ Ngọc viết cho TS Đương

10. Mỹ Ngọc sau khi giải phẫu chỉnh xương

3. Tiếp Tục Dấn Bước

Với tư cách Chủ Tịch danh dự, ông Thành đã chia sẻ vài cảm nghĩ về hành trình sắp tới của SAP-VN, “Các thành viên hội đồng quản trị SAP-VN là những người trẻ hơn tôi và có đầy nhiệt huyết. Tôi tin rằng HĐQT sẽ lèo lái để SAP-VN có thể phục vụ tốt hơn và phát triển nhiều hơn. Trong vai trò chủ tịch danh dự, tôi luôn sẵn sáng hỗ trợ để HĐQT hoàn thành tốt đẹp trách nhiệm của mình. Trong 25 năm qua động lực giúp tôi vượt qua chướng ngại để luôn bước tới là niềm tin bất biến rằng nỗ lực của bản thân cộng với nỗ lực của những người có lòng nhân ái sẽ mang niềm vui đến cho những người được thụ hưởng. Những nụ cười và ánh mắt của những người tôi đã gặp gỡ qua công tác từ thiện của SAP-VN đã chứng minh điều đó. Tôi mong mọi người sẽ mở rộng tấm lòng để mang niềm vui đến cho người khác.”

Niềm vui đó sẽ mãi long lanh trên những cuộc đời bất hạnh, cho đời nẩy lộc. Mỹ Ngọc đã cảm động nhắc lại lời cảm ơn mà cô đã nói với Hội và người bảo trợ của mình trong suốt những năm qua, “Được ngày hôm nay, tôi cảm ơn hội SAP rất nhiều đã thay đổi cuộc đời tôi, đã cho tôi rất nhiều thứ. Tôi cảm ơn cô Kim Vy đã đỡ đầu ca phẫu thuật và lo lắng, hỗ trợ cho tôi trong quá trình ăn học suốt cấp 2, cấp 3 và đại học. Một lần nữa tôi cảm ơn SAP đã cho tôi cuộc đời để được yêu thương bằng trái tim của mình, để được sống. Thành thật cảm ơn sâu sắc tất cả các Bác, Cô, Chú đã mang đến cho tôi cuộc sống này và không gì diễn tả được niềm vui, niềm biết ơn sâu sắc này. Gửi đến các Bác, Cô, Chú cái hôn cảm ơn sâu sắc.”



11. Khu chờ khám bệnh



12. Nha sĩ Yến Dương và con gái đang khám răng cho bệnh nhân



13. Bs nhãn khoa Andrew Ngô và sinh viên Janet Nguyen khám mắt cho bệnh nhân

14. Hai tiến sĩ dược, cô Vicky Đăng và Patricia Lê, chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân



Anh Đương cũng chia sẻ một thông điệp đến với những ai chưa biết về Hội, “SAP-VN là một hội chuyên giúp các trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Sự bảo trợ của SAP-VN đã thay đổi cuộc đời của hằng ngàn em khuyết tật trên quê hương từ 1994 đến nay. Hãy tham gia sinh hoạt với SAPVN và về thăm các em bé khuyết tật được SAP-VN bảo trợ phẫu thuật. Khi làm việc thiện, các bạn sẽ thấy rõ việc làm của bạn chẳng những giúp các em khuyết tật mà còn giúp cho chính bạn rất nhiều nữa!”

Mời bạn hãy đến với SAP-VN và khám phá cho chính mình những ích lợi đó! Xin ghé thăm trang nhà: http://sap-vn.org/ và văn phòng ở Địa chỉ: 12881 Knott Street, Suite 116, Garden Grove, CA 92841. Văn phòng mở cửa vào thứ Bảy 11AM - 5PM. Phone: (714) 901-1997, Email: info@sap-vn.org, EIN/Tax ID: 33-0539755.