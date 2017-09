iPhone 8 Khiến Các Nhà Đầu Tư Thất Vọng

Khoảng cuối tháng 09/2017, những mẫu iPhone mới của Apple đã không làm vừa lòng nhà đầu tư của các đối tác cung ứng ở Châu Á. Đây là một tin đặc biệt xấu với thị trường chứng khoán Đài Loan. Giá cổ phiếu của Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn), hãng chịu trách nhiệm lắp ráp iPhone và các thiết bị khác của Apple, đã giảm tới 10% sau khi Apple ra mắt những mẫu iPhone mới cho mùa lễ 2017. Giá cổ phiếu của các đối tác cung ứng khác của Apple trong khu vực Châu Á, bao gồm Peagrton Corp. của Đài Loan, và LG Innotek Co. của Hàn Quốc, cũng đã giảm hơn 13%.Thị trường cổ phiếu trị giá 1.1 nghìn tỷ USD của Đài Loan, vốn đang bị các hãng sản xuất linh kiện chi phối, cũng bị chao đảo khi các model iPhone mới của Apple không được đón nhận nồng nhiệt. Hon Hai và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) chiếm khoảng 25% giá trị thị trường chứng khoán Đài Loan và xuất khẩu chiếm khoảng hơn 50% GDP của Đài Loan.Alan Tseng, phó chủ tịch của quỹ đầu tư Capital Investment Management, chia sẻ: “Doanh số nghèo nàn của iPhone mới đang làm thất vọng thị trường, các nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ tiếp tục bán cổ phiếu của các công ty Đài Loan. Sự rút lui của các nhà đầu tư khỏi các hãng Đài Loan, khiến Taiex Index giảm mạnh và có thể kéo chỉ số giảm xuống sâu hơn trong tháng 10/2017”.Trong khoảng giữa tháng 09/2017, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra số cổ phiếu trị giá tới 677 triệu USD, màn bán tháo cổ phiếu lớn nhất trong vòng 3 tháng. Trước đó, những người theo chủ nghĩa lạc quan tin rằng iPhone mới sẽ giúp các doanh nghiệp Đài Loan thu hút mạnh vốn đầu tư và nâng Taiex Index lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.Chuyên gia phân tích Jun Zhang của Rosenblatt Securities cho biết, số lượng đơn đặt hàng iPhone 8 thấp hơn đáng kể so với iPhone 7 và iPhone 7. Các phản hồi ban đầu cho thấy lượng iPhone 8 xuất xưởng sẽ thấp hơn nhiều so với các mẫu iPhone trước đó tại Mỹ và thậm chí là cả Trung Quốc.Giá cổ phiếu của Hon Hai đã giảm tiếp 1.9%, và giá cổ phiếu các hãng cung ứng khác cũng giảm. Cổ phiếu AAC Technologies Holdings Inc. giảm 4.8% tại Hồng Kông, còn cổ phiếu China Airlines Ltd., hãng hàng không thường hưởng lợi từ việc vận chuyển iPhone cho Apple, cũng giảm 3.9%.Nguoivietphone.com.