New York Phạt Habib Bank Của Pakistan 630 Triệu Đô

ISLAMABAD - Viên chức Pakistan báo tin: Nha dịch vụ tài chính (DFS) của tiểu bang New York tìm kiếm 1 khoản tiền phạt gần 650 triệu MK để đáp trả các thiếu sót của chi nhánh duy nhất tại Hoa Kỳ của Habib Bank Inc. (hay HBL) trong vịêc thự hành luật tiểu bang và liên bang. Mức phạt này là lớn nhất với 1 định chế tài chính Pakistan.Phóng viên chưa thể liên lạc DFS để yêu cầu bình luận. Vấn đề thiếu sót về thực hành luật nói ở đây là tính từ năm 2015 -DFS thông báo vào Tháng 12-2015 về các sụp đổ trong việc chống rửa tiền của HBL. 1 tuyên bố hôm Thứ Hai của viên chức hữu trách Pakistan cho hay: DFS không công nhận và tán thưởng các tiến bộ dù HBL đã ra sức chấn chỉnh chi nhánh New York – viên chức xưng tên Nausheen Ahmad nói: đã nhận đuợc cáo thị từ DFS về tiền phạt trach nhiẹm dân sự bằng 629.625 triệu MK. HBL quyết tâm chống và đã nộp hồ sơ để ngưng các hoạt động tại tiểu bang New York.Các quy định chống rửa tiền tại Hoa Kỳ là rất nghiêm khắc – năm 2016, DFS tuyên bố: nhận diện các thiếu sót của National Bank of Pakistan, và cho phép ngân hàng này trình kế hoạch theo dõi và giám sát trong hệ thống kiểm soát rủi ro.