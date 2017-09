iPhone X: Màn Hình Lớn, Không Dây, Mở Máy Bằng Nhìn Mặt

Ngày 12/09/2017, Apple đã ra mắt iPhone X với màn hình OLED 5.8 inch viền mỏng, FaceID nhận dạng 3D, chip A11 Bionic, Camera Portrait mode cả trước và sau, hoàn thiện kim loại bóng, đi cùng công nghệ nạp điện không dây QI.Không còn TouchID và nút Home vật lý, mọi thao tác trên iPhone X sẽ là vuốt trên màn hình. iPhone X – hay còn được đọc là iPhone 10 – có hình dáng và cấu hình gần như những thông tin bị lộ trước thềm ra mắt.Màn hình là thay đổi lớn nhất của iPhone X so với các thế hệ iPhone tiền nhiệm. Apple trang bị màn hình OLED và gọi là Super Retina HD. Màn hình iPhone X có kích thước 5.8 inch, mật độ điểm ảnh 458ppi, độ phân giải 2,436 x 1,125 pixel, cao hơn so với mức 1,920 x 1,080 trên iPhone 7 Plus hay 8 Plus. Apple cho biết, màn hình OLED của hãng khắc phục được tất cả các điểm yếu của các thế hệ màn hình trước đây, chẳng hạn như độ sáng kém và màu sắc không chính xác. Viền của máy rất mỏng và mặt trước gần như là toàn bộ màn hình.Apple không chia sẻ về cấu trúc điểm ảnh của màn hình iPhone X là RGB hay Pentile. Nhưng trong phần nhận xét về màn hình iPhone X, Ninay Patel từ The Verge đã có nhận xét là không thấy sự quá màu hay ma trận điểm ảnh như các màn hình OLED khác. Nếu so với màn hình OLED truyền thống, màn hình OLED trên iPhone X khác 3 điểm bao gồm độ sáng, hỗ trợ dải màu rộng, độ chính xác màuFaceID: tính năng bảo mật gương mặt thay thế cho TouchIDFaceID là tên của hệ thống an ninh nhận dạng gương mặt mới của Apple. FaceID có thể nhận dạng ngay cả trong bóng tối và khả năng có thể không an toàn chỉ là 1/1,000,000, được khẳng định là an toàn hơn TouchID. Ngoài hệ thống camera, cảm biến phía trước, vi xử lý A11 Bionic cũng làm việc liên tục để xác nhận được sự thay đổi liên tục trên mặt người dùng. Chẳng hạn như người dùng có thể sẽ để râu dài ra, hay thay đổi kiểu tóc, hoặc khi đeo kính...Theo Apple, có tổng cộng 30,000 điểm trên gương mặt sẽ được TrueDepth camera – sự kết hợp giữa camera hồng ngoại và máy chiếu điểm – ghi nhận để tạo thành một sơ đồ điểm 3D gương mặt của người dùng.iPhone X: lời tạm biệt với nút Home vật lý và TouchIDTrên iPhone X đã không còn sự hiện diện của nút Home vật lý và TouchID. Để về Home, người dùng sẽ vuốt từ dưới mép màn hình lên. Vuốt từ dưới mép lên, đến giữa màn hình dừng lại để sử dụng tính năng đa nhiệm. Thao tác vuốt từ trên, bên phải xuống để vào Control Center. Người dùng muốn gọi Siri sẽ nhấn và giữ nút nguồn, còn thao tác nhấn đúp nút nguồn để sử dụng tính năng Apple Pay.Phần màn hình lõm xuống của màn hình chứa 8 thành phần khác nhau, giúp xử lý các vấn đề liên quan đến camera trước và FaceID và cảm biến. Từ trái sang phải, có các cảm biến với các chức năng bao gồm:- Camera hồng ngoại giúp để chụp gương mặt.- Cảm biến tiệm cận để khi người dùng đưa mặt sát vào màn hình khi đàm thoại thì màn hình tắt.- Flood Illuminator là khu vực chiếu sáng, sẽ chiếu ra ánh sáng không nhìn thấy để làm sáng gương mặt của người dùng trong đêm, phục vụ chức năng Face ID.- Cảm biến tiệm cận.- Loa ngoài.- Microphone.- Camera trước 7MP.- Dot Projector cũng là linh kiện phục vụ cho Face ID, sẽ phát ra 30,000 điểm, mỗi điểm được gắn một vị trí nhất định trên gương mặt của người dùng, giúp tính năng unlock hoạt động.Aniamoj là gì?Ngoài việc nhận dạng gương mặt để unlock, hệ thống nhận diện gương mặt của iPhone X còn có khả năng theo dõi cử động của cơ mặt để phục vụ cho Emoji động (Apple gọi là animoji). Các chi tiết như khóe mắt, cằm, má của emoji sẽ gần như khớp với cử động trên gương mặt của người dùng. Animoji sau khi ghi lại có thể chia sẻ qua iMessage hoặc quay lại dưới dạng video. Người dùng cũng có thể trả lời tin nhắn cho nhau bằng animoji.Camera có gì mới?Camera sau của iPhone X vẫn được trang bị 2 cảm biến 12 MP, nhưng sử dụng cảm biến lớn hơn và