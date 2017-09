Mục Sư Nga Xin Tị Nạn Chính Trị Tại Đức, Tố Cáo: Công An Nga Kiểm Soát Tất Cả Tôn Giáo

BERLIN - Tín ngưỡng thiểu số thường bị kỳ thị tại liên bang Nga – gia đình mục sư Alexey Kolyasnikov phải trốn chạy khỏi thành phố Sochi để tới Đức sinh sống – khi đuợc hỏi tại sao chọn nước Đức, ông Kolyashnikov nói: hội thánh Tin Lành tại đây mạnh.Theo lời ông, trở về Nga là nguy hiểm, vì sẽ bị quy tội khủng bố. Từ cuối Tháng 7, ông và vợ cùng 3 con đã sinh sống trong 1 trại tị nạn của thành phố Leverkusen thuộc miền tây nước Đức. Họ sống chung với dân tị nạn Chechnya trong khu thể dục của 1 trường học biến thành trại tạm trú. Theo lời kể của ông, vì không có nhà thờ, cộng đồng Pentecostal họp tại 1 quán cà-phê năm 2014, công an và tình báo liên bang bất ngờ xuất hiện trong lúc tín hữu đọc kinh, tuyên bố hội họp không xin phép là phạm luật – ông bị đưa ra toà, bị phạt tiền.Chống án với toà nhân quyền châu Âu, ông thấy chính quyền tăng áp lực. Hơn nữa, 1 Tướng của an ninh liên bang quy kết mục sư Kolyashnikov với biến cố cuối năm 2013 đầu năm 2014 tại Ukraine, là tư tưởng thân tây phương.Ông nói: tố cáo đó là lố bịch vì ông chưa hề đến Ukraine trước khi đến Kiev lần đầu tiên năm 2016.Theo 1 phân tích gia, Điện Kremlin muốn bảo đảm rằng lực lượng an ninh phải kiểm soát mọi tôn giáo trong lúc Ukraine tiếp tục là vấn đề nhức nhối.