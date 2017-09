Mỹ: Bắc Hàn Đe Dọa Toàn Thế Giới; Bắc Hàn Bắn Phi Đạn Vượt 3700 Km Bay Qua Không Phận Nhật

SEOUL - Bắc Hàn phóng 1 phi đạn tầm trung trong đêm Thứ Năm rạng sáng Thứ Sáu, bay cao 770 kilomét, xa 3700 kilomét, qua không phận Nhật trước khi rơi xuống Thái Bình Dương, theo ghi nhận của giới quân sự Nam Hàn.Tầm bắn 3700 kilomét là tới đảo Guam, nhưng bắn theo huớng khác không đe dọa căn cứ Hoa Kỳ tại Guam.Thẩm định ban đầu của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ ghi nhận 1 phi đạn tầm trung.Tại thủ đô Hoa Kỳ, TT Trump đã đuợc chánh văn phòng John Kelly báo cáo – các tin chi tiết đang nổi lên, nhưng đã rõ là tương tự vụ phóng phi đạn của Bắc Hàn ngày 29-8.Gần như tức khắc, Nam Hàn phóng tiếp theo 1 phi đạn Hyunmoo-2 như là tấn công phủ đầu, theo tiết lộ của viên chức quốc phòng.HĐ Bảo An định họp khẩn cấp vào lúc 3 giờ chiều (giờ New York) ngày Thứ Sáu. 1 ngày trước, Pyongyang dọa dùng vũ khí nguyên tử nhận chìm quần đảo Nhật và biến Hoa kỳ thành núi tro.Trong 1 buổi họp báo dàn xếp vội vã tại Tokyo, chánh văn phòng nội các Abe tuyên bố “Hành động khiêu khích lập lại nhiều lần là không đuợc phép, chúng tôi phản đối mạnh mẽ với nhà cầm quyền Pyongyang”.Mặt khác, Tướng giám sát lực luợng nguyên tử chiến luợc Hoa Kỳ đánh giá vụ nổ nguyên tử ngày 3-9 tại Bắc Hàn là bom khinh khí, là 1 bươc tiến mới trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của chế độ Kim Jong-un.Trong khi đó, trang mạng về Bắc Hàn là 38 North đưa tin: hình ảnh vệ tinh cho thấy dấu hiệu của hiện tượng sụt lở đất tại địa điểm thử nguyên tử Punggye-ri gần Núi Mantap, là ảnh hưỏng của vụ nổ nguyên tử ngày 3-9 mà Pyongyang mô tả là bom khinh khí. Hình ảnh sụt lở vùng chân núi kỳ này là rộng lớn hơn hẳn 5 vụ nổ trước.Có thể Bắc Hàn đang chuẩn bị 1 vụ nổ kể tiếp – bằng chứng là hoạt động của xe vận tải lớn trong ảnh vệ tinh chụp ngày 8-9.Trong khi đó, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã lên tiếng, yêu cầu Beijing có hành động trực tiếp chống lại Pyongyang – ông nói: Trung Cộng phải tỏ dấu hiệu không dung thứ các vụ phóng phi đạn tắc trách như thế.Thủ Tuớng Abe nhấn mạnh: không cho phép Bắc Hàn chà đạp quyết tâm mưu cầu hoà bình của cộng đồng quốc tế như đã minh định qua các nghị quyết của HĐ Bảo An. Phi đạn Bắc Hàn tức khắc gây ra báo động tại Nhật, bằng loa phóng thanh và bằng ứng dụng của điện thoại di động cho biết đường bay của phi đạn để dân chúng tìm chỗ ẩn núp.Cùng ngày Thứ Sáu, Thủ Tướng Turnbull của Australia lên án hành động của Pyongyang là nguy hiểm, tắc trách, gây tội ác, đe dọa ổn định trong vùng mà cả thế giới lên án. Theo lời Thủ Tướng Australia, đây cũng là bằng chứng ám chỉ các đợt trừng phạt của HĐ Bảo An có hiệu quả – hôm Thứ Hai, quyết nghị cấm vận hàng dệt may xuất cảng và nhiên liệu nhập cảng Bắc Hàn đã đuợc HĐ Bảo An thông qua bằng phiếu thuận của tất cả 15 thành viên.Ngoài ra, TTK Antonio Guterres lên án Bắc Hàn về vụ phóng phi đạn tầm trung và loan báo: các thảo luận về khủng hoảng nguyên tử với mọi nước quan tâm sẽ đuợc tổ chức bên lề đại hội đồng LHQ.Nhà lãnh đạo LHQ hô hào giới lãnh đạo Pyongyang ngưng bắn phi đạn, thực hành các nghị quyết của HĐ Bảo An, tạo cơ hội thăm dò khả năng tái tục đối thoại về phi nguyên tử.Phi đạn tầm trung phóng từ 1 địa điểm không xa thủ đô Bắc Hàn là đáp lại nghị quyết của HĐ Bảo An về đợt trừng phạt thứ 8. HĐ Bảo An quyết định trở lại họp khẩn cấp vào chiều Thứ Sáu.Một bản tin khác của Reuters hôm Thứ Sáu cho biết rằng Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cáo buộc Bắc Hàn hôm Thứ Sáu về sự đe dọa toàn thế giới, sau khi Bình Nhưỡng bắn phi đạn ngang qua Nhật lần thứ Hai chưa tới môt tháng trong việc chống lại áp lực quốc tế đối với các chương trình phi đạn và nguyên tử của họ.