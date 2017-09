Đại (Bất) Tín, Nạo Phá, Lộ Ảnh, Y Bác Sĩ, Du Khách

Xuân NiệmCuộc chiến thanh trừng hay chống tham nhũng? Bây giờ lộ ra rằng ngân hàng chỉ là nơi gom tiền đồng bào để quan chức rủ nhau đục khoét... Vậy là nợ xấu lại dồn cho chính phủ.Câu chuyện Đaị Tín hay Đaị Bất Tín căng thẳng hơn. Bản tin VietnamNet kể: Khởi tố 14 cán bộ ngân hàng Đại Tín gây thiệt hại gần 5.000 tỷ.Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng Đại Tín.Chiều tối 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của ngân hàng Xây dựng) để điều tra về các hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".VOV kể: Mỗi năm Việt Nam có gần 300.000 ca nạo phá thai...Sáng (26/9), tại Hội thảo về Lợi ích Tránh thai, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em cho biết chỉ tính riêng năm 2016, đã có 265.536 ca phá thai trên cả nước.Sáng nay (26/9), tại Hà Nội Tổng Cục Dân số - KHHGĐ và Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp tổ chức Hội thảo về lợi ích tránh thai, hưởng ứng ngày Tránh thai thế giới (26/9).Tại Hội thảo, ông Đinh Anh Tuấn, Vụ Sức khỏe Bà mẹ & Trẻ em cho biết: mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 250.000 – 300.000 ca nạo, phá thai được báo cáo, thống kê chính thức.Dân nhậu sẽ mệt hơn... Báo Tuổi Trẻ kể: Ngân sách thu từ ngành bia mỗi năm khoảng 30.000 tỉ đồng, rất có thể sẽ tăng thêm nếu như Bộ Công thương quyết tâm dán tem vì mỗi năm sẽ có thêm 2.000 tỉ đồng.Bộ Công thương cho biết hiện có 119 cơ sở sản xuất bia có sản lượng trung bình 20-25 triệu lít/năm/cơ sở, sản lượng năm 2016 đạt 3,78 tỉ lít bia, tổng nộp ngân sách đạt 30.000 tỉ đồng.Tuy nhiên, thị trường bia đang tồn tại nhiều vấn đề ảnh hưởng đến công tác quản lý với hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến có cả bia giả, bia lậu...Điều đó khiến ngân sách bị thất thu mỗi năm lên tới 3.000 tỉ đồng.Báo Thanh Niên kể chuyện kỹ nghệ xe hơi VN lạc quan: Ngày 25.9, Tập đoàn Vingroup đã chính thức bổ nhiệm ông James B.DeLuca - cựu Phó chủ tịch điều hành hoạt động sản xuất toàn cầu General Motors (GM) làm Tổng giám đốc Nhà máy sản xuất ô tô VINFAST.Ông James B.DeLuca có 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kiểm soát chất lượng xe hơi, từng điều hành hơn 200.000 nhân viên tại 171 nhà máy ở 31 quốc gia.Dưới sự lãnh đạo của ông, GM đã có sự cải tiến vượt bậc về chất lượng và chi phí sản xuất, đồng thời cho ra mắt 19 dòng xe mới tại các thị trường quốc tế...Sài Gòn lúc nào cũng tuyệt vời: Tủ thuốc sơ cấp cứu miễn phí...Báo SGGP kể rằng chạy dọc theo tuyến đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TPSG) không khó để nhìn thấy những tủ thuốc sơ cấp cứu miễn phí được gắn ở những vị trí dễ nhìn..Ai không may bị tai nạn ở đây sẽ được những người xung quanh sơ cứu kịp thời. Đây là một sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ quận 8.Bản tin Infonet kể chuyện Thanh Hóa: Nghi án Chủ tịch xã lộ ảnh và clip "giường chiếu" cùng cấp dưới...Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh, clip nam nữ thân mật nghi của Chủ tịch UBND xã và Cán bộ văn phòng thống kê ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khiến dư luận xôn xao.Quan chức nói rằng đây là hình ghép... Để xem, có ai đưa phim action ra hay không.Báo Người Lao Động kê chuyện Sài Gòn: chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong khi làm việc, nam công nhân kêu anh trai và người quen đến "xử" đồng nghiệp dẫn đến án mạng xảy ra.Ngày 26-9, TAND TP SG mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi; huyện Củ Chi, TP SG) 7 năm tù về tội "Giết người".Hình như tiền phong bì quan chức bị trộm... Báo Kiến Thức kể: Trong chuyến công tác vào miền Nam, một cán bộ cao cấp thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT đã bị mất cắp số lượng tiền lớn, lên tới gần 400 triệu đồng.Vị cán bộ cấp cao bị mất trộm được xác định là ông Nguyễn Xuân Quang - Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT, mới đi công tác vào miền Nam để kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại các doanh nghiệp....Hằng ngày, những cán bộ này đi kiểm tra các doanh nghiệp, đến tối thì về. Sáng ngày 26/9, một thành viên trong đoàn báo với khách sạn là ông Quang bị mất laptop, một lúc sau thì ông Quang báo bị mất 385 triệu đồng.Báo Lao Động kể: Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, nhiều y bác sĩ xin nghỉ việc để chuyển công tác đến các bệnh viện tư - nơi có chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc tốt hơn. Đây là sự thiệt thòi lớn cho hệ thống bệnh viện công và đông đảo người dân có thu nhập thấp.Báo Hà Nội Mới kể chuyện du khac1h tháng 9 giảm, không rõ vì du khách Đức và Châu Âu tẩy chay VN vì bênh vực Trịnh Xuân Thanh.Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 26-9 cho biết: Đến tháng 9-2017, đã có hơn 9,44 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016.Riêng trong tháng 9-2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 975.952 lượt, giảm 20,6% so với tháng trước, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2016. Cũng trong 9 tháng, lượng khách du lịch nội địa đạt 57,9 triệu lượt (trong đó có 27,8 triệu lượt khách lưu trú). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 376.000 tỷ đồng, tăng 26,5% so cùng kỳ năm 2016.