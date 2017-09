Cờ Thế Trịnh Xuân Thanh

Trần KhảiVậy là Đức quốc và Việt Nam sẽ căng thẳng thêm vì vụ công an CSVN sang Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh? Hay là sẽ gỡ nhẹ nhàng bớt, khi cả hai chính phủ như dường dịu giọng hơn?Thêm nữa, CSVN muốn biết rằng đường dây nào đã đưa Thanh trốn ra khỏi Việt Nam, muốn biết rằng Thanh đã có hay không hối lộ và nếu có là bao nhiêu tiền để hôi lộ Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng để trèo cao luồn sâu, cũng muôn biết rằng khi Thanh xin tỵ nạn chính trị ở Đức, chứ không phải tỵ nạn vì ăn tham nhũng bị bê ô băng cách khai bí mật gì với Sở Tình Báo Đức các hoạt động của Trung Quốc tại cung đình Ba Đình...Có tin rằng Đức muốn ra thêm đòn: suy tính trục xuất Đại sứ VN tại Đức...Có tin từ Thông Tấn Xã Đức DPA rằng hai nhân vật cao cấp nhất của sứ quán đang được để ý đến cho các biện pháp trục xuất sau này: ông sứ thần và cao nhất là đại sứ, ông Đoàn Xuân Hưng.Thông Tấn Xã Đức Quốc (Deutsche Presse Agentur) loan tin vào hôm nay 27 tháng 9 năm 2017: nhân viên quản trị phụ trách kế toán chính yếu của tập đoàn dầu khí Petro Vietnam đã bị bắt, đó là ông Lê Đình Mậu.Ông Trịnh Xuân Thanh nguyên là giám đốc một công ty trong tập đoàn dầu khí Petro Vietnam, bị cáo buộc đã biển thủ 125 triệu euros, sau đó bỏ trốn qua ngoại quốc. Ông bị bắt cóc hôm chủ nhật 23/7/2017 tại thành phố Bá Linh, thủ đô của Đức Quốc, tại công viên Tiergarten cách khu có Dinh Thủ Tướng, Phủ Tổng Thống và Quốc Hội Liên Bang Đức Quốc khoảng 2 cây số. Chính phủ Đức Quốc đã trục xuất tùy viên an ninh tình báo của tòa đại sứ Hà Nội ngay sau đó, người được coi là chỉ huy vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.Cách đây gần một tuần vào ngày thứ sáu 22 tháng 9 năm 2017, Đức Quốc trục xuất thêm một nhân viên ngoại giao trung cấp có liên quan đến việc này, bị trục xuất là ông Lê Đức Trung cán bộ phòng lãnh sự sứ quán Việt Nam tại Bá Linh cùng vợ là Nguyễn Thị Xuyên và gia đình. Một nguồn tin cho biết ông Lê Đức Trung là người áp giải cô Hương nhân viên bộ Công Thương, người phụ nữ đi gặp gỡ với Trịnh Xuân Thanh ở công viên Tiergarten và cùng bị bắt cóc với Trịnh Xuân Thanh hôm chủ nhật 23/7/2017 tại trung tâm thủ đô Bá Linh đưa về Việt Nam.Ngành du lịch trong nước Việt Nam bị ảnh hưởng vì du khách Đức và Âu Châu không đến thăm nhiều như trước đây, thỏa hiệp thương mại với Liên Hiệp Âu Châu bị đình trệ trong lịch trình thông qua tại Quốc Hội, Đức Quốc chấm dứt các cộng tác chiến lược với Hà Nội.Trong khi đó, BBC cho thấy VN xin làm hòa: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, ông Christian Berger bên lề một hội nghị về biến đổi khí hậu ở Cần Thơ, theo truyền thông nhà nước.Tại cuộc tiếp xúc này, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định Việt Nam "luôn coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu ở châu Âu" của Việt Nam, trong khi Đại sứ Christian Berger bày tỏ mong muốn Chính phủ hai nước "tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn" cho nhân dân hai nước, vẫn theo truyền thông Việt Nam.Tin này được đăng tải rộng rãi ở Việt Nam sau khi Đức tuyên bố tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội vì Đức cho là an ninh Việt Nam "bắt cóc" người ở Berlin.Các tin gần đây nói vê visa bị Đức treo là không đúng, theo thông tấn Zing tại VN: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam khẳng định thông tin ngừng cấp thị thực cho các đoàn doanh nghiệp, các đoàn chính phủ và sinh viên VN là không đúng sự thật.Trả lời câu hỏi của Zing.vn liên quan đến thông tin trên mạng xã hội là Đức ngừng cấp thị thực cho các đoàn doanh nghiệp, các đoàn chính phủ và sinh viên Việt Nam, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ngày 27/9 khẳng định "các thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật".Trong khi đó, bản tin VOA cho thấy Đức cũng muôn xử huề: Phía Đức dường như đã thay đổi yêu cầu Hà Nội “trả” ông Trịnh Xuân Thanh, mà cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này nhiều khả năng sẽ bị đưa ra xét xử ở Việt Nam.Tuyên bố bằng tiếng Anh hôm 22/9, thông báo về việc Đức tạm ngưng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam cũng như trục xuất nhân viên ngoại giao thứ hai của Hà Nội, có đoạn: “Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc phiên xử ông ấy [his trial] phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế”.Bản tiếng Việt của thông cáo này, do Đại sứ quán Đức ở Hà Nội công bố, dịch: “Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc áp dụng quy trình tố tụng theo nguyên tắc pháp quyền đối với ông Trịnh Xuân Thanh và có sự tham dự của các quan sát viên quốc tế.Bản tin RFI đưa ra hình ảnh hòa dịu:“Bên lề Hội nghị về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, diễn ra tại Cần Thơ, hôm qua, 26/09/2017, đã có một sự kiện đáng chú ý đó là phó thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ đã tiếp Bí thư thứ nhất của sứ quán Đức tại Việt Nam. Tham gia tiếp bà Luisa Bergfeld, đặc trách hợp tác kinh tế và phát triển của sứ quán Đức, có cả bộ trưởng bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng.”Người ta chưa rõ, trong hồ sơ Trịnh Xuân Thanh, sẽ văng miểng tới đâu...Sẽ để cho Nguyễn Phú Trọng bôi xấu Nguyễn Tấn Dũng? Hay sẽ chỉ níu áo Đinh La Thăng ra sân tòa thôi?