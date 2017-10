Trần KhảiCó phải tội phạm tại Sài Gòn tăng vọt đáng ngại? Chuyện thấy rõ là, các quan chức sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam la làng, cảnh báo công dân Mỹ tới Việt Nam coi chừng bị hành hung, giựt đô, trộm cắp, đột nhập nhà riêng...Đặc biệt, một số trường hợp nghi ngờ nhắm đặc biệt vào cộng đồng ngoại kiều.Sắp Tết rồi nhé, hình như lời cảnh báo này sẽ gây tác hại... không nhiều thì ít.Bi hài là, gần đây, du khách đang vào nhiều hơn.Báo Tuổi Trẻ hôm 2/10/2017 ghi nhận: Khách quốc tế đến TP.SG tăng dịp cuối năm...Bản tin ghi rằng các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành cho biết theo số lượng đặt tour đến TP.SG mùa du lịch cuối năm, lượng khách quốc tế đến TP.SG từ tháng 10 bắt đầu tăng rõ rệt, dự kiến lượng khách dịp cuối năm có thể tăng 20-25% so với cùng kỳ năm trước.Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến VN đã giảm 20,6% so với tháng trước, chỉ đạt hơn 975.000 lượt. Tuy nhiên, các công ty lữ hành nhận định khách du lịch quốc tế sẽ tăng từ tháng 10 và kéo dài đến tháng 3 năm sau.Đại diện Fiditour cho biết nhìn vào các tour đăng ký, nhóm tăng trưởng tốp đầu là Tây Âu, đặc biệt khách Ba Lan, tiếp theo là khách Úc, Mỹ, Trung Quốc...Trong khi đó, theo đại diện Vietravel, khách Trung Quốc và Đông Nam Á cũng được ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước...Bản tin Tuổi Trẻ cũng ghi lời Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Du lịch TP, cho biết nhằm quảng bá vẻ đẹp của TP.SG cũng như thu hút thêm du khách, từ nay đến cuối năm 2017 TP dự tính triển khai hàng loạt sự kiện, lễ hội quan trọng như lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, giải marathon quốc tế TP.SG...Thê rôi đùng một cái, các quan chức ngoaị giao Hoa Kỳ ném vào một quả lựu đạn khói: du khách tới, coi chừng nhập viện...Bản tin VOA ghi rằng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn vừa cảnh báo công dân nước này về việc có rất nhiều báo cáo về các vụ đột nhập nhà riêng, trộm cắp, và cả hành hung nhằm vào cộng đồng ngoại kiều.Cảnh báo của phái bộ ngoại giao có đoạn: “Xin nhắc nhở công dân Hoa Kỳ rằng tỷ lệ tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao, nên quý vị không nên chủ quan mà hãy luôn nâng cao cảnh giác và sử dụng mọi biện pháp an ninh phù hợp tại nơi cư ngụ. Chúng tôi đã nhận báo cáo và xác minh rất nhiều trường hợp móc túi, giật giỏ xách, và các vụ đột nhập tại khu dân cư nhằm vào cộng đồng ngoại kiều.”Thế là phía Việt Nam nhột... vì noí thế, ai mà dám tới chạy Marathon Sài Gòn nữa.Thế là, truyền thông trong nước nói bản tin của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam chỉ là nhắc nhở, kêu gọi công dân cảnh giác hơn.Cảnh báo này đưa ra sau vụ đạo diễn phim Kong, Jordan Vogt-Roberts, bị đánh tại một quán bar và vụ ông J.B - Trưởng Phòng Chính trị của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP SG, bị cướp khi đi taxi.Vào khuya ngày 8/9 tại một quán bar ở trung tâm TP.SG, ông Jordan cùng bạn bè xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác có mặt tại đây. Đạo diễn Kong Skull Island và hiện là Đại sứ Du lịch Việt Nam, đã phải nhập viện ngay trong đêm do bị đập chai thủy tinh vào đầu.Báo VietnamNet cho biết vào ngày sáng sớm ngày 24/9 ông J.B, trưởng phòng chính trị Tổng Lãnh sự quán Mỹ, bị hai thanh niên tấn công trên một chiếc taxi, một người kẹp cổ ông và một người khác lấy đi một điện thoại di động cùng số tiền 1 triệu đồng và thẻ tín dụng, sau đó cả hai tẩu thoát.VOA cũng ghi rằng vụ xô xát và vụ cướp tài sản này đang được Công an TP SG nói đang tiếp tục điều tra.Thế là, bản tin hôm 3/10/2017 của Zing và báo Pháp Luật TP ghi lời ông Trung tướng Công an Lê Đông Phong rằng không hề có chuyện tội phạm tăng cao gì hết.Ông Tướng nói, tội phạm đang giảm.Than ôi, Mỹ đâu có theo dõi thóng kê tổng quát đâu, Mỹ chỉ theo dõi thống kê về công dân Mỹ gặp nạn ở VN thôi. Còn chuyện du khac1h từ Nga và từ Trung Quốc tới VN vui hưởng thái bình đâu có ai ở Bộ Ngoaị Giao Mỹ bận tâm.Bản tin Zing/PL.TP ghi lời Giám đốc Công an TP.SG Lê Đông Phong nói rằng “...các loại tội phạm năm nay tiếp tục giảm so với những năm trước chứng tỏ những biện pháp triển khai đã có kết quả. Nhưng dù vậy chúng ta vẫn không tự mãn, lơ là mà càng phải làm tiếp tục để giữ môi trường an lành, đáng sống cho người dân của mình ở thành phố và kể cả du khách nước ngoài.”Kính thưa quý vị Công an Sài Gòn, bản văn cảnh báo của các quan chư1ức ngoaị giao Mỹ vẫn còn hiền lành quá lắm.Bởi vì, chỉ cần cảnh báo rằng:-- tới Việt Nam, tránh ăn thịt heo, vì có thể bị ăn nhầm thịt heo tiêm thuốc an thần...-- tới VN, tránh ăn cá vì cơ nguy ăn nhầm cá quanh bờ Formosa...-- tới VN, tránh ngó vào phụ nữ Việt vì có thể bị một đám thanh niên xông vào đánh... hệt như đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt-Roberts bị hành hung tại một quán bar ở TP.SG vào đầu tháng 9.-- tới Việt Nam nhớ luôn luôn mang theo giấy tờ, vì cơ nguy có thể bị đẩy vào trại xã hội của dân vô gia cư hệt như hai cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi) và Ngô Thị Kiều (16 tuổi) bị giam cả tuần lễ trong trại tế bần vì quên mang giấy tờ.Thế là bản văn còn hiền nhé.Bởi vì, quên mang giấy tờ, là nói chuyện các vận động viên quốc tế khi chạy Marathon Quốc Tế Sài Gòn sẽ không biết nhét giấy tờ vào đâu...