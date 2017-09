Apple sẽ Kỷ Niệm 10 Năm iPhone, Ra Mắt iPhone 8 Vào 12 Tháng 9

Khoảng đầu tháng 09/2017, Apple đã gửi thư mời chính thức dành cho sự kiện truyền thông lớn của hãng trong năm 2017, được ấn định vào ngày 12/09/2017.Theo thông lệ hàng năm, đây sẽ là sự kiện đặc biệt dành cho thế hệ iPhone kế tiếp của hãng, đi cùng với sự xuất hiện của các phiên bản nâng cấp dành cho Apple Watch, Apple TV, và bản cập nhật của nền tảng iOS cũng sẽ được phát hành tới các thiết bị được hỗ trợ nâng cấp.Sự kiện diễn ra vào ngày 12/09/2017 hứa hẹn sẽ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều, vì đây sẽ là sự kiện đánh dấu 10 năm sự ra đời của iPhone. Theo đó, phiên bản đặc biệt iPhone 8, cũng là thế hệ iPhone kế tiếp, sẽ được lột xác hoàn toàn về thiết kế với màn hình OLED không viền mép và camera nhận dạng gương mặt 3D. Đồng thời, Apple cũng sẽ giới thiệu các bản nâng cấp cho iPhone 7 và 7 Plus, dự kiến là iPhone 7S và iPhone 7S Plus, với tính năng sạc không dây nổi bật.Ngoài ra còn có thế hệ tiếp theo của Apple TV với hứa hẹn trải nghiệm video 4K chất lượng cao. Đồng thời, Apple cũng sẽ nâng cấp Apple Watch bằng trang bị kết nối di động tốc độ cao 4G LTE cùng các tính năng đi kèm. Theo thông lệ, công ty sẽ phát hành phiên bản chính thức của iOS 11 và macOS High Sierra ngay sau khi sự kiện kết thúc.Trên thư mời cho sự kiện 12/09/2017 không có thông tin gợi ý bí mật nào được tiết lộ, ngoại trừ dòng chữ “Let's meet at our place”, với hàm ý về địa điểm đặc biệt cho sự kiện. Đây là lần đầu tiên sự kiện ra mắt sản phẩm mới được tổ chức tại sân khấu Steve Jobs Theater, nằm ngay trong khuôn viên trụ sở mới Apple Park của hãng tại Cupertino.Nguoivietphone.com.