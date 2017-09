Tổng Trọng, Chủ Quang So Cựa

Vi AnhSau hơn một tháng tuyệt tích giang hồ, với qua nhiều đồn đoán, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hôm 28/8 tái xuất hiện trên truyền thông Nhà Nước CSVN. Chủ Quang tiếp Đại sứ Cuba mãn nhiệm kỳ và tiếp lu bù nhiều quốc khách. Nhiều dấu chỉ cho thấy công cuộc dọn đường để độc diễn chức Tổng bí Thư của Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng kỳ này bị cái mô của Chủ Quang nên gập ghềnh hơn khi dùng đại hội đảng ép Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng rút lui để Tổng Trọng độc diễn. Tổng Trọng - Chủ Quang bắt đầu so cựa.Cả hơn một tháng nay trong chế độ CSVN ì xèo tin vắng mặt khó hiểu của Chủ Tịch Nước Trần đại Quang. Nào tin đồn đoán Chủ Tịch Quang đi Nhựt trị bịnh. Nào Phủ Chủ Tịch bất ngờ huỷ cuộc viếng thăm của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên lịch. Nào năm nay 2/9 của CSVN không có đặc xá theo truyền thống vì ai cũng biết nhưng Đảng Nhà Nước kẹt không nói ra vì Chủ Tịch Quang vắng chưa ký lịnh mà Bà Phó Đặng thị Ngọc Thịnh không dám ký vì sợ trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết uổng mạng. Nào web của chánh phủ loan tải một bài viết chống Internet, mang tên Chủ Tịch Quang mà không có hình. Nhiều người nói bài ấy là bài cũ của Chủ Tịch Quang hồi năm ngoái. Vì thế trang mạng nói về Chủ Tịch Quang nhiều người vào khiến Chủ Tịch Quang trở thành cây đinh của thời sự. Một cây đinh mà Tổng Trọng quyết nhổ để Tổng Trọng độc diễn một lần nữa.Và cũng rầm rộ tin mật vụ CSVN bắt cóc Trịnh xuân Thanh từ Đức về VN tạo căng thẳng ngoại giao với Đức, để chứng tỏ khả năng Tổng Trọng bài trừ tham nhũng. Thêm tin Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng công du Nam Dương và Miến Điện, lấn quyền Chủ Tịch Nước được phân quyền như quốc trưởng đại diện ngoại giao cho VNCS trong tam đầu chế CSVN.Không khó hiểu tại sao người Việt trong ngoài nước rất đông xem thông tin, nghị luận về Chủ Tịch Quang như vậy. Người dân Việt, người thì trù mạt CSVN, vái trời cho CS chết một con nhòn một mũi. Người thì mong cho những tay đầu sỏ của CSVN tranh giành ngôi báu, CS ‘thịt’ với nhau coi chơi. Còn đảng viên CS, phe CS Bắc Việt thủ cựu thân TC của Nguyễn phú Trọng coi Tổng Trọng có triệt được đối thủ để độc diễn, “hy sinh phục vụ’ thêm nửa nhiệm kỳ nữa hay không. Phe Nam kỳ chủ trương đổi mới kinh tế, xích lại gần Mỹ theo sát coi Tổng Trọng có thể độc diễn một lần nữa như thời Tổng Trọng hồi dương liệt lão này dùng đảng quyền triệt đối thủ Nguyễn tấn Dũng.Nhiều dấu chỉ cho thấy Tổng Trọng đang triệt hạ một số đối thủ để độc diễn nữa. Cách làm của Tổng Trọng trong kỳ này là quét sạch đối thủ trước, theo kiểu thắng làm vua, thua phải đi trị bịnh. Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực Ban Bí Thư, bị đi trị bịnh; Tổng Trọng cho Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng ban tổ chức trung ương thân với Trọng thay thế. Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang cũng thế có tin đi Nhựt trị bịnh.Giữa tình hình vàng thau lẫn lộn đó được các trang mạng xã hội của thời đại Tin Học đưa thông tin, nghị luận nhanh như ánh sáng. Thì một tờ báo lớn cuả Nhựt tờ Nikkei Asian Review hôm 25/8, đưa tin Chủ Tịch Trần đại Quang không có ở bên Nhựt. Báo này có bài bình luận đặc biệt về sự vắng bóng kỳ lạ của Chủ tịch Trần Đại Quang và những biến động chính trị bất thường của Việt Nam thời gian gần đây. Việc ông Trần Đại Quang không xuất hiện trước công chúng trong gần một tháng không kèm bất kỳ lời giải thích nào từ phía chính phủ, đã làm dấy lên lo ngại, thậm chí là tranh cãi về cuộc đấu tranh quyền lực tại nước này, giữa Tổng Trọng trên nguyên tắc sẽ phải từ chức vào năm tới và những đối thủ là hai người có tiềm năng là Đinh thế Huynh và Trần đại Quang.Đảng CS là một tổ chức bế tắc, không giải quyết mâu thuẫn bằng thoả hiệp. Mà giải quyết theo qui luật địch và ta, ai thắng ai, một mất một còn.Sau đó có tin như trên, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hôm 28/8 tái xuất hiện trên truyền thông Nhà Nước CSVN. Tức là, Tổng Trọng không hay chưa loại được Chủ Quang, mà đằng sau là cả một bộ công an đang nắm an ninh, trật tự trong chế độ CSVN là chế độ cảnh sát trị. Chủ Quang là Bô Trưởng Công an lâu đời, đương kiêm Bộ Trưởng Công an Tô Lâm là Thứ Trưởng của Ô Quang rất lâu.Âm mưu cô lập Chủ Quang của Tổng Trọng này rất phù hợp với đường lối tăng cường chống Mỹ của Chủ Tịch Tập cận Bình trong thời TT Trump. Chủ Tịch Trần đại Quang là người được TT Trump gởi quốc thư mời sang công du Mỹ. Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc cũng thế. TT Trump còn hứa sẽ tham dự APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh Tế Châu Á) họp ở Đà nẵng và nhơn dịp này sẽ thăm viếng Viêt Nam vào tháng 11 năm nay.78% dân chúng VN có cái nhìn thiện cảm và tích cực về Mỹ, muốn nhà cầm quyền xích lại gần Mỹ để có thể thoát Trung về kinh tế và giải toả áp lực TC xâm lấn biển đảo VN, áp chế chủ quyền và độc lập của quốc gia dân tộc VN.Quân đội CSVN cũng kín đáo hướng về Mỹ, hợp tác quân sự với Mỹ để cứu nước là nhiệm vụ căn bản của quân đội. Các giới chức thẩm quyền quân đội Mỹ và VN thân thiện và muốn giúp đỡ nhau. Số chiến hạm Mỹ vào viếng thăm, làm công tác dân sự vụ, huấn luyện cứu nạn, tuần duyên rất nhiều lần. Hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ đến VN năm tới. Còn Nhà Nước CSVN thì tỏ ra đi nước đôi, lập trường về Biển Đông gần với Mỹ. Mỹ đang cần một số nước liên minh với Mỹ để ngăn cản TC bành trướng, tranh giành thế hải thượng của Mỹ ở Á châu Thái bình dương, muốn khống chế Biển Đông, gây trở ngại tự do hàng hải là quyền lợi cốt lõi của Mỹ. Trong đó, Nhựt ở Đông Bắc và VN ở Đông Nam Thái bình dương, là hai nước có kinh nghiệm già dặn chiến đấu chống quân Tàu, có quân đội hùng mạnh TC không thể coi thường.Thêm vào đó vị trí địa lý chiến lược của VN là một bán đảo nằm trên hành lang của con đường hàng hải huyết mạch của Mỹ qua lại Á châu và Ấn độ dương. Chuyến công du của TT Phúc được TT Trump đối xử thân thiện, Mỹ phát triển hợp tác toàn diện, giúp VN về an ninh hàng hải.Trên đường về ghé Nhựt, đồng minh thân cận với Mỹ, Nhựt giúp cho một gói đầu tư 30 tỷ và một số tàu tuần tra cận duyên. Ngoại Trưởng Phạm bình Minh vận động thành công đưa vấn đề TC tranh chấp Biển Đông với lời lẽ cứng rắn vào thông cáo chung của Hội Nghị Ngoại Trưởng của ASEAN. Ngoại Trưởng TC tức giận huỷ cuộc gặp gỡ với Ngoại Trưởng VN.Thiết nghĩ ở đời mưu thâm thì họa diệc thâm. Chủ Tịch Trần đại Quang là Bộ Trưởng Công an nhiều năm thời Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, dứt khoát đàn em, tay chân bộ hạ hẳn có nhiều trong lực lượng công an. Đương kiêm Bộ Trưởng Công an Tô Lâm là thứ trưởng của Bộ trưởng Trần đại Quang nhiều năm. Công an là lực lượng canh gác các cơ quan công quyền, đảng quyền trong thành phố và thủ đô. Quan đội thường ở ngoại ô. Chủ Tịch Trần đại Quang có thể vận động một cuộc đảo chánh đảng quyền không khó. Chỉ cần một tiểu đoàn đến gọi là bảo vệ an ninh cho Bộ chánh trị, nội bất xuất, ngoại bất nhập thì Tổng Trọng bị cô lập, trở thành tội nhân của cuộc cách mạng cung đình CS, đối với dân là tội đồ thông đồng với quân Tàu để mãi quốc cầu vinh./.(VA)