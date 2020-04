Chút Tình Người Trong Mùa Đại Dịch

Chúng tôi rất hãnh diện và thán phục nhóm anh chị em trẻ Olympia thuộc tiểu bang Washington đã tự động suốt ngày đêm may các khẩu trang để kịp thời cung cấp cho các cơ sở Y tế tại địa phương đang thiếu hụt. Đồng thời, gởi những phần ăn đến cho nhân viên các bệnh viện trong thời gian họ phải tranh đấu để chống dịch bệnh.

Mặc dù, chỉ là hành động nhỏ nhoi, nhưng đây là tinh thần uống nước nhớ nguồn, đầy tình người và lòng nhân bản của các bạn trẻ ở Olympia và nhiều CĐ người Việt khắp nơi ở Hoa kỳ. Chúng tôi được biết trong thời gian vừa qua CĐ người Việt thành phố Seattle cũng như các tiệm nail, các nhà hàng đã nhanh chóng góp một bàn tay như: May khẩu trang và gởi những bữa ăn đến các bệnh viện cho Bác Sĩ và nhân viên y tế. Chúng tôi rất hãnh diện và cảm phục những chia xẻ đầy tình người của CĐ người Việt tiểu bang Washington.

Sở dĩ tôi muốn viết lên vài dòng để chia xẻ với mọi người, là vì trong vài ngày gần đây nhóm anh chị em trẻ bất ngờ nhận được một tấm check từ KOELSCH COMMUNITES của CĐ thành phố Olympia với những lời cảm ơn và chúc lành… Mặc dù, đây không phải là một món tiền to lớn gì, nhưng nó nói lên tinh thần phục vụ, chia xẻ, biết ơn và nghĩa cử đầy tình người trong cơn đại dịch này. Dưới đây là lá thư của CĐ Olympia.

Hi everyone! I hope everyone has been staying healthy and safe in quarantine.

I just want to take a quick moment to share some happy news and give a round of applause to everyone who has had a hand in helping, coordinating, and most importantly sewing face masks with our group over the past couple of weeks. This donation check is proof that not only is our valuable work helping those in the frontlines, it is also being recognized by all groups of people. Thank you all for your hard work!....







Đây chỉ là một việc rất nhỏ trong khu vực chúng tôi sinh sống. Chúng tôi nghĩ rằng còn nhiều CĐ người Việt khác ở các tiểu bang cũng đóng góp một bàn tay trong đại dịch này, rất tiếc không thể nói hết được. Chúng tôi chỉ biết cảm phục tấm lòng đầy tình người của họ, sự cảm thông, lòng từ tâm, sự chia xẻ trong cơn đại dịch này với đất nước Hoa Kỳ. Cầu chúc cho mọi người, mọi gia đình sức khỏe và bình an trong vấn nạn này.