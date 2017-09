iPhone 8 & 8 Plus Có Nhiều Đặc Điểm Hấp Dẫn Sẽ Bán Vào 22-9

Hôm Thứ Ba, Apple ra mắt một lượt 3 máy iPhone mới tinh iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X.Trong khi iPhone X chưa có bán liền trên thị trường mà phải đợi tới tháng 11, iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ bắt đầu bán ra vào ngày 22 tháng 9.Trong sự kiện tháng 09/2017 của Apple, dù iPhone X mới là thiết bị được nhiều người quan tâm nhất, nhưng bộ đôi iPhone 8 & 8 Plus cũng cho thấy sức hấp dẫn không hề kém cạnh với nhiều tính năng được nâng cấp mạnh mẽ so với thế hệ tiền nhiệm.Về thiết kế, iPhone 8 & 8 Plus không có quá nhiều thay đổi khác biệt so với iPhone 7 & 7 Plus. Sau nhiều năm dùng kim loại nguyên khối, cuối cùng Apple đã quay lại sử dụng kính trên iPhone 8, tương tự thế hệ iPhone 4 & 4S. Máy sẽ có 3 tùy chọn màu sắc là bạc, xám và vàng.Việc sử dụng kính sẽ giúp Apple có thể đưa tính năng sạc không dây, lần đầu tiên xuất hiện trên các thiết bị hệ sinh thái iOS, và iPhone 8 là thiết bị đầu tiên sở hữu tính năng sạc không dây.Kể từ iPhone 6, theo truyền thống, iPhone 2017 vẫn sẽ có 2 biến thể với 2 tuỳ chọn khác nhau về kích thước màn hình bên cạnh chiếc iPhone X. Theo đó, iPhone 8 sẽ có màn hình Retina HD 4.7 inch,và iPhone 8 Plus có màn hình 5.5 inch, độ phân giải FullHD 1920 x 1080 pixel. Màn hình công nghệ True Tone sẽ giúp tăng cường trải nghiệm của người dùng. Bộ đôi iPhone 8 & 8 Plus vẫn sẽ sở hữu tính năng 3D Touch.Thế hệ iPhone mới sẽ được trang bị vi xử lí Apple A11 Bionic 64-bit có sức mạnh tuyệt vời. Chip Apple A11 Bionic gồm có 6 nhân với 4.3 tỷ bóng bán dẫn, tốc độ xử lý GPU cao hơn 30% so với chip A10, trong khi chỉ cần sử dụng có 1/2 lượng điện năng tiêu thụ. Về hiệu năng, A11 mạnh hơn 70% trong xử lý 4 nhân và 25% trong xử lý 2 nhân so với A10.Về tính năng, iPhone 8 & 8 Plus vẫn sẽ có tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép máy hoạt động dưới nước trong 30 phút, hoặc hơn ở độ sâu 1 mét tuỳ trong từng trường hợp. Ngoài ra, bộ đôi iPhone 8 mới cũng sẽ hỗ trợ AR, có kết nối LTE Advanced, BT 5.0. Máy sẽ chạy trên phiên bản iOS 11 chính thức ngay khi xuất xưởng.Thế hệ iPhone 8 sở hữu camera chính 12 MP, khẩu độ F/1.8 cho khả năng thu sáng rất tốt. Apple cũng tập trung cải thiện phần mềm cho khả năng chụp ảnh nhanh hơn và đẹp hơn so với thế hệ tiền nhiệm. iPhone 8 Plus được trang bị hệ thống camera kép, ngoài camera chính 12 MP, F/1.8 như iPhone 8, máy được tích hợp thêm camera tele thứ 2 có khẩu độ F/2.8. Tính năng chống rung quang học OIS năm 2017 sẽ xuất hiện trên cả iPhone 8 thay vì chỉ có trên phiên bản Plus như các thế hệ trước.Trên iPhone 8 Plus, tính năng chụp chân dung được nâng cấp lên với tên gọi mới Portrait Lightning, cho phép người dùng tạo chiều sâu cho ảnh bằng cách điều chỉnh độ sáng trong thời gian thực với các mẫu tạo sẵn. Máy cũng sẽ có thể quay video ở độ phân giải 4K 60 fps.Cả 2 phiên bản iPhone 8 & 8 Plus sẽ có 2 tuỳ chọn bộ nhớ là 64 GB và 256 GB. iPhone 8 sẽ mức giá bắt đầu từ 699 USD cho phiên bản 64 GB. Còn iPhone 8 Plus sẽ có giá từ 799 USD. Người dùng có thể đặt hàng từ ngày 15/09/2017. Sản phẩm sẽ được bán ra chính thức từ ngày 22/09/2017.Nguoivietphone.com.