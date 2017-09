CBS Showtime Bị Tố Dùng Máy Tính Của Khách Để Đào Tiền Ảo

Khoảng cuối tháng 09/2017, trang web Showtime của hãng truyền hình CBS bị phát hiện sử dụng máy tính của khách truy cập để đào tiền ảo, tương tự như trường hợp của The Pirate Bay.Trước đó, trang web chia sẻ torrent nổi tiếng The Pirate Bay đã phải thừa nhận việc bí mật chạy công cụ để mượn nguồn lực CPU của khách truy cập đào tiền ảo Monero. Hiện đến lượt hãng truyền thông và phát thanh CBS của Mỹ bị vạch trần chiêu trò tương tự trên trang Showtime.Được biết, Showtime là dịch vụ truyền hình cáp và mạng hàng đầu ở Mỹ, phục vụ khoảng 29.7 triệu gia đình. Showtime được ra mắt từ năm 1976, trở thành thương hiệu lâu đời uy tín ở Mỹ. Chuyên gia phân tích an ninh thông tin Troy Murch là người đầu tiên phát hiện vụ việc nhờ vào thủ thuật của Twitter SkensNet. Ông nhận thấy cả 2 trang Showtime.com và Showtimeanytime.com đã cố tình vi phạm chính sách riêng tư.Thậm chí, CBS còn kích hoạt phần mềm đào coin trên web Showtime mà không có bất kỳ thông báo hoặc xin phép khách truy cập. Những người truy cập vào trang Showtimeanytime.com còn bị chiếm tới 60% tổng công suất CPU từ công cụ của CBS, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trải nghiệm người dùng.Sau khi các nguồn tin cùng đưa vụ việc ra ánh sáng, có vẻ như CBS đã gỡ bỏ phần mềm đào tiền ảo khỏi các website. Nhưng Troy Murch đã kịp thời chụp màn hình mã nguồn trang trước và sau khi hệ thống lợi dụng CPU của khách truy cập. Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, đoạn mã được viết bằng JavaScript do Coinhive cung cấp xuất hiện trên web, khá giống như phương pháp mà The Pirate Bay đã áp dụng.Nguoivietphone.com.