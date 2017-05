Sài Gòn: Giá Cho Thuê Mặt Bằng Bán Lẻ Nhiều Nơi Khác Nhau

Có đến 35% khách thuê mặt bằng của trung tâm thương mại RomeA thuộc ngành hàng F&B nổi tiếng, như: Starbucks, King BBQ, HotPot, Lotteria...

Đầu năm 2017, giá cho thuê mặt bằng của nhiều khu mua sắm tại trung tâm Sài Gòn tăng rõ rệt nhưng giá ở những địa điểm nằm ở ngoại ô lại giảm 5%, theo VnExpress.net.Theo báo cáo của Savills Việt Nam, trong những tháng đầu năm, giá cho thuê trung bình mặt bằng bán lẻ tại Sài Gòn tăng nhẹ 1% so với quý trước. Nhìn chung, những dự án có vị trí tọa lạc tại khu trung tâm thành phố tiếp tục tăng giá hoặc giá đứng ổn định.Ngược lại, số liệu quý I của CBRE Việt Nam cho thấy giá cho thuê mặt bằng bán lẻ của các trung tâm thương mại tổng hợp ở ngoại ô, xa trung tâm thành phố lại giảm 5% so với quý trước. Hầu như khách thuê dần dần ít quan tâm đến các mặt bằng bán lẻ loại này.VnExpress dẫn nghiên cứu mới nhất của Colliers International cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, vị trí của mặt bằng bán lẻ tiếp tục là yếu tố quyết định rất lớn đối với khả năng thu hút khách thuê cũng như cấu thành giá thuê.Điển hình là RomeoA, trung tâm thương mại đầu tiên của nhà bán lẻ RomeoA tại Việt Nam vừa khai trương vào tháng 4/2017, vị trí thuộc khu trung tâm Sài Gòn (quận 3), đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều khách thuê.Theo VnExpress, diện tích mà tòa cao ốc/căn hộ cao cấp số 117 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 dành cho trung tâm bách hóa này là 12,000 m2 (6 tầng), đã thu hút 35% khách thuê là các dịch vụ ăn uống, ngành hàng F&B quen thuộc, như: Starbucks, King BBQ, HotPot, Lotteria... Riêng tầng hầm trung tâm mua sắm này đã dành cho khách thuê chủ chốt là siêu thị Bon Grocer.Chịu ảnh hưởng từ sự ra đời trung tâm thương mại RomeA, giá chào thuê mặt bằng tại khu vực quận 3 hiện lên đến mức 80 USD/m2/tháng.VnExpress dẫn thêm thống kê của Colliers International, cho thấy giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở một số vị trí tầng trệt khách sạn Caravelle, New World, Continental Sài Gòn... nằm ngay trung tâm Sài Gòn đang ở mức trên dưới ngưỡng 100 USD/m2/tháng. Còn theo Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam, giá cho thuê mặt bằng bán lẻ có vị trí đắc địa bậc nhất khu trung tâm Sài Gòn đạt 120 - 130 USD/m2/tháng. Mức giá này cao hơn gấp 3 lần so với giá thuê bình quân mặt bằng bán lẻ toàn thị trường thành phố (46.3 USD mỗi m2 một tháng).Theo dự báo của các đơn vị tư vấn, số lượng người tiêu dùng trung và cao cấp ở VN sẽ tăng 1.7 lần vào năm 2020 và gia tăng nhanh chóng tại nhiều thành phố lớn. Đây sẽ là nhân tố chính trong lãnh vực tiêu dùng các sản phẩm phục vụ tiện nghi đời sống. Nhóm khách hàng này sẽ dẫn đầu xu hướng mua sắm hiện đại, giúp Việt Nam trở thành thị trường vô cùng hấp dẫn đối với các thương hiệu nước ngoài.VnExpress nhận định khi càng có nhiều nhà bán lẻ quốc tế xúc tiến việc gia nhập thị trường nội địa thì nhu cầu thuê bất động sản, mặt bằng bán lẻ tại Sài Gòn càng tiếp tục phát triển mạnh.