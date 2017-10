Từ Xăng Bẩn Tới Thịt Bệnh

Xuân NiệmChúng ta đang nhìn thấy chất lượng đời sống ngày càng suy thoái. Từ chuyện thuốc giả cho tới văn bằng tiến sĩ giả, cho tới thuốc thật như kém chất lượng và văn bằng thật nhưng học dỏm... Thậm chí khi kêu gọi dân việt xài hàng Việt, chúng ta lại giết nhau vì làm xăng kém chất lượng, thịt heo tiêm thuốc an thần, biển bị đầu độc...Khi xài xăng pha dung môi, hiển nhiên tai nạn giao thông dễ xảy ra hơn. Ai chịu tội sát nhân này. Thịt heo tiêm thuôc an thần, lâu dài sẽ ung thư rồi ai chết...Báo Người Lao Động kể chuyện Công an tỉnh Nghệ An đã phá chuyên án về vụ pha chế, bán xăng kém chất lượng ra thị trường với số lượng cực lớn khoảng 2 triệu lít xăng A92.Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Nghệ An, vào 11 giờ ngày 10-10, lực lượng Phòng PC46 phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Nghệ An, Cục A71 - Bộ Công an đã phá chuyên án 917XD.Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang việc công ty TNHH Thanh Ngũ (ở xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang đổ chất dung môi trong bồn xe ô tô chở xì-téc mang BKS: 37C-7512 vào bồn xăng tại điểm kinh doanh bán xăng dầu cho khách hàng. Số chất dung môi trong xe bồn có dung tích 40.000 lít được chở từ Cần Thơ về. Kiểm tra tại Công ty Thanh Ngũ có 2 lọ bột tạo màu; 2 bể chứa xăng: bể thứ nhất chứa 3.000 lít xăng A92, bể thứ 2 chứa 7.000 lít xăng A92.Bà Vũ Thị Thanh, chủ doanh nghiệp trên, thừa nhận bể chứa 7.000 lít xăng A92 đã được pha với chất dung môi theo tỉ lệ: 50% xăng A92 + 50% chất dung môi + bột tạo màu = loại xăng A92 kém chất lượng.Báo Người Lao Động cũng ghi rằng khi kiểm tra tại doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trong 2 bể chứa có khoảng hơn 10.000 lít xăng A92 kém chất lượng, thu 1 lọ bột tạo màu cho xăng.Trần Văn Tuấn, con trai ông Trần Văn Kiên (chủ doanh nghiệp Kiên Lục), thừa nhận từ tháng 8-2017 đến nay, doanh nghiệp đã mua 320.000 lít chất dung môi. Trong đó, doanh nghiệp này bán cho công ty Thanh Ngũ 160.000 lít, phần còn lại Tuấn chỉ đạo pha với xăng A92 (nguyên chất) theo tỉ lệ: 80% xăng A92 + 20% chất dung môi + bột màu = loại xăng A92 kém chất lượng.Cũng theo lời khai của Tuấn, trước đây, doanh nghiệp Kiên Lục bán 240.000 lít dung môi cho 2 cửa hàng xăng dầu Kỳ Phương và Sáu Hằng ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Hàng ngàn con heo bị tiêm thuốc an thần mới được phát hiện gần đây phải tiêu hủy. Loại thuốc tiêm cho heo là acepromazine (tên thương mại Combistress) là thuốc chống loạn thần dẫn xuất từ phenothiazin.Do thuốc acepromazine có tác dụng giãn mạch làm ứ máu lại trong cơ nên thịt heo có chứa thuốc an thần có dấu hiệu đỏ tươi như thịt bò, dẻo, mềm, ngon hơn, miếng thịt ướt và khi chế biến sẽ tiết ra nhiều nước...Theo y văn từ những năm 1950 đưa ra những quan ngại về cơn động kinh do phenothiazin gây ra ở bệnh nhân. Vì lý do này nên thận trọng khi dùng acepromazine ở người bệnh động kinh vì có thể làm giảm ngưỡng động kinh. Ở một số võ sĩ quyền anh, acepromazine có thể gây ngất do phản ứng mạch máu - thần kinh (do kích thích hệ thần kinh giao cảm giảm) và hạ huyết áp do giãn mạch, dẫn đến suy sụp...Bản tin Tuổi Trẻ viết:“...Nếu người tiêu dùng ăn thịt heo có chứa thuốc an thần nhiều ngày, lâu dần sẽ tích tụ trong cơ thể, gây nhiều nguy cơ bệnh tật như ung thư xương, tác hại đến hệ thần kinh, gây ra các triệu chứng ngoại tháp như run chân tay hay có thể đãng trí, trầm uất.Ngoài ra acepromazine còn gây ra các triệu chứng như hạ huyết áp, tình trạng lừ đừ, không tập trung, tăng cân, khô miệng táo bón, dị ứng, buồn ngủ, và sẽ nặng hơn ở người già, thiếu máu, mất nước... khi có tương tác với thuốc khác có thể dẫn đến tình trạng người bệnh phức tạp hơn, đặc biệt trên người bệnh dùng thuốc điều trị giun sán piperazine.”Trong khi đó, thiên nhiên đang bị tàn phá... cả biển và ven biển.Bản tin Infonet kể rằng đa dạng sinh học biển và nguồn lợi thủy hải sản đang giảm sút. Các hệ sinh thái biển quan trọng bị suy thoái, bị mất habitat và bị thu hẹp diện tích. Các quần đàn có xu hướng di chuyển ra xa bờ hơn do thay đổi cấu trúc hoàn lưu ven biển liên quan đến biến đổi khí hậu, thay đổi tương tác sông biển ở vùng cửa sông ven bờ, do mất đến 60% các nơi cư trú tự nhiên quan trọng.Rừng ngập mặn mất khoảng 15.00o ha /năm, khoảng 80% rừng sinh thái trong vùng biển Việt Nam nằm trong tình trạng rủi ro, trong đó 50% ở mức cao. Hiện đã có khoảng 100 loài hải sản ở cấp độ nguy cấp khác nhau và trên 100 loài đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam.Nguồn lợi hải sản đang có nguy cơ giảm về trữ lượng, sản lượng và kích thước đánh bắt. Năng suất tôm nuôi quảng canh trong rừng ngập mặn bị giảm sút từ khoảng 200kg/ha/vụ và đến nay chỉ còn 80kg/ha/vụ. Bên cạnh đó 1ha rừng ngập mặn trước đây có thể khai thác được 800kg thủy sản nhưng hiện nay chỉ thu được 1/20 so với trước.Vậy rồi tương lai còn gì cho con cháu...