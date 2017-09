Nhấn Chìm, PVN, Xe Lửa Đụng, Cau Non, Lấn Rừng…

Xuân NiệmMiền Tây sẽ chìm dưới mặt nước biển… đó là viễn ảnh có vẻ như khó ngăn cản, theo lời báo động từ các chuyên gia.Báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng sụt lún cùng với nước biển dâng đang gây ra những thách thức nghiêm trọng đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu không áp dụng các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp, vùng này sẽ bị nhấn chìm trong tương lai không xa.Đó là quan điểm mà ông Nguyễn Hữu Thiện - chuyên gia sinh thái và biến đổi khí hậu - sẽ trình bày tại "Hội nghị Diên Hồng" của Chính phủ về ĐBSCL ngày 26 và 27-9 ở Cần Thơ.Theo ông Thiện, hiện nay ĐBSCL đang bị lún từ 1,1cm/năm. Riêng các đô thị và khu công nghiệp bị lún nhiều hơn, trung bình tới 2,5cm/năm. Còn nước biển dâng khoảng 3mm/năm. Cao trình mặt đất ở ĐBSCL trung bình chỉ cao hơn mực nước biển 1-1,5m.Với tốc độ lún và nước biển dâng như hiện nay, không bao lâu nữa ĐBSCL sẽ chìm dưới mực nước biển.Trong khi đó, có vẻ như ông Đinh La Thăng sắp bị thanh trừng….Báo Thanh Niên ghi rằng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, với vai trò là Chủ tịch PVN giai đoạn 2009 - 2011, ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV PVN giai đoạn 2009 - 2011; tự ký Văn bản số 6934, ngày 18.9.2008 thỏa thuận tham gia góp vốn với Chủ tịch HĐQT OceanBank mà không thông qua sự thống nhất của HĐTV tập đoàn. Ông Đinh La Thăng còn chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của luật Các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN.Theo kết quả điều tra, PVN đã góp vốn vào OceanBank 3 đợt, tổng cộng 800 tỉ đồng. Việc góp vốn của PVN có dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân trong HĐTV, ban tổng giám đốc, người đại diện góp vốn và ban kiểm soát.Bản tin VOV kể chuyện xe lửa đụng xe tải, tài xế bị thương nặng…Vụ tai nạn làm tài xế xe tải bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Vân Canh, còn chiếc xe tải thì bị biến dạng hoàn toàn.Khoảng 7h30 sáng nay (26/9), tại xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 1 người bị thương nặng.Câu chuyện VN Pharma có vẻ như khó chạy tội thuốc giả?Báo SGGP kể rằng vào sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma......Trước đó, sau khi báo chí phản ánh về những nội dung còn bất cập, nghi vấn xung quanh việc cấp phép nhập khẩu thuốc cho VN Pharam và xung quanh phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu thuốc, giả mạo giấy tờ ở doanh nghiệp này,Bản tin TTXVN kể chuyện tỉnh Đắk Lắk: Chính quyền 'bó tay' nhìn rừng phòng hộ bị lấn chiếm 22 năm.Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng, thời điểm tháng 6/2017, tổng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Krông Năng bị chặt phá, lấn chiếm là hơn 11ha, nằm trong khu vực vùng lõi của tiểu khu 323, xã Ea Tam, huyện Krông Năng....Điều đáng nói, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, canh tác trên rừng phòng hộ đầu nguồn đã diễn ra từ năm 1995 đến nay nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phát hiện chậm, không kịp thời xử lý.Bản tin VnExpress ghi nhận: Gần 6.000 nhân viên Mai Linh nghỉ việc… Tiếp nối Vinasun, nhân sự của Tập đoàn Mai Linh đã giảm hơn 20% trong nửa đầu năm 2017....Đáng chú ý là tổng số nhân viên của Mai Linh tính đến cuối kỳ báo cáo chỉ còn gần 24.000 người, giảm gần 6.000 người (tương đương 20%) so với thời điểm cuối năm 2016. Đà giảm mạnh về nhân sự của Mai Linh cũng tương đồng với một "đại gia" khác trong lĩnh vực kinh doanh taxi là Vinasun. Tính đến cuối quý II, nhân sự của hãng này cũng giảm gần 8.000 người.Báo Kiến Thức kể chuyện tỉnh Bình Định: Ào ạt mua cau non bán đi Trung Quốc, giá cao chưa từng có.Từ đầu năm đến nay, giá cau non ở huyện miền núi An Lão (Bình Định) không ngừng tăng cao, nhất là thời gian gần đây tăng đột biến. Có điều lạ là những vườn cau quả già thương lái lại chẳng thèm “ngó mắt” đến, mà họ chỉ tập trung thu mua cau non...Theo người dân địa phương, mới chỉ cách đây 2 năm, giá cau quả rất bèo bọt, có lúc hạ thấp chỉ còn 1.000đ/kg. Có thời điểm cau đầy vườn mà chẳng thấy bóng thương lái nào đến mua, cau chín rụng tràn lan nhà vườn cũng để mặc. Thế nhưng năm nay giá cau bỗng tăng cao bất ngờ.Bản tin Infonet kể chuyện Hà Tĩnh: Đê nghìn tỷ, làm xong chưa kịp bàn giao đã phải vá…Được đầu tư gần một ngàn tỷ đồng nhưng dự án trọng điểm nâng cấp đê La Giang (Đức Thọ, Hà Tĩnh) lại xuất hiện hư hỏng, xuống cấp, nhiều đoạn phải đào lên vá lại.Báo Lao Động kể chuyện Lâm Đồng: Hàng trăm cây thông bị “đầu độc” không thương tiếc…Hàng trăm cây thông hơn 20 năm tuổi có đường kính 20-50 cm, cao khoảng 30 mét tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang dần chết do bị ai đó khoan lỗ vào gốc rồi đổ hóa chất vào....Ngay vị trí sát Trạm Đội Quản lý bảo vệ rừng số 4 thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Nam Ban cũng có nhiều cây thông (hơn 30 năm tuổi có đường kính 20-50 cm, cao khoảng 30 mét) bị đục lỗ và đang chết dần.