có khả năng chụp hình nhanh hơn so với iPhone 7. Các pixel có khả năng ghi nhận độ sâu màu tốt hơn cộng với bộ lọc màu mới giúp hình ảnh nổi bật và đẹp hơn, vùng chuyển tiếp giữa các màu mịn màng hơn, chân thực hơn. Camera kép vẫn bao gồm 2 ống kính góc chuẩn và tele, ống kính chuẩn vẫn dùng khẩu độ f/1.8 còn ống chân dùng tăng từ f/2.8 của iPhone 7 & 8 Plus lên thành f/2.4 trên iPhone X.iPhone X còn có đèn flash sau với 4 bóng LED. Không như iPhone 8 hay 8 Plus chỉ chống rung quang học cho 1 camera, iPhone X sẽ chống rung cho cả 2 camera. Kết quả mang đến sẽ là những tấm hình zoom đẹp mắt hơn, ít rung hơn, và sáng hơn khi chụp trong điều kiện thiếu sáng.Cũng tương tự như iPhone 8 Plus, iPhone X cũng có chế độ Potrait Lighting mới, cho phép tinh chỉnh lại hiệu ứng ánh sáng trên gương mặt khi chụp hình chân dung. Nó có thể giả lập ánh sáng như đang chụp trong studio, chụp ngoài trời, chụp nền tối... để tạo ra hình ảnh chân thực nhất có thể. Các thuật toán trí tuệ nhân tạo AI sẽ chạy liên tục theo thời gian thực để ánh xạ ánh sáng tùy theo đường nét trên gương mặt.Ở chế độ chụp chân dung nền đen, iPhone X sẽ có thể tách chủ thể ra khỏi hậu cảnh nhờ khả năng ghi nhận khoảng cách và chiều sâu của 2 camera. Khi đã tách được chủ thể, iPhone X sẽ làm cho nền phía sau tối lại, điều chỉnh ánh sáng trên gương mặt chủ thể trở nên đẹp hơn và ấn tượng hơn.Truedepth camera phía trước cũng sẽ giúp iPhone X có thể chụp chân dung xoá phông khi chụp selfie. Apple cũng trang bị cho iPhone X các hiệu ứng hình ảnh để giúp hình chụp selfie ấn tượng hơn.Vi xử lý và sức mạnh phần cứngiPhone X và iPhone 8 được trang bị chip Apple A11 Bionic mới. Chữ Bionic thường được dùng để chỉ những người có các thành phần cơ thể nhân tạo, ám chỉ chip A11 dành cho trí tuệ nhân tạo AI. Nó sử dụng thiết kế 6 nhân với 2 nhân mạnh và 4 nhân tiết kiệm điện năng. Tương tự như A10X, Apple cũng dùng một bộ controller riêng để điều khiển các tác vụ đơn và đa nhiệm.Đây cũng là lần đầu tiên Apple tự làm GPU của riêng hãng. Việc tự thiết kế GPU cho phép Apple tối ưu tốt hơn cho các tác vụ đồ họa, đặc biệt là với kỷ nguyên AR mới. Trước đây, Apple dùng kiến trúc PowerVR của Imaginations, hoặc tùy biến dựa trên đó.ISP là bộ phận xử lý tín hiệu hình ảnh từ camera đưa vào, có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra một hình ảnh đẹp. Apple cũng tự làm ISP cho iPhone X. ISP của iPhone X cần xử lý hình ảnh từ camera kép và phục vụ thời gian thực cho AR, việc sử dụng các thiết kế ISP đã có trên thị trường có thể không đáp ứng được yêu cầu này.A11 Bionic cũng có một khu vực Secure Enclave để chứa thông tin bảo mật về gương mặt (với iPhone X) và vân tay (với iPhone 8). Kiểu lưu trữ sẽ đảm bảo khi hacker hack được vào điện thoại của người dùng cũng không thể đánh cắp dữ liệu. Trong trường hợp bị mất máy, vùng Secure Enclave cũng bị xóa đi nên không sợ lộ dữ liệu bảo mật của người dùng.Sạc không dây chuẩn QIiPhone X sử dụng mặt lưng bằng kính, có thể truyền điện qua được để tích hợp chuẩn sạc không dây QI . 2017 là năm đầu tiên Apple đem sạc không dây lên điện thoại của hãng, trong khi các máy Android đã có từ lâu. Sang năm 2018, Apple sẽ bán ra một đế sạc riêng, gọi là AirPower, cho phép sạc 3 thiết bị cùng lúc là Apple Watch, AirPod và iPhone. Chuẩn sạc QI đã tồn tại rất lâu trên thị trường, người dùng có thể tận dụng được rất nhiều bàn sạc chuẩn QI hiện có. Apple không nói pin của iPhone X sẽ nhiều hơn iPhone 7 2 giờ.iPhone X được tối ưu cho trải nghiệm game AR. Người dùng có thể dùng camera của iPhone X để quét hình ảnh từ môi trường ngoài, khi đó game sẽ tự phủ các lớp thông tin lên. Những tựa game được viết bằng bộ ARKit của chính Apple. Chip A11 sẽ giúp các game AR hoạt động mượt hơn, chân thực hơn.iPhone X sẽ bắt đầu bán ra với giá 999 USD cho phiên bản 64 GB, phiên bản 256 GB sẽ có giá 1149 USD. Apple bắt đầu nhận đặt trước vào ngày 27/10/2017, và sẽ giao hàng vào khoảng 03/11/2017.