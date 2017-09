Mỹ: Doanh Thu Bán Hàng Bền Bỉ Tăng Mạnh Trong Tháng 8

WASHINGTON - Sổ sách của các ngành chế xuất ghi nhận 1 số lượng lớn sản phẩm bền bỉ bán ra trong tháng qua – đơn đặt hàng phi cơ, xe hơi, máy điện toán, dụng cụ viễn thông cùng tăng trong Tháng 8, theo loan báo hôm Thứ Tư của Bộ thương mại.Sức tăng trong tháng qua mạnh gấp đôi phỏng đoán của phân tích gia sau 1 tháng sa sút chịu ảnh hưởng bởi doanh thu thấp của phi cơ.Theo số liệu ghi nhận hàng tháng, doanh thu phi cơ quân sự vẫn còn yếu – nhưng, nhìn chung doanh thu hàng bền bỉ của Tháng 8 có thể tiếp sức tăng GDP quý 3. So với tháng trước, doanh thu hàng bền bỉ Tháng 8 tăng 1.7%, trị giá 232.8 tỉ MK trong khi kinh tế gia tiên đoán tăng 0.7%.Tính đến hết Tháng 8, đơn đặt hàng bền bỉ tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Không tính lãnh vực vận tải, đơn đặt hàng Tháng 8 tăng chỉ 0.2% so với Tháng 7 – không tính lãnh vực quốc phòng, đơn đặt hàng Tháng 8 tăng 2.2%.Nhu cầu của dụng cụ viễn thông tăng 4%, mạnh nhất trong 9 tháng – xe hơi tăng 1.5%.