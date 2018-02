Cán Bộ Ôm 10 Triệu Đô, Trốn Vô Mỹ

SAIGON -- Một Phó Giám Đốc ngân hàng tại Sài Gòn lừa gạt đaị gia, ôm 10 triệu đô rồi bỏ trốn sang Hoa Kỳ.Bản tin RFA ghi rằng ngân hàng Eximbank thừa nhận nguyên Phó Giám đốc chạy trốn cùng hơn 10 triệu USD.Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) hôm 22/2 đã chính thức lên tiếng xác nhận ông Lê Nguyên Hưng, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở thành phố SG đã biến mất cùng với số tiền là 245 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 10 triệu đô la.Ông Lê Văn Quyết, Tổng Giám đốc Eximbank thừa nhận tin đồn trước đó là ông Hưng đã sử dụng giấy tờ giả để ăn cắp 245 tỷ đồng từ những tài khoản tiền gửi tiết kiệm của một cá nhân có tên là B.Cơ quan cảnh sát điều tra phía nam đã hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Hưng. Phía cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết hành vi lừa đảo của ông Hưng đã xảy ra từ năm 2014.Đến năm 2017, ngân hàng Eximbank phát hiện sự việc và đã gặp bà B để tìm hướng giải quyết và tố cáo ông Hưng với cơ quan điều tra.Vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công An đã ra quyết định truy nã đối với ông Lê Nguyên Hưng (46 tuổi) vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo Eximbank, ông Hưng là người trực tiếp giao dịch với bà B. Ông Hưng đã làm giả ủy quyền của bà B để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà B rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa chính thức xác nhận Phó Giám đốc của ngân hàng này tại chi nhánh TPHCM đã làm giả hồ sơ, giấy ủy quyền để chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng (khoảng 10,8 triệu USD) từ tài khoản tiết kiệm của một nữ đại gia ngành thủy sản.Thông tin về vụ lừa đảo được tiết lộ cho báo chí Việt Nam sau hơn một năm xảy ra vụ việc.Theo Người Lao Động, ông Lê Nguyễn Hưng, Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TPSG, đã “lợi dụng sự tin tưởng” của khách hàng thân thiết là bà Chu Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thủy sản Minh Phú (MPC), ký khống giấy ủy quyền để rút tiền từ các sổ tiết kiệm mà nữ đại gia này đã gửi vào bắt đầu từ năm 2007.Cụ thể, ông Hưng nhiều lần cùng nhân viên đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn gửi của bà Bình. Nhưng trên thực tế, ông Hưng lại chỉ đạo nhân viên lập chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà Bình rồi gửi vào tài khoản đến hạn. Với chiêu thức này, Phó giám đốc Eximbank đã rút hàng trăm tỷ đồng tiền tiết kiệm của nữ đại gia trong suốt một thời gian dài. Các giấy tờ ủy quyền rút tiền mang tên 3 người, nhưng bà Bình nói không biết họ là ai.Tháng 2 năm ngoái, ông Hưng bất ngờ xin nghỉ việc ở Eximbank và trốn khỏi Việt Nam. Lúc này, bà Bình nghi ngờ mình bị lừa đảo nên kiểm tra và phát hiện hơn 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm đã biến mất.Sau khi bà Bình báo cho Eximbank và trình báo công an, cơ quan cảnh sát điều tra phía Nam (C44B), Bộ Công an, khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và sau đó có văn bản thông báo cho bà Bình về trách nhiệm của Eximbank trả lại tiền cho bà.Tuy nhiên sau một năm xảy ra vụ việc, ngân hàng vẫn chưa hoàn trả tiền cho bà Bình, lấy lý do “chờ phán quyết của tòa án”.Bản tin VOA ghi theo báo Tuổi Trẻ dẫn lời một đại diện của Eximbank nói ngân hàng này không né tránh trách nhiệm trả lại tiền cho khánh hàng, nhưng phải tuân thủ theo phán quyết có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền để có câu trả lời thỏa đáng cho các cổ đông.Ngoài ra, ngân hàng này dựa vào thông tin từ cơ quan điều tra C44 xác nhận nhiều khoản tất toán có chữ ký thật của bà Bình nên chưa có cơ sở để giải quyết việc bồi hoàn tiền.TRong khi đó, bản tin từ thông tấn Sputnik và báo Người Lao Động ghi rằng theo Luật sư Phùng Anh Chuyên, thành viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP SG, việc cơ quan công an đưa ông Hưng về nước là không dễ bởi muốn làm được việc này thì giữa Mỹ và Việt Nam phải có ký kết hiệp định dẫn độ.Luật sư Chuyên đánh giá Eximbank xác định trách nhiệm trả lại tiền cho bà Bình là đúng đắn. Thế nhưng, HĐQT Eximbank muốn khởi kiện ông Hưng và chờ đến khi phán quyết của tòa mới chi trả là không phù hợp pháp luật. Bởi, theo quy định của Bộ Luật Dân sự, nhân viên có hành vi sai trái dẫn đến thiệt hại cho khách hàng thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bồi thường, không phải chờ phán quyết của toàn án. Như thế, trong trường hợp này, ông Lê Nguyễn Hưng lừa đảo bà Chu Thị Bình thì Eximbank là tổ chức có trách nhiệm bồi thường. Còn khi nào tòa án phán quyết Eximbank là bên bị thiệt hại thì khi đó ông Hưng có trách nhiệm trả lại tiền cho ngân hàng.Tuy nhiên, phiên toàn xét xử vụ Eximbank kiện ông Hưng không biết khi nào mới diễn ra do công an chưa bắt được nghi can. Nếu HĐQT Eximbank chờ phán quyết của tòa mới quyết định trả lại tiền cho bà Bình, thời gian giải quyết vụ việc có thể kéo dài, gây thiệt hại cho người gửi tiền."Giả sử tình huống này xảy ra thì bà Bình có thể khởi kiện Eximbank và chắc chắn ngân hàng này sẽ thua kiện"- luật sư Phùng Anh Chuyên nhận định